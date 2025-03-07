Из MASTODON ушел один из основателей, гитарист-вокалист Brent Hinds

Из MASTODON ушел один из основателей, гитарист-вокалист Brent HindsБлог
Одна из самых стабильных музыкальных ячеек метал-сцены (25 лет без смены состава!) дала сбой: группа MASTODON сообщила, что рассталась с любителем клетчатых рубашек и алкоголя кудрявым Brent Hinds. «Мы в Европе уже за*бались получать плохие новости из США!» — отреагировали в соцсетях фанаты.
«Это вообще худший год начиная с 2020-го»
«Вы рулили благодаря стабильности!»
«Будет не хватать его голоса, черт, как же так»
«Он незаменим, вы не сможете двигаться дальше с такой потерей»
«Видел вас ребята недавно в туре с LAMB OF GOD, Брент казался немного не в себе. Надеюсь, с ним все в порядке»
«После 25 мощнейших лет, проведенных вместе, MASTODON и Brent Hinds расстались по взаимному согласию, — говорится в официальном послании. — Мы гордимся, мы безмерно благодарны за путь, пройденный вместе, желаем ему счастья и успеха в будущих начинаниях. А также сообщаем, что по-прежнему полны вдохновения и с нетерпением ждем возможности показать фанатам будущую главу истории MASTODON. Туры на 2025 год состоятся по расписанию. Увидимся».
Сам Брент новости пока никак не прокомментировал. Будем надеяться, он узнает о них не из поста на фейсбуке.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 148
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Юрий:
Алексей:
goremyka:
Писюн с глазами написал(а):
— у галоўнай ролі зняўся беларускі black metal музыка, але мы не скажам, які;
Пф, вот интрига так интрига. Все знают, что в Беларуси один b…
Писюн с глазами:
Олаф написал(а):
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Зануда написал(а):
Попса!
Не нуди
Не попса, а УГ.
Не пизди…
Олаф:
Писюн с глазами написал(а):
Зануда написал(а):
Попса!
Не нуди
Не попса, а УГ.…
Писюн с глазами:
— у галоўнай ролі зняўся беларускі black metal музыка, але мы не скажам, які;
Пф, вот интрига так интрига. Все знают, что в Беларуси один black metal музыка — Бармалей.…
думстер-бумбстер:
RIP……
jurgai:
Eum:
Совсем молодой ведь. Начало года с Норвегии одни трагичные новости — сперва фронтмен Djevel, теперь In Vain.. R.I.P.…
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А я только начал переслушивать дискографию In vain.…
Профессор Преображенский:
Профессор Преображенский:
Виктор написал(а):
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А говна пирога не хотите? Два вялых блатных аккорда, а туда же.
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jurgis:
Виктор написал(а):
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А говна пирога не хотите? Два вялых блатных аккорда, а туда же.
очень осторожно спрашиваю:
А это разв…
Анастасия , с 8 марта вас , от души ! :)