Ulvehunger
28.10.2024

Из упущенного в первой половине 2024-го: норвежский дэз-блэковый суперпроект ULVEHUNGER

Блог

ULVEHUNGER — свежий норвежский проект, выросший из дэзовой группы DISGUSTING, которая, в свою очередь, вылупилась из древней и легендарной для нордической дэз-сцены банды BALVAZ (конец 80-х — начало 90-х). Гитарист-вокалист обеих этих формаций Lasse Johansen пригласил в ULVEHUNGER коллегу по DISGUSTING Ken B. Fletcher на гитарную роль, экс-коллегу по CADAVER Anders Odden (также ORDER, ex-APOPTYGMA BERZERK) на бас и продюсирование, а также Frost’а, у которого, похоже, есть свободное время на постучать помимо обязанностей в 1349 и SATYRICON.

Вместе вся эта братия записала дебютный альбом Retaliation и издала в последний день мая на небольшом лейбле Darkness Shall Rise Productions. Ну а поскольку лейбл действительно слабенький, повсеместной промоции диск не получил. Исправляемся! Пускай не гениальный, но качественный, разнообразный, динамичный и толковый релиз с безошибочным норвежским флером и приятно сбалансированным сочетанием мелодики, риффовой плотности и блэкушной озлобленности.

Послушать точно стоит. Особенно «Rise From The Shadows».

Количество просмотров: 344

Читайте также:

12 комментариев

  • jurgai написал(а):

    Darkness Shall Rise Productions — «слабенький» лейбл?!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif так поднимем бокал за «СЛАБОСТЬ»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif«https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Александр написал(а):

    О, у Вас в именинниках Питер Грин живой, крутоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gifhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Черноярец написал(а):

    Из упущенного в первой половине 2024-го — DARKSPACE -II.
    Крутое же музло, одно из немногих значимых имён в блэке 21-ого века, и чего только Анастасия их игнорит?…)

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    jurgai написал(а):
    Darkness Shall Rise Productions — «слабенький» лейбл?! так поднимем бокал за «СЛАБОСТЬ»«

    Это не про качество релизов, а уровень промоции, охват аудитории в соцсетях и ютубе.

    Черноярец     написал(а):
    Из упущенного в первой половине 2024-го — DARKSPACE -II.
    Крутое же музло, одно из немногих значимых имён в блэке 21-ого века, и чего только Анастасия их игнорит?…)

    Отличные, да. Всему свое время https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif Но вообще до подведения итогов года и голосовалок интересно узнать, кому что понравилось/запомнилось больше всего. Так что пишите!

    >>>
  • Зануда написал(а):

    Да как-то скучный год по релизам был,как по мне. Ну или я старый стал https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Граф де Билл написал(а):

    Мне этот ULVEHUNGER чёт Сатирикон напоминает.

    >>>
  • Vlad написал(а):

    Чаще всего слушались в этом из свежего: Disbelief, Necrowretch, Spectral Wound пока.

    >>>
  • juris написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    Это не про качество релизов, а уровень промоции, охват аудитории в соцсетях и ютубе.
    да ладно — норм у них «охват»(даже если сравнивать их с равно-весовыми подземными значками)https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif… понятно, что у них уровень промоции не чета Napalm/N.Blast, что ни делает их ни разу «слабеньким» — у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасноhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    juris написал(а):
    у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно

    Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но даже не Season of Mist и даже не Prophecy или Debemur Morti. То бишь андеграундный уровень и уровень охвата — своя аудитория.
    P.S. Из таких некрупных, но очень стабильных по качеству ребят, для меня, наверное, лучший Terratur Possessions.

    >>>
  • juris написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    juris написал(а):
    у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно

    Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но даже не Season of Mist и даже не Prophecy или Debemur Morti. То бишь андеграундный уровень и уровень охвата — своя аудитория.
    P.S. Из таких некрупных, но очень стабильных по качеству ребят, для меня, наверное, лучший Terratur Possessions.
    Terratur — хороши, но они гораздо старше чем DSR, где трудятся всего несколько человек. DSR начинали ещё недавно как чисто кассетный лейбл(с акцентом на бокс-сеты «культовых» групп) и только недавно расширили спектр носителей (до дисков и винилов) определенный «культизм» присутствует и теперь — даже если бросить беглый взгляд на их ростер…. как лейбл они вполне серьёзно подходят к делу и как мне видится знают чего они хотят, не переоценивая свои возможностиhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

    >>>
  • juris написал(а):

    по сабжу… в 2024-м много достойной музыки выходило, если не упираться в один (под)жанр, страну, временные рамки и т.п. Из наиболее «заметных» релизов в частности в около-блэке можно отметить след.группы — Aethyrick (лейбл-End All Life) , Aristarchos (лейбл-Vendetta) , Akhlys (лейбл-Debemur Morti ) , Nahtrunar (лейбл-Altare) , Vafurlogi (лейбл-Norma Evangelium Diaboli ), Whoredom Rife (лейбл-Terratur Possessions), Secrets (лейбл-Amor Fati) https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

    >>>
  • juris написал(а):

    о тех же Akhlys раннее Настя писала… или к примеру о новом(и весьма неплохом) альбоме Seth. остальные так или иначе «незаслуженно» упущеныhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *