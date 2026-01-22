Jack Owen: «С годами в CANNIBAL CORPSE стало только токсичнее»

Гитаристу Jack Owen в этом году исполнится 59, и если раньше он был нарасхват («каннибалы», DEICIDE, какие-то гостевые проекты), с годами список дел сократился до вялотекущего SIX FEET UNDER (которые в прошлом году опять отменили большой тур) и зависшего прямо после дебюта проекта SERPENTS WHISPER. Он покрывал лицо корпспеинтом и немного катался концертным гитаристом CARACH ANGREN — но, как видно, и эта тема прекратилась, так что последние посты на фб музыканта из года в год транслируют, в общем, один и тот же посыл. «Мне скучно! Ищу любые проекты! Могу помочь в турах — как гитарист, басист, гитарный техник или даже, блин, водитель, пофиг вообще».

А еще недавно в интервью он вспомнил, как тихонько ушел из CANNIBAL CORPSE после 15 лет совместной работы — не объяснив тогда музыкантам своего решения (лишь заявив нечто туманное типа потерял энтузиазм), но подняв тему, что с кое кем там трудно работать. И тогда, и сейчас. Что как бы намекает на текущие нюансы с Робом — который в «канниаблах» то ли есть, то ли нет.

«Причиной моего ухода стали несколько фактов, сразу несколько совпавших моментов. Моя жизнь тогда (в 2004-м — авт.) проходила ряд пертурбаций. Умерла мать, я переживал процесс развода. А еще мне очень хотелось быть подальше от одного из музыкантов группы. Менеджеры хотели, чтобы он, по сути, был главным, и я не мог этого выдержать. Решил, что если придется слушать его, то лучше свалить. Слишком уж там была токсичная обстановка. И посмотрите сейчас: с годами дело стало только хуже, сейчас токсичнее некуда».

Делаем ставки: выдавят ли Роба, воспользовавшись скандалом с девчонкой?

