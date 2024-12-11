История одного преступления: блэк-метал, CARPE NOCTEM и немецкий расчленительБлог
Немецкая блэк-метал группа CARPE NOCTEM в 2003 году выпустила единственный альбом Nachtgedacht — и этот тот случай, когда в комментариях в ютубе мало кто говорит о музыке (хотя музыка, при всей стандартности, недурна). В историю коллектив вошел благодаря преступлению — когда экс-басист/вокалист Matthias «Karathorn» Schoormann, любитель оружия, мизантроп и женоненавистник, выступил со своим худшим шоу.
Маттиасу было 32 года, по профессии он значился механиком (на момент преступления сидел без работы), по состоянию души — упертым блэкушником. 20 февраля 2008 года он написал на одном из форумов, что собирается расправиться с ненавистным человеческим обществом. И его представителями.
Так, для начала он позвал в гости подругу — 27-летнюю медсестру по имени Bianca (говорят, она ему очень нравилась, но отказывала в близости). И уже скоро на том же форуме появились дикие фотографии, подписанные «Dead whore». Сначала он задушил Бьянку (на фото ниже он открывает ей мертвой глаза), а затем отрезал голову. И опубликовал соответствующие картинки (кого не пугает совсем уж дичь, см. сюда). После этого парень сложил голову в рюкзак, дом поджог и сел в машину — о чем полиции рассказал жилец соседнего дома.
Далее произошла авария: Schoormann въехал в грузовик. А рядом с его останками обнаружили тот самый рюкзак.
Фотографии с места преступления старательно вычищались из Интернета представителями закона. Но в 2009 году они таинственно появились снова…
«Риффы на этом альбоме такие же сумасшедшие, как вокалист», — напишет потом кто-то в комментариях к диску.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 199
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5 комментариев
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История одного преступления: блэк-метал, CARPE NOCTEM и немецкий расчленитель
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Комментарии
G D:
Безотносительно страны-происхождения группы….прослушал с интересом. Блэк не мой жанр, на постоянке такое слушать не стану, но если вдруг попадётся на глаза новый а…
Другой Александр:
Ссылка в статье ведёт на форум «инцелов». Погуглите, что за субкультура — одуреете…
Eum:
я, например, не слышал историю этого пузана. Спасибо, как раз после завтрака прочел …
jurgis:
Anastasiya:
Юрий написал(а):
С чего решили о этом вспомнить ?
Ютуб в рекомендациях альбом подсунул ))…
Юрий:
С чего решили о этом вспомнить ? Новости кончились ? ) Кстати звук на альбоме как как будто, как мы в 70х годах в детстве , с одной Электроники на десяток других , перез…
Antonarchus:
Назар Василич:
Eum написал(а):
у Аарона один из самых сочных и узнаваемых гроулов ever, не представляю как Мико сможет его заминать. Так аарать, как Аарон не получится, увы!
Да д…
Другой Александр:
Анастасия, я всё таки обращусь к тебе ещё один раз — завершающий. Я чё к тебе пристал то? Я понимаю в начале эмоции захлёстывали, тем более что ты дефачка…
Другой Александр:
Виктор написал:
господи, какой же кал это музло. Кто-то прям всерьёз это называет чем-то интересным?
Так называемый «атмосферик» — вообще нуднющий поджанр. Г…
Назар Василич:
Виктор написал(а):
есть в этом жанре вообще хоть что-то новое, из того что создали за последние лет 15? ну вечно одна и та же параша вонючая, устрашающие образы и �…
Другой Александр:
DreadfullYgg написал(а):
Другой Александр написал(а):
DreadfullYgg написал(а):
Все кто пишет «сво» автоматически идут вслед за известным кораблем
А я спецом так пишу, из �…
jurgai:
Виктор написал(а):
есть в этом жанре вообще хоть что-то новое, из того что создали за последние лет 15? ну вечно одна и та же параша вонючая, устрашающие образы и �…
С чего решили о этом вспомнить ? Новости кончились ? ) Кстати звук на альбоме как как будто, как мы в 70х годах в детстве , с одной Электроники на десяток других , перезаписали советскую кассету за 4 рубля )))
Юрий написал(а):
С чего решили о этом вспомнить ?
Ютуб в рекомендациях альбом подсунул ))
вполне себе подвальная блэкуха
я, например, не слышал историю этого пузана. Спасибо, как раз после завтрака прочел
Ссылка в статье ведёт на форум «инцелов». Погуглите, что за субкультура — одуреете