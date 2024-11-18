Из пропущенного в 2024-м: суперпроект PARFAXITASБлог
Невероятно любопытное приобретение Terratur Possessions: интернациональный проект PARFAXITAS, созданный американским гитаристом Gabe ‘Nero’ Jorgenson из OCULUS при участии крутейшего вокалиста WHOREDOM RIFE Kjell Rambech (Норвегия), драммера исландской SINMARA Bjarni Einarsson и молодого басиста (здесь у него безладовый бас, что для блэка довольно свежо), специалиста по авангардной чернухе Josh Raiken из SUFFERING HOUR (США). В этом году у коллектива вышел дебютник Weaver Of The Black Moon, и как любительница меланхолического навороченного атмосферного мрачного саунда (а также NIGHTBRINGER, который здесь в ближайших духовных родственниках), не могла пройти мимо.
Несмотря на безладовый бас и диковатые комбинации гитарных партий, которые то переплетаются, как ядовитые гады, то, толкаясь, кружатся в репетативном бесовском хороводе, PARFAXITAS не ныряют в диссонантные галлюцинации и не балуются авангардом: макабрический хаос здесь тщательно организован и продуман; это блэк, плотный и давящий, мизантропический, беспокойный и скорбный, как облик Древнего бога, который восстал в 2024-м посмотреть,
как опять победил Трамп во что превратилась планета. Многоплановый, гипнотический, разукрашенный, будто шрамами, хитроумными ритмическими рисунками, обернутый в многослойное покрывало сумрачной торжественности, — дебют этот определенно достоин внимания и мест в личных чартах.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 99
2 комментария
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Из пропущенного в 2024-м: суперпроект PARFAXITAS
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Комментарии
W8tan:
jurgai:
проект несомненно любопытный (понятно что на любителя) надо переслушать…
Potato Lich:
Тоже не понимаю людей, которые постоянно ноют, какие неправильные политические взгляды у автора, какие плохие комментаторы, как их бесит бел. мова в комментах и т. д.…
Шизоид:
Варр написал(а):
В данном случае трэш это мусор, как и весь этот сайт
Просто не заходи сюда, делов то.…
Чорны:
Варр:
jurgai:
….подходит к концу 2024-й год. Настя, предлагаю — переименовать «новость» в «хиты Деда Акима»…
Anastasiya:
Дед Аким:
Тема немцев продолжится, до нового года есть 5 шикарных немчур для загрузки, из них две красавицы женского рода…
Чорны:
jurgis:
Виктор:
Назар Василич написал(а):
А в итоге это оказывается для разового просмотра, и то иной раз на перемотке, и вызывает максимум натянутую улыбку.
там продакшн …
Леха Не Лацхо:
столько лет прошло, жесть
так рад видеть Леху на облоге статьи…
спасибо тебе автор…
проект несомненно любопытный (понятно что на любителя) надо переслушать
Первый раз не зашло, надо будет ещё раз попробовать