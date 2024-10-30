Из AS I LAY DYING ушли все, кроме вокалиста

Из AS I LAY DYING ушли все, кроме вокалистаБлог
Драма (очередная) вокруг AS I LAY DYING разворачивается в течение последних недель. На 15 ноября назначен выход нового, седьмого по счету альбома группы Through Storms Ahead, намечался евротур в его поддержку — но, как видно, шторм обогнал все планы, и команда посыпалась. Вместе, разумеется, с туром.
После ухода драммера, тур-менеджера, басиста и гитариста, которые о намерениях свинтить объявляли буквально один за другим, помимо Tim Lambesis остался было лишь гитарист Phil Sgrosso — но сегодня, выдержав 12-дневную паузу, сдался и он.
«Спасибо всем за терпение — я взял паузу, чтобы обдумать текущую ситуацию с AS I LAY DYING прежде, чем высказаться публично.
Недавние события, включая уход участников и отмену европейского тура перед выпуском нового альбома, показали, что мы оказались в сложной и серьезной ситуации. Если честно, стало очевидно, что AS I LAY DYING более не предоставляет здоровую или безопасную среду ни для кого, кто был задействован в команде — будь то творчески, лично или профессионально. Наблюдая за некоторыми тревожными моментами, я понял, что далее не могу с чистой совестью поддерживать происходящее, и считаю, что мне лучше полностью отстраниться от AS I LAY DYING как в творческом, так и в личном плане.
Хочу также выразить свою полную поддержку Райану, Кену и Нику, которые недавно решили уйти. Я благодарен за наши общие достижения и дружбу в течение последних трех лет.
Посвятив этой группе 21 год своей жизни, я трудом принял решение уйти и оставить то, что считал своим «делом жизни». Тем не менее, AS I LAY DYING более не функционирует как положено, и я чувствую, что не обязан нести эту ношу.
Спасибо всем, кто поддерживал меня и музыку AS I LAY DYING. В ближайшем будущем я буду изыскивать возможности вложить свою творческую энергию в другие, более позитивные начинания».
Что ж… ждем выхода Тима!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 176
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Из AS I LAY DYING ушли все, кроме вокалиста
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Комментарии
Merzbow:
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Дружище Христос:
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
ну хотя конечно людям, которые на полном серьёзе пишут «сабсы крутые» уши назад уже не пришьёшь, потому что пришивать собственно давно уже н…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
Александр написал(а):
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ну да, наверное Даймбэг по его мнению тоже пр…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
ну хотя конечно людям, которые на полном серьёзе пишут «сабсы крутые» уши назад уже не пришьёшь, потому что пришивать собственно давно уже н…
Виктор:
Александр написал(а):
Всех из группы считаете переоценёнными или по отдельности кто-то норм?
ну да, наверное Даймбэг по его мнению тоже просто ничего не у�…
Виктор:
ну хотя конечно людям, которые на полном серьёзе пишут «сабсы крутые» уши назад уже не пришьёшь, потому что пришивать собственно давно уже не к чему…
Александр:
Писюн с глазами написал(а):
До смешного переоцененная группа
Всех из группы считаете переоценёнными или по отдельности кто-то норм?…
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
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Черноярец написал(а):
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Юрий:
Зануда написал(а):
Да как-то скучный год по релизам был,как по мне. Ну или я старый стал
А какой год последний раз был не скучным по релизам ?! Уже лет …цать �…
А что Тим? Поди снова будет нанимать частного детектива для убийства. Только уже не жены, а бывших членов группы.