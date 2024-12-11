black metal horror bianca
11.12.2024

История одного преступления: блэк-метал, CARPE NOCTEM и немецкий расчленитель

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Немецкая блэк-метал группа CARPE NOCTEM в 2003 году выпустила единственный альбом Nachtgedacht — и этот тот случай, когда в комментариях в ютубе мало кто говорит о музыке (хотя музыка, при всей стандартности, недурна). В историю коллектив вошел благодаря преступлению — когда экс-басист/вокалист Matthias «Karathorn» Schoormann, любитель оружия, мизантроп и женоненавистник, выступил со своим худшим шоу.

Matthias Schoormann murder

Matthias Schoormann

Маттиасу было 32 года, по профессии он значился механиком (на момент преступления сидел без работы), по состоянию души — упертым блэкушником. 20 февраля 2008 года он написал на одном из форумов, что собирается расправиться с ненавистным человеческим обществом. И его представителями.

Так, для начала он позвал в гости подругу — 27-летнюю медсестру по имени Bianca (говорят, она ему очень нравилась, но отказывала в близости). И уже скоро на том же форуме появились дикие фотографии, подписанные «Dead whore». Сначала он задушил Бьянку (на фото ниже он открывает ей мертвой глаза), а затем отрезал голову. И опубликовал соответствующие картинки (кого не пугает совсем уж дичь, см. сюда). После этого парень сложил голову в рюкзак, дом поджог и сел в машину — о чем полиции рассказал жилец соседнего дома.

Bianca Brunner dead

фотокарточки провисели на форуме довольно долго

Bianca Brunner

затем полиция велела тред удалить

Далее произошла авария: Schoormann въехал в грузовик. А рядом с его останками обнаружили тот самый рюкзак.

Matthias Schoormann suicide

Фотографии с места преступления старательно вычищались из Интернета представителями закона. Но в 2009 году они таинственно появились снова…

«Риффы на этом альбоме такие же сумасшедшие, как вокалист», — напишет потом кто-то в комментариях к диску.

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5 комментариев

  • Юрий написал(а):

    С чего решили о этом вспомнить ? Новости кончились ? ) Кстати звук на альбоме как как будто, как мы в 70х годах в детстве , с одной Электроники на десяток других , перезаписали советскую кассету за 4 рубля )))

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  • Anastasiya написал(а):

    Юрий написал(а):
    С чего решили о этом вспомнить ?

    Ютуб в рекомендациях альбом подсунул ))

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  • jurgis написал(а):

    вполне себе подвальная блэкухаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Eum написал(а):

    я, например, не слышал историю этого пузана. Спасибо, как раз после завтрака прочел https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Другой Александр написал(а):

    Ссылка в статье ведёт на форум «инцелов». Погуглите, что за субкультура — одуреетеhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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