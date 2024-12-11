История одного преступления: блэк-метал, CARPE NOCTEM и немецкий расчленитель

Немецкая блэк-метал группа CARPE NOCTEM в 2003 году выпустила единственный альбом Nachtgedacht — и этот тот случай, когда в комментариях в ютубе мало кто говорит о музыке (хотя музыка, при всей стандартности, недурна). В историю коллектив вошел благодаря преступлению — когда экс-басист/вокалист Matthias «Karathorn» Schoormann, любитель оружия, мизантроп и женоненавистник, выступил со своим худшим шоу.

Маттиасу было 32 года, по профессии он значился механиком (на момент преступления сидел без работы), по состоянию души — упертым блэкушником. 20 февраля 2008 года он написал на одном из форумов, что собирается расправиться с ненавистным человеческим обществом. И его представителями.

Так, для начала он позвал в гости подругу — 27-летнюю медсестру по имени Bianca (говорят, она ему очень нравилась, но отказывала в близости). И уже скоро на том же форуме появились дикие фотографии, подписанные «Dead whore». Сначала он задушил Бьянку (на фото ниже он открывает ей мертвой глаза), а затем отрезал голову. И опубликовал соответствующие картинки (кого не пугает совсем уж дичь, см. сюда). После этого парень сложил голову в рюкзак, дом поджог и сел в машину — о чем полиции рассказал жилец соседнего дома.

Далее произошла авария: Schoormann въехал в грузовик. А рядом с его останками обнаружили тот самый рюкзак.

Фотографии с места преступления старательно вычищались из Интернета представителями закона. Но в 2009 году они таинственно появились снова…

«Риффы на этом альбоме такие же сумасшедшие, как вокалист», — напишет потом кто-то в комментариях к диску.

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