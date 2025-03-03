Из пропущенного в 2024-м. Альбом DEINONYCHUS «Fatalist»

Как-то прошел мимо тот факт, что в конце ноября прошлого года голландский DEINONYCHUS вылез из своего страшного зазеркалья и, сдавленно крича, разбрасывая комья густой могильной грязи вперемешку с пеплом, мучительным отчаянием и ненавистью, реализовал новый альбом Fatalist. Такой же, в принципе, жуткий и безнадежный, как старые, миксующий подвальный необработанно-грязный депрессивный блэк с фьюнеральной думовой/дэз-думовой поступью, воплями из преисподней, а также светлым праздничным настроением в стиле «ничего не свете больше нету».

Иными словами, кому не хватает душевности — это для вас.

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