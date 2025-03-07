brent hinds
07.03.2025

Из MASTODON ушел один из основателей, гитарист-вокалист Brent Hinds

Блог

Одна из самых стабильных музыкальных ячеек метал-сцены (25 лет без смены состава!) дала сбой: группа MASTODON сообщила, что рассталась с любителем клетчатых рубашек и алкоголя кудрявым Brent Hinds. «Мы в Европе уже за*бались получать плохие новости из США!» — отреагировали в соцсетях фанаты.

«Это вообще худший год начиная с 2020-го»
«Вы рулили благодаря стабильности!»
«Будет не хватать его голоса, черт, как же так»
«Он незаменим, вы не сможете двигаться дальше с такой потерей»
«Видел вас ребята недавно в туре с LAMB OF GOD, Брент казался немного не в себе. Надеюсь, с ним все в порядке»

«После 25 мощнейших лет, проведенных вместе, MASTODON и Brent Hinds расстались по взаимному согласию, — говорится в официальном послании. — Мы гордимся, мы безмерно благодарны за путь, пройденный вместе, желаем ему счастья и успеха в будущих начинаниях. А также сообщаем, что по-прежнему полны вдохновения и с нетерпением ждем возможности показать фанатам будущую главу истории MASTODON. Туры на 2025 год состоятся по расписанию. Увидимся».

Сам Брент новости пока никак не прокомментировал. Будем надеяться, он узнает о них не из поста на фейсбуке.

Количество просмотров: 148

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *