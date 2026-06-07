Июньское, осеннее, грустное: слушаем новинки AUTUMNBLAZE

Июньское, осеннее, грустное: слушаем новинки AUTUMNBLAZEНовинки и новости
Кому немножечко внесезонных эмоциональных качелей, с кристальной тоской и воплями, грузом непроживаемых переживаний, как то умеют воплощать в музыку только немцы, — старый dark metal коллектив AUTUMNBLAZE, сократившийся к нынешнему периоду до дуэта (оба участника которого также играют в группе LILJEVARS BRANN и числятся в уже, вероятно, покойной PARAGON OF BEAUTY), объявил о выпуске девятого полноформатника Glut. И легко тут, как обычно, не будет.
В коллективе недаром играл Markus Stock, до сих пор остающийся другом, фотографом и студийным звукоинженером-продюсером AUTUMNBLAZE; «осенние» немцы с ним и его командами всегда были на примерно одной настроенческо-внежанровой волне: между думом, готик-роком, меланхолией, депрессив-блэковым надрывом, стремясь ухватить, отразить в черном зеркале самое мрачное, беспокойное, внутреннее, невыразимое, — то, что психологи выдавливают из подсознания пациентов на кожаных диванах, проговаривая душевные травмы за серьезные суммы. Тут будет как бы бесплатно.
Вашему вниманию две новые темы из Glut — разные по подходу, однако одинаково запоминающиеся и цепляющие своей простой.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 148
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Комментарии
DC:
MRK:
Mustdie:
Ых:
Тварь:
Ну оно прикольно, канешна, но лучше бы они позвали Кирка на соляки… Потому что без Кирка это временами разваливается на запчасти……
Дружище Христос:
Четко поставил на место милфу. К слову, я даже не знаю кто это такая, а она тут целый райдер уже выкатила — не снимайте, не шумите, не плюйте…
П�…
Mannfred:
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