Интервью. Vincent Crowley (ACHERON, VINCENT CROWLEY): «В молодости я мечтал просто записать один альбом — и все. Думал, к 30 уже буду мертв»

Сегодня в нашем виртуальном эфире — легенда американского бласфемического андеграунда: Vincent Crowley, экс-адепт Церкви Сатаны, философ, писатель и, естественно, музыкант. После нескольких прощаний и воскрешений своего ACHERON он стартовал сольный проект VINCENT CROWLEY — более хэви-металлический/атмосферный по стилистике и мифически-сказочный текстово. В прошлом году он выпустил второй полноформатник Anthology Of Horror — при том что, как выяснилось позднее, ACHERON в очередной раз восстал из небытия и продолжил давать концерты.

Об обоих проектах; о том, что Винсент думает об искусственном интеллекте, почему отказался от Церкви Сатаны и кого считает королями блэк-метала — обо всем этом сегодня в интервью с человеком, для которого музыка давно стала формой экзорцизма.

Начнем с главного: в каком статусе находятся твои проекты? Ты уже не раз пытался похоронить ACHERON, однако группа упрямо поднимается из могилы и, похоже, сейчас снова в работе новый материал. При этом параллельно существует VINCENT CROWLEY. Планируешь вести оба проекта одновременно?

Совершенно верно! Обе группы для меня крайне важны: каждая выражает разные стороны моего художественного «я». Когда я закрыл главу ACHERON и начал работать над музыкой VINCENT CROWLEY, поначалу казалось, переход будет легким: новый этап, новые горизонты, прошлое позади. Однако оказалось, не все так просто. Несмотря на то, что мне очень нравится заниматься VINCENT CROWLEY, старые демоны не переставали шептать: возвращайся! Потом… Я запустил свой уoutube-канал, и фанаты ACHERON отозвались с огромным энтузиазмом. Они скучали. Да и я тоже, чего уж там.

ACHERON всегда был для меня формой терапии — способом освободиться от мрачных мыслей и ярости. В 2025 году я решил провести несколько концертов с ACHERON; иногда обе группы выступали вместе, и все как-то сложилось само собой. Я начал писать новый материал и подумал: «А почему бы не заниматься обеими группами?» Взять лучшее из обоих миров. Именно так и поступил. При этом я слежу, чтобы они звучали по-разному. Новый ACHERON — агрессивнее, чем когда-либо, а VINCENT CROWLEY — более мрачно и атмосферно.

А что из этого ближе по духу?

Оба проекта близки. Они воплощают разные идеи, которые, при всем различии, мне в равной степени дороги. Но должен признаться: ACHERON копает глубже, забирается в дебри психики, питая внутреннего Зверя, который помогает мне сохранить здравомыслие. Ибо при всей благодарности и признательности слушателям, я в первую очередь пишу музыку для себя. Она поддерживает мою жизнь, наполняет ее. Даже если лейблы перестанут выпускать мои альбомы, я все равно буду сочинять: дома, в стол. Это мои личные ритуалы.

Самое важное, чего ACHERON достиг более чем за три десятилетия?

То, что у нас до сих пор есть верная аудитория. И была в течение всех 37 лет. В юности я и вообразить не мог, что в 57 все еще буду заниматься этим вот всем. Я мечтал просто записать один альбом — и все. Думал, к 30 уже буду мертв. Но судьба, как видно, распорядилась иначе.

Случается ли временами творческий ступор?

Да постоянно. Я не из тех, кто садится и просто пишет, в любое время, по графику. Музыка должна прийти ко мне. Например, на днях я проснулся с мелодией в голове: услышал рифф во сне. Встал в шесть утра, выпил энергетик и ушел в подвал. Провел там восемь часов, работая над песней. Вот такой у меня творческий процесс.

Музыку для ACHERON я стараюсь писать просто и примитивно. Не стремлюсь поразить техникой, виртуозностью; мне важно, чтобы песни были запоминающимися, прямолинейными, структурно несложными, олдскульно-цепляющими. Я вырос на BLACK SABBATH, VENOM, CELTIC FROST, BATHORY, THE MISFITS, DANZIG — группах, которые не выпендривались как технари, а писали вещи, которые помнишь годами.

Anthology of Horror — это коллекция мрачных историй и мифов. У тебя есть любимый сверхъестественный персонаж?

Конечно. Ужасы, таинства и мрак с детства были моим спасением, вскармливали внутренние потребности в ужасном. Потому основанный на хорроре проект — давняя мечта, зревшая с юности. Любимый персонаж — или вампир, или оборотень, в равной степени.

А любимый фильм ужасов?

Трилогия «Омен», еще с молодости. Да и сейчас пересматриваю ее целиком. Последняя сцена, где Дэмиен умирает, видит Христа и кричит: «Назарянин, ты НИЧЕГО не выиграл!» — одна из лучших сцен в истории кино.

Лучший блэк-метал альбом всех времен?

VENOM, Black Metal! Они придумали это обозначение — и корона остается при них. Если же говорить о группах, что пришли после и подхватили жанр, — тогда MARDUK. Они — чистейшее воплощение тьмы и ярости.

Судя по сборнику Tribute to the Devil’s Music, ты любишь BLACK SABBATH. Смотрел ли их финальное шоу?

Да, смотрел. Сначала не хотел — знал, что Оззи и Билл давно не в лучшей форме. Однако внутренний фанат взял верх, и я рад, что увидел прощание. Пускай не все играли идеально и исполнили всего лишь несколько известных тем, важно, что финал состоялся в оригинальном составе. Так, как это все начиналось. Ведь если честно, без BLACK SABBATH не было бы ACHERON. Они вдохновили меня стать музыкантом.

Ты довольно активен в соцсетях. Легко ли находить баланс между плюсами (промоция, возможность самовыражения) и минусами (токсичная публика, спам, трата времени)? Насколько комфортно чувствуешь себя в цифровом мире?

Чтобы выжить в современном мире, надо адаптироваться к его технологиям. Я начинал с зинов, кассет, тейп-трейдинга и почтовых пересылок. И конечно, страшно скучаю по тому прошлому. Однако времена меняются. Сейчас намного проще общаться и распространять информацию — это позитивный аспект, хорошо и удобно. Но да, есть и минусы, как ты и написала выше. Все эти виртуальные драмы, хейт, диванно-клавиатурные воины. Все превратилось в глобальное цирковое шоу. А еще сейчас все приходится максимально упрощать и сокращать, чтобы удержать краткосрочное внимание людей в Сети. Стало слишком много всего — что можно послушать, что можно увидеть. Группам стало слишком просто, не вкладывая реального труда, выпускать что-то в свет. Перенасыщаясь, сцена постепенно размывается. А с это нейросетевое дерьмо вообще способно загнать последний гвоздь в творческий гроб.

Думаешь, искусственный интеллект уничтожит музыку? А может, наоборот, усилит DIY-сцену?

Лично я все это не одобряю. Человечество, мне кажется, становятся слишком зависимым от технологий, теряет внутренний дух. Конечно, будут те, кто станет противостоять техногенной чуме, которая отнимает работу у людей. Нейросети, тем не менее, станут неотъемлемой частью нашего будущего, и главная задача — сделать так, чтобы не основной его частью. Чтобы в итоге роботы не взяли верх. Но как бы там ни было, я считаю, нейросети способствуют человеческой деградации. Люди становятся ленивыми, запрограммированными, роботоподобными.

Говорят, ты когда-то проводил сатанинские свадьбы. Как это выглядело?

Да, проводил. Несколько штук — для друзей и фанатов. Все было камерно и приватно, для узкой аудитории. У нас есть ритуальная комната, идеально подходящая для церемониальных целей. Мы вместе с парой разрабатывали Сатанинский обряд, который соответствовал их личностным особенностям и взглядам.

Ты давно покинул Церковь Сатаны, но что думаешь о ее нынешнем курсе? Сейчас эти ребята популяризируют науку, выступают за права женщин, аборты и вообще скорее напоминают гражданскую инициативу под провокационной вывеской.

Мне не нравится, во что они превратились, и искренне рад, что ушел из этой организации 25 лет назад. LaVey в гробу переворачивается, глядя на то, как нынешняя COS пытается играть в «хороших парней» и делать то, что он всегда презирал. Из мрачного сообщества единомышленников-индивидуалистов они покрестились в политически окрашенную тусовку, которая стремится понравиться обществу и влиться в глобальную политкорректную толпу.

Самый безумный слух, что ты когда-либо о себе слышал?

Было много. Но любимый — из 90-х, когда я жил в Тампе. Один интервьюер утверждал, что я обитаю в старой церкви в лесу и провожу человеческие жертвоприношения. Это было просто дико. Кто-то явно насмотрелся пропагандистских христианских передач или дешевых хорроров про дьявольщину. Людям нравится фантазировать и подменять реальность выдумками.

В последние годы мир сотрясают катастрофы — пандемии, войны, кризисы. Следишь за новостями? Есть ощущение, что конец ближе, чем мы думаем?

Следить за новостями всем нужно. Но нельзя доверять им бездумно. СМИ и власти — манипулятивные машины, которые кормят нас только тем, что им выгодно; тем, что они хотят показать нам. Мир — на грани. И я не удивлюсь, если на моем веку все закончится ядерной бомбежкой, утечкой вируса или глобальным техническим коллапсом. Тогда наступит очищение через уничтожение.

Спасибо за беседу, Винсент. Увидимся этой осенью на Metal Threat — если все пойдет по плану, если доживем, этот фестиваль войдет в легенды!

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