Из MASTODON ушел один из основателей, гитарист-вокалист Brent Hinds

Одна из самых стабильных музыкальных ячеек метал-сцены (25 лет без смены состава!) дала сбой: группа MASTODON сообщила, что рассталась с любителем клетчатых рубашек и алкоголя кудрявым Brent Hinds. «Мы в Европе уже за*бались получать плохие новости из США!» — отреагировали в соцсетях фанаты.

«Это вообще худший год начиная с 2020-го»

«Вы рулили благодаря стабильности!»

«Будет не хватать его голоса, черт, как же так»

«Он незаменим, вы не сможете двигаться дальше с такой потерей»

«Видел вас ребята недавно в туре с LAMB OF GOD, Брент казался немного не в себе. Надеюсь, с ним все в порядке»

«После 25 мощнейших лет, проведенных вместе, MASTODON и Brent Hinds расстались по взаимному согласию, — говорится в официальном послании. — Мы гордимся, мы безмерно благодарны за путь, пройденный вместе, желаем ему счастья и успеха в будущих начинаниях. А также сообщаем, что по-прежнему полны вдохновения и с нетерпением ждем возможности показать фанатам будущую главу истории MASTODON. Туры на 2025 год состоятся по расписанию. Увидимся».

Сам Брент новости пока никак не прокомментировал. Будем надеяться, он узнает о них не из поста на фейсбуке.

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