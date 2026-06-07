Autumnblaze
07.06.2026

Июньское, осеннее, грустное: слушаем новинки AUTUMNBLAZE

Новинки и новости

Кому немножечко внесезонных эмоциональных качелей, с кристальной тоской и воплями, грузом непроживаемых переживаний, как то умеют воплощать в музыку только немцы, — старый dark metal коллектив AUTUMNBLAZE, сократившийся к нынешнему периоду до дуэта (оба участника которого также играют в группе LILJEVARS BRANN и числятся в уже, вероятно, покойной PARAGON OF BEAUTY), объявил о выпуске девятого полноформатника Glut. И легко тут, как обычно, не будет.

В коллективе недаром играл Markus Stock, до сих пор остающийся другом, фотографом и студийным звукоинженером-продюсером AUTUMNBLAZE; «осенние» немцы с ним и его командами всегда были на примерно одной настроенческо-внежанровой волне: между думом, готик-роком, меланхолией, депрессив-блэковым надрывом, стремясь ухватить, отразить в черном зеркале самое мрачное, беспокойное, внутреннее, невыразимое, — то, что психологи выдавливают из подсознания пациентов на кожаных диванах, проговаривая душевные травмы за серьезные суммы. Тут будет как бы бесплатно.

Вашему вниманию две новые темы из Glut — разные по подходу, однако одинаково запоминающиеся и цепляющие своей простой.

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2 комментария

  • MRK написал(а):

    по-ходу лето пролетело со скоростью ультразвукаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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  • DC написал(а):

    Понятно: что такое осень — это осеньhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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