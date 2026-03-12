ritualmord band
12.03.2026

Из пропущенного в 2025-м. RITUALMORD «This Is Not Lifelover»

This Is Not Lifelover — утверждает названием последнего альбома одного из своих проектов Kim Carlsson, при этом ненароком вкидывая обложкой ассоциации с дебютником LIFELOVER.

Впрочем, не только обложкой. Kim и LR (он же Rickard Öström, бэк-вокалист «жизнелюбцев») создали RITUALMORD в 2007-м и коллекционировали песни, которые основной группе по каким-то причинам не подходили. События развивались вяло, архив пополнялся небыстро — однако в 2013-м парни (плюс еще один бэк-вокалист 1853) решили его как следует разгрести и оформить в релизы.

С тех пор вышло несколько демо, синглов и миников — ну а год назад, в 2025-м, записанный при участии группы DÉHÀ, появился This Is Not Lifelover. Фанатам определенно должно быть интересно; остальным рекомендую как минимум оценить общую атмосферу.

