Из пропущенного в 2025-м. RITUALMORD «This Is Not Lifelover»
This Is Not Lifelover — утверждает названием последнего альбома одного из своих проектов Kim Carlsson, при этом ненароком вкидывая обложкой ассоциации с дебютником LIFELOVER.
Впрочем, не только обложкой. Kim и LR (он же Rickard Öström, бэк-вокалист «жизнелюбцев») создали RITUALMORD в 2007-м и коллекционировали песни, которые основной группе по каким-то причинам не подходили. События развивались вяло, архив пополнялся небыстро — однако в 2013-м парни (плюс еще один бэк-вокалист 1853) решили его как следует разгрести и оформить в релизы.
С тех пор вышло несколько демо, синглов и миников — ну а год назад, в 2025-м, записанный при участии группы DÉHÀ, появился This Is Not Lifelover. Фанатам определенно должно быть интересно; остальным рекомендую как минимум оценить общую атмосферу.
Автор: Anastasiya
Комментарии
