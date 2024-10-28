Из упущенного в первой половине 2024-го: норвежский дэз-блэковый суперпроект ULVEHUNGERБлог
ULVEHUNGER — свежий норвежский проект, выросший из дэзовой группы DISGUSTING, которая, в свою очередь, вылупилась из древней и легендарной для нордической дэз-сцены банды BALVAZ (конец 80-х — начало 90-х). Гитарист-вокалист обеих этих формаций Lasse Johansen пригласил в ULVEHUNGER коллегу по DISGUSTING Ken B. Fletcher на гитарную роль, экс-коллегу по CADAVER Anders Odden (также ORDER, ex-APOPTYGMA BERZERK) на бас и продюсирование, а также Frost’а, у которого, похоже, есть свободное время на постучать помимо обязанностей в 1349 и SATYRICON.
Вместе вся эта братия записала дебютный альбом Retaliation и издала в последний день мая на небольшом лейбле Darkness Shall Rise Productions. Ну а поскольку лейбл действительно слабенький, повсеместной промоции диск не получил. Исправляемся! Пускай не гениальный, но качественный, разнообразный, динамичный и толковый релиз с безошибочным норвежским флером и приятно сбалансированным сочетанием мелодики, риффовой плотности и блэкушной озлобленности.
Послушать точно стоит. Особенно «Rise From The Shadows».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 344
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12 комментариев
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Из упущенного в первой половине 2024-го: норвежский дэз-блэковый суперпроект ULVEHUNGER
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Комментарии
juris:
о тех же Akhlys раннее Настя писала… или к примеру о новом(и весьма неплохом) альбоме Seth. остальные так или иначе «незаслуженно» упущены…
juris:
по сабжу… в 2024-м много достойной музыки выходило, если не упираться в один (под)жанр, страну, временные рамки и т.п. Из наиболее «заметных» релизов в частности в около-…
juris:
Anastasiya написал(а):
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но д…
Anastasiya:
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но даже не Season of Mist и…
juris:
Anastasiya написал(а):
Это не про качество релизов, а уровень промоции, охват аудитории в соцсетях и ютубе.
да ладно — норм у них «охват»(даже если сравнивать их с…
Vlad:
Чаще всего слушались в этом из свежего: Disbelief, Necrowretch, Spectral Wound пока.…
Граф де Билл:
Зануда:
Зануда:
Да как-то скучный год по релизам был,как по мне. Ну или я старый стал …
Anastasiya:
jurgai написал(а):
Darkness Shall Rise Productions — «слабенький» лейбл?! так поднимем бокал за «СЛАБОСТЬ»«
Это не про качество релизов, а уровень промоции, охват аудитории …
Черноярец:
Из упущенного в первой половине 2024-го — DARKSPACE -II.
Крутое же музло, одно из немногих значимых имён в блэке 21-ого века, и чего только Анастасия их игнорит?…)…
Александр:
jurgai:
Darkness Shall Rise Productions — «слабенький» лейбл?! так поднимем бокал за «СЛАБОСТЬ»…
Darkness Shall Rise Productions — «слабенький» лейбл?! так поднимем бокал за «СЛАБОСТЬ»«
О, у Вас в именинниках Питер Грин живой, круто
Из упущенного в первой половине 2024-го — DARKSPACE -II.
Крутое же музло, одно из немногих значимых имён в блэке 21-ого века, и чего только Анастасия их игнорит?…)
jurgai написал(а):
Darkness Shall Rise Productions — «слабенький» лейбл?! так поднимем бокал за «СЛАБОСТЬ»«
Это не про качество релизов, а уровень промоции, охват аудитории в соцсетях и ютубе.
Черноярец написал(а):
Из упущенного в первой половине 2024-го — DARKSPACE -II.
Крутое же музло, одно из немногих значимых имён в блэке 21-ого века, и чего только Анастасия их игнорит?…)
Отличные, да. Всему свое время Но вообще до подведения итогов года и голосовалок интересно узнать, кому что понравилось/запомнилось больше всего. Так что пишите!
Да как-то скучный год по релизам был,как по мне. Ну или я старый стал
Мне этот ULVEHUNGER чёт Сатирикон напоминает.
Чаще всего слушались в этом из свежего: Disbelief, Necrowretch, Spectral Wound пока.
Anastasiya написал(а):
Это не про качество релизов, а уровень промоции, охват аудитории в соцсетях и ютубе.
да ладно — норм у них «охват»(даже если сравнивать их с равно-весовыми подземными значками)… понятно, что у них уровень промоции не чета Napalm/N.Blast, что ни делает их ни разу «слабеньким» — у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но даже не Season of Mist и даже не Prophecy или Debemur Morti. То бишь андеграундный уровень и уровень охвата — своя аудитория.
P.S. Из таких некрупных, но очень стабильных по качеству ребят, для меня, наверное, лучший Terratur Possessions.
Anastasiya написал(а):
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но даже не Season of Mist и даже не Prophecy или Debemur Morti. То бишь андеграундный уровень и уровень охвата — своя аудитория.
P.S. Из таких некрупных, но очень стабильных по качеству ребят, для меня, наверное, лучший Terratur Possessions.
Terratur — хороши, но они гораздо старше чем DSR, где трудятся всего несколько человек. DSR начинали ещё недавно как чисто кассетный лейбл(с акцентом на бокс-сеты «культовых» групп) и только недавно расширили спектр носителей (до дисков и винилов) определенный «культизм» присутствует и теперь — даже если бросить беглый взгляд на их ростер…. как лейбл они вполне серьёзно подходят к делу и как мне видится знают чего они хотят, не переоценивая свои возможности
по сабжу… в 2024-м много достойной музыки выходило, если не упираться в один (под)жанр, страну, временные рамки и т.п. Из наиболее «заметных» релизов в частности в около-блэке можно отметить след.группы — Aethyrick (лейбл-End All Life) , Aristarchos (лейбл-Vendetta) , Akhlys (лейбл-Debemur Morti ) , Nahtrunar (лейбл-Altare) , Vafurlogi (лейбл-Norma Evangelium Diaboli ), Whoredom Rife (лейбл-Terratur Possessions), Secrets (лейбл-Amor Fati)
о тех же Akhlys раннее Настя писала… или к примеру о новом(и весьма неплохом) альбоме Seth. остальные так или иначе «незаслуженно» упущены