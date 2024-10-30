Из AS I LAY DYING ушли все, кроме вокалиста

Драма (очередная) вокруг AS I LAY DYING разворачивается в течение последних недель. На 15 ноября назначен выход нового, седьмого по счету альбома группы Through Storms Ahead, намечался евротур в его поддержку — но, как видно, шторм обогнал все планы, и команда посыпалась. Вместе, разумеется, с туром.

После ухода драммера, тур-менеджера, басиста и гитариста, которые о намерениях свинтить объявляли буквально один за другим, помимо Tim Lambesis остался было лишь гитарист Phil Sgrosso — но сегодня, выдержав 12-дневную паузу, сдался и он.

«Спасибо всем за терпение — я взял паузу, чтобы обдумать текущую ситуацию с AS I LAY DYING прежде, чем высказаться публично.

Недавние события, включая уход участников и отмену европейского тура перед выпуском нового альбома, показали, что мы оказались в сложной и серьезной ситуации. Если честно, стало очевидно, что AS I LAY DYING более не предоставляет здоровую или безопасную среду ни для кого, кто был задействован в команде — будь то творчески, лично или профессионально. Наблюдая за некоторыми тревожными моментами, я понял, что далее не могу с чистой совестью поддерживать происходящее, и считаю, что мне лучше полностью отстраниться от AS I LAY DYING как в творческом, так и в личном плане.

Хочу также выразить свою полную поддержку Райану, Кену и Нику, которые недавно решили уйти. Я благодарен за наши общие достижения и дружбу в течение последних трех лет.

Посвятив этой группе 21 год своей жизни, я трудом принял решение уйти и оставить то, что считал своим «делом жизни». Тем не менее, AS I LAY DYING более не функционирует как положено, и я чувствую, что не обязан нести эту ношу.

Спасибо всем, кто поддерживал меня и музыку AS I LAY DYING. В ближайшем будущем я буду изыскивать возможности вложить свою творческую энергию в другие, более позитивные начинания».

Что ж… ждем выхода Тима!

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