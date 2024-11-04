the beatles butcher cover promo poster
04.11.2024

История одной обложки. THE BEATLES «Yesterday And Today»

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Не только PANTERA или кто-то еще из экстремальщиков умел задеть тончайшие чувства обложечных цензоров. Некоторый казус случился даже с приличными THE BEATLES в 1966 году.

«Мне надоели стерильные фотосессии «битлов», — сказал в ту пору фотограф Robert Whitaker, — и хотелось привнести в образ поп-идолов нечто революционное».

Так, для обложечного фотосета Yesterday And Today он одел музыкантов в белые халатики, обложил частями кукольных тел и кусочками мяса.

the beatles yesterday and today original cover

John Lennon и Paul McCartney «мясницкую» идею поддержали, пояснив, что таким образом выражают свое мнение относительно войны во Вьетнаме. «Если публика готова стерпеть и нормально принять войну, то совершенно точно потерпит и такую обложку», — отметил на пресс-конференции Джон.

Было выпущено примерно 60000 винилов в таком оформлении — и магазины оказались их продавать. Тогда лейбл Capitol уговорил группу сделать цензурную копию альбома. В массы он пошел с таким оформлением.

the beatles yesterday and today album art

Ну а среди коллекционеров, понятно, больше ценится первый выпуск — за который сейчас отдают круглые суммы.

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