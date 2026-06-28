Их борьба. VINDICTA: «Грязная свинья пытается встать на пути нашей группы»

На прошлой неделе речь шла про группу DOGMA, выпустившую новый клип после смены состава и скандалов. Но похоже, дело не разрешится миром — и битва монашек открывает свой новый раунд.

Так, VINDICTA, в которую вошли экс-участницы, обвинила менеджера DOGMA, что он удалил их YouTube-канал вместе с недавно опубликованным дебютным клипом «The Face Of The Clown», который уже успел собрать довольно много просмотров.

«Отдельно взятая грязная свинья пытается встать на пути VINDICTA, ибо не выносит мысли, что наша группа растет. Нашим врагам удалось добиться удаления «The Face Of The Clown» с YouTube, но они проиграли единственную битву, которая действительно имеет значение.

Мы не сдаемся. Мы не отступаем. Мы сражаемся.

Правда имеет свойство брать верх. А также справедливость, закон и карма. Те, кто действует из зависти и злобы, рано или поздно сталкиваются с последствиями собственных поступков.

Так что продолжай наблюдать, маленькая свинья. VINDICTA становится только сильнее, и это лишь начало. Что бы ты ни делал, тебе не остановить то, что станет неудержимым. Мы — VINDICTA».

Ну и справедливости ради, наверное, стоит показать перезалитое видео. И сделать ставки!

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