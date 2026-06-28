Их борьба. VINDICTA: «Грязная свинья пытается встать на пути нашей группы»Блог
На прошлой неделе речь шла про группу DOGMA, выпустившую новый клип после смены состава и скандалов. Но похоже, дело не разрешится миром — и битва монашек открывает свой новый раунд.
Так, VINDICTA, в которую вошли экс-участницы, обвинила менеджера DOGMA, что он удалил их YouTube-канал вместе с недавно опубликованным дебютным клипом «The Face Of The Clown», который уже успел собрать довольно много просмотров.
«Отдельно взятая грязная свинья пытается встать на пути VINDICTA, ибо не выносит мысли, что наша группа растет. Нашим врагам удалось добиться удаления «The Face Of The Clown» с YouTube, но они проиграли единственную битву, которая действительно имеет значение.
Мы не сдаемся. Мы не отступаем. Мы сражаемся.
Правда имеет свойство брать верх. А также справедливость, закон и карма. Те, кто действует из зависти и злобы, рано или поздно сталкиваются с последствиями собственных поступков.
Так что продолжай наблюдать, маленькая свинья. VINDICTA становится только сильнее, и это лишь начало. Что бы ты ни делал, тебе не остановить то, что станет неудержимым. Мы — VINDICTA».
Ну и справедливости ради, наверное, стоит показать перезалитое видео. И сделать ставки!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 461
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Комментарии
MRK:
Карпатская Черёмуха:
Fredguitarist написал(а):
Merzbow написал(а):
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Зн…
Fredguitarist:
Merzbow написал(а):
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто…
скуф-блэкер:
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
Я себя уважаю, не обсосов Куни, если женщина чистая (первый признак запах — плохой признак, бактерии), …
Тварь:
Merzbow:
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто и эти дамочки не дог�…
Карпатская Черёмуха:
Ткнул клип, это хуйня и правда кого-то интересует?
З.ы. перешёл на канал, 400+ подписчиков, а пафосу столько.
Такие реалии, музыки нет, таланта нет, зато в тиктоке сожр�…
MRK:
Христос (который) Иисус:
свиньи завидуют клоунам… или наоборот зачем в это вообще вникать… бох всех убогих рассуд�…
понурый митолизд:
Ad Noctum:
Занятно. Очередной металёвый чёс-проект с религиозным антуражем быстренько слетает в Никейские соборы и назначение еретиков.
Сейчас эти, раньше — «батюшки».…
Христос (который) Иисус:
Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Я себя уважаю, не обсосов Куни, если женщина чистая (первый признак запах — плохой признак, бактерии), тогда не надо, н…
Занятно. Очередной металёвый чёс-проект с религиозным антуражем быстренько слетает в Никейские соборы и назначение еретиков.
Сейчас эти, раньше — «батюшки».
«шо то х*йня, шо это х*йня…» (с)
свиньи завидуют клоунам… или наоборот зачем в это вообще вникать… бох всех убогих рассудит и осудит
Аксиома Эскобара, однако
Ткнул клип, это хуйня и правда кого-то интересует?
З.ы. перешёл на канал, 400+ подписчиков, а пафосу столько.
Такие реалии, музыки нет, таланта нет, зато в тиктоке сожрут с подливкой. Монашки жеж. Кровавые! Кричат! Уууух!!
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто и эти дамочки не договаривают. Было бы так плохо — ушли бы все и новый состав никогда бы не был собран.
P. S. — у Dogma два новых клипа, а не один.
Какое-то нейросетевое «творчество», ей-чёрту…
Merzbow написал(а):
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто и эти дамочки не договаривают. Было бы так плохо — ушли бы все и новый состав никогда бы не был собран.
P. S. — у Dogma два новых клипа, а не один.
DOGMA = хайповые псевдо-монашки, а DIGMA = дешманская электротехника
Fredguitarist написал(а):
Merzbow написал(а):
Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто и эти дамочки не договаривают. Было бы так плохо — ушли бы все и новый состав никогда бы не был собран.
P. S. — у Dogma два новых клипа, а не один.
DOGMA = хайповые псевдо-монашки, а DIGMA = дешманская электротехника
Dogma охуенный сербский крафт)