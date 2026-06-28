Vindicta band
28.06.2026

Их борьба. VINDICTA: «Грязная свинья пытается встать на пути нашей группы»

Блог

На прошлой неделе речь шла про группу DOGMA, выпустившую новый клип после смены состава и скандалов. Но похоже, дело не разрешится миром — и битва монашек открывает свой новый раунд.

Так, VINDICTA, в которую вошли экс-участницы, обвинила менеджера DOGMA, что он удалил их YouTube-канал вместе с недавно опубликованным дебютным клипом «The Face Of The Clown», который уже успел собрать довольно много просмотров.

«Отдельно взятая грязная свинья пытается встать на пути VINDICTA, ибо не выносит мысли, что наша группа растет. Нашим врагам удалось добиться удаления «The Face Of The Clown» с YouTube, но они проиграли единственную битву, которая действительно имеет значение.

Мы не сдаемся. Мы не отступаем. Мы сражаемся.

Правда имеет свойство брать верх. А также справедливость, закон и карма. Те, кто действует из зависти и злобы, рано или поздно сталкиваются с последствиями собственных поступков.

Так что продолжай наблюдать, маленькая свинья. VINDICTA становится только сильнее, и это лишь начало. Что бы ты ни делал, тебе не остановить то, что станет неудержимым. Мы — VINDICTA».

Ну и справедливости ради, наверное, стоит показать перезалитое видео. И сделать ставки!

Количество просмотров: 461

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9 комментариев

  • Ad Noctum написал(а):

    Занятно. Очередной металёвый чёс-проект с религиозным антуражем быстренько слетает в Никейские соборы и назначение еретиков.
    Сейчас эти, раньше — «батюшки».

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  • понурый митолизд написал(а):

    «шо то х*йня, шо это х*йня…» (с)

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  • Христос (который) Иисус написал(а):

    свиньи завидуют клоунам… или наоборотhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif зачем в это вообще вникать… бох всех убогих рассудит и осудитhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • MRK написал(а):

    Аксиома Эскобара, однакоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Карпатская Черёмуха написал(а):

    Ткнул клип, это хуйня и правда кого-то интересует?

    З.ы. перешёл на канал, 400+ подписчиков, а пафосу столько.
    Такие реалии, музыки нет, таланта нет, зато в тиктоке сожрут с подливкой. Монашки жеж. Кровавые! Кричат! Уууух!!

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  • Merzbow написал(а):

    Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
    По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто и эти дамочки не договаривают. Было бы так плохо — ушли бы все и новый состав никогда бы не был собран.
    P. S. — у Dogma два новых клипа, а не один.

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  • Тварь написал(а):

    Какое-то нейросетевое «творчество», ей-чёрту…

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  • Fredguitarist написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
    По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто и эти дамочки не договаривают. Было бы так плохо — ушли бы все и новый состав никогда бы не был собран.
    P. S. — у Dogma два новых клипа, а не один.
    DOGMA = хайповые псевдо-монашки, а DIGMA = дешманская электротехникаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Карпатская Черёмуха написал(а):

    Fredguitarist написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Настя, что за Digma? Это уже третья группа?)))
    По факту, я уже писал ниже насчёт Dogma. Три ушли, двое остались. Почему не ушли все? Значит что то нечисто и эти дамочки не договаривают. Было бы так плохо — ушли бы все и новый состав никогда бы не был собран.
    P. S. — у Dogma два новых клипа, а не один.
    DOGMA = хайповые псевдо-монашки, а DIGMA = дешманская электротехника
    Dogma охуенный сербский крафт)

    >>>

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