Из упущенного в первой половине 2024-го: норвежский дэз-блэковый суперпроект ULVEHUNGER

ULVEHUNGER — свежий норвежский проект, выросший из дэзовой группы DISGUSTING, которая, в свою очередь, вылупилась из древней и легендарной для нордической дэз-сцены банды BALVAZ (конец 80-х — начало 90-х). Гитарист-вокалист обеих этих формаций Lasse Johansen пригласил в ULVEHUNGER коллегу по DISGUSTING Ken B. Fletcher на гитарную роль, экс-коллегу по CADAVER Anders Odden (также ORDER, ex-APOPTYGMA BERZERK) на бас и продюсирование, а также Frost’а, у которого, похоже, есть свободное время на постучать помимо обязанностей в 1349 и SATYRICON.

Вместе вся эта братия записала дебютный альбом Retaliation и издала в последний день мая на небольшом лейбле Darkness Shall Rise Productions. Ну а поскольку лейбл действительно слабенький, повсеместной промоции диск не получил. Исправляемся! Пускай не гениальный, но качественный, разнообразный, динамичный и толковый релиз с безошибочным норвежским флером и приятно сбалансированным сочетанием мелодики, риффовой плотности и блэкушной озлобленности.

Послушать точно стоит. Особенно «Rise From The Shadows».

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