История одной обложки. THE BEATLES «Yesterday And Today»Блог
Не только PANTERA или кто-то еще из экстремальщиков умел задеть тончайшие чувства обложечных цензоров. Некоторый казус случился даже с приличными THE BEATLES в 1966 году.
«Мне надоели стерильные фотосессии «битлов», — сказал в ту пору фотограф Robert Whitaker, — и хотелось привнести в образ поп-идолов нечто революционное».
Так, для обложечного фотосета Yesterday And Today он одел музыкантов в белые халатики, обложил частями кукольных тел и кусочками мяса.
John Lennon и Paul McCartney «мясницкую» идею поддержали, пояснив, что таким образом выражают свое мнение относительно войны во Вьетнаме. «Если публика готова стерпеть и нормально принять войну, то совершенно точно потерпит и такую обложку», — отметил на пресс-конференции Джон.
Было выпущено примерно 60000 винилов в таком оформлении — и магазины оказались их продавать. Тогда лейбл Capitol уговорил группу сделать цензурную копию альбома. В массы он пошел с таким оформлением.
Ну а среди коллекционеров, понятно, больше ценится первый выпуск — за который сейчас отдают круглые суммы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 65
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Комментарии
Виктор:
И причём тут вообще мнение группы Пантера. Посмотри просто вот это https://youtu.be/7-thChxjcVw?si=I6xktSDryyfwHYKi
О чём тут вообще спорить???
Или может есть хоть одно видео где Айомми…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
И кавер даже на Planet Caravan записали, ничего себе жополизы!
Ну если бы мне посулили например совместный тур с «саббатами», я бы три кавера зап…
atr:
ляяя, а помнится 12 лет назад в 2 ночи офигенный соляк в репаблике выдавал…
Дед Аким:
Джим Моррисон. Культовая личность культовой группы, почетный член клуба 27. В 1991 году был выпущен художественный фильм Оливера Стоуна, советую всем посмотреть, даже …
Назар Василич:
Вот так, а я думал, что Трей весь в оккультных науках, и ему уже давно открылись порталы в неизведанное. Оказывается, порталы открылись, но другие (((…
Тварь:
Merzbow написал(а):
Ну и любопытно, что Пит вернулся в MA. Он же обрёл бога и всё такое. Или обрести деньги куда лучше?
А еще он обрел молодую жену.
А потом обрел от …
jurgai:
Potato Lich:
Виктор написал(а):
Potato Lich написал(а):
Даймбэг умел и Даймбэг еще очень любил Black Sabbath, как и другие музыканты Pantera. Наверное, они все глухомань.
они соблюдали с�…
Виктор:
тот же Закк Уайлд например вообще играл с Оззи Осборном и альбомы записывал и т.д. — вы реально думаете что он это делал ради любви к искусству?
Это просто бабки, вот…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
Даймбэг умел и Даймбэг еще очень любил Black Sabbath, как и другие музыканты Pantera. Наверное, они все глухомань.
они соблюдали субординацию: сов�…
Merzbow:
Есть угарное видео как Трей учит ловить крыс на удочку прямо в центре Нью Йорка.
Ну и любопытно, что Пит вернулся в MA. Он же обрёл бога и всё такое. Или обрести деньги …
Другой Александр:
Новый Panzerchrist выходит в декабре. Первые два сингла многообещающие:
https://youtube.com/watch?v=IW_Ac8567FY&pp=ygUZcGFuemVyY2hyaXN0IHNpc3RlciBkZWF0aA…
Дед Аким:
В этой теме только лучшие мировые хиты. Не знаю, сложно все в мире нашем грешном. Тысячи групп, ещё больше хитов, и десятки тысяч бездарностей во всех жанрах, но есть …
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