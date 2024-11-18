PARFAXITAS
18.11.2024

Из пропущенного в 2024-м: суперпроект PARFAXITAS

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Невероятно любопытное приобретение Terratur Possessions: интернациональный проект PARFAXITAS, созданный американским гитаристом Gabe ‘Nero’ Jorgenson из OCULUS при участии крутейшего вокалиста WHOREDOM RIFE Kjell Rambech (Норвегия), драммера исландской SINMARA Bjarni Einarsson и молодого басиста (здесь у него безладовый бас, что для блэка довольно свежо), специалиста по авангардной чернухе Josh Raiken из SUFFERING HOUR (США). В этом году у коллектива вышел дебютник Weaver Of The Black Moon, и как любительница меланхолического навороченного атмосферного мрачного саунда (а также NIGHTBRINGER, который здесь в ближайших духовных родственниках), не могла пройти мимо.

Несмотря на безладовый бас и диковатые комбинации гитарных партий, которые то переплетаются, как ядовитые гады, то, толкаясь, кружатся в репетативном бесовском хороводе, PARFAXITAS не ныряют в диссонантные галлюцинации и не балуются авангардом: макабрический хаос здесь тщательно организован и продуман; это блэк, плотный и давящий, мизантропический, беспокойный и скорбный, как облик Древнего бога, который восстал в 2024-м посмотреть, как опять победил Трамп во что превратилась планета. Многоплановый, гипнотический, разукрашенный, будто шрамами, хитроумными ритмическими рисунками, обернутый в многослойное покрывало сумрачной торжественности, — дебют этот определенно достоин внимания и мест в личных чартах.

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2 комментария

  • jurgai написал(а):

    проект несомненно любопытный (понятно что на любителя) надо переслушатьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • W8tan написал(а):

    Первый раз не зашло, надо будет ещё раз попробовать

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