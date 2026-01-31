Интервью с фолк-металистами UUHAI: «Мы хотим, чтобы люди прочувствовали Монголию до того, как мы сыграем первую ноту»

И еще одна группа из довольно экзотического для метал-сцены места — Монголии. Безусловно, после мирового успеха THE HU мы стали чуть больше понимать и о тамошнем колоритном фолк-метале, и о Чингисхане, узнали, как переплетать упругие задорные риффы с традиционным горловым пением и аутентичным инструментарием, — тема эта, как видно, многих зацепила, и вот новая (начинающая) звезда метал-Монголии: UUHAI. В начале января на Napalm Records вышел дебютный альбом коллектива Human Herds, они уже успели отыграть несколько европейских туров — и… смотрите, слушайте сами! Мне кажется, выглядит достаточно интересно.

Мы поговорили с барабанщиком, основателем и главным автором песен UUHAI Otgonbaatar Damba о монгольской метал-сцене, культурной идентичности, горловом пении, выживании в условиях диких зим, гастролях из Улан-Батора и идеях, лежащих в основе Human Herds.

Привет! Спасибо, что нашли время ответить на вопросы — и поздравляю с выходом дебютного альбома!

Спасибо и вам за интерес к нашей музыке, мы искренне ценим поддержку и возможность поведать о творчестве UUHAI. Работа над Human Herds стала для нас важным этапом, мы рады наконец-то выпустить этот альбом и поделиться им со слушателями по всему миру.

Судя по The Metal Archives, в Монголии не так уж много метал-групп, и большинство из них базируются в Улан-Баторе. Почему, на ваш взгляд, так происходит?

Монголия — огромная страна с относительно небольшим населением, поэтому почти вся культурная активность закономерно сосредоточена в Улан-Баторе. Здесь находятся студии, концертные площадки, репетиционные базы и медиа. Именно поэтому большинство групп появляются в столице. За пределами города жизнь более сельская и разрозненная, так что выстроить регулярную сцену с инфраструктурой намного сложнее.

Метал в Монголии по-прежнему остается нишевым жанром, но он постепенно развивается. В 1990-е годы существовало всего несколько коллективов, а доступ к инструментам и записям был крайне ограничен. Сегодня появляется все больше групп, молодежь осваивает продакшн и делится музыкой онлайн. Возможностей стало больше, даже если масштаб сцены все еще несопоставим с Европой или США.

Что вообще слушают монголы в повседневной жизни?

Самое разное. Традиционный фолк, поп, хип-хоп и современный монгольский рок особенно популярны среди молодежи. На улицах Улан-Батора можно услышать все — от протяжных песен и морин хуура до модного рэпа. Метал не является мейнстримом, но у него есть свое преданное сообщество, которое продолжает расти с каждым новым поколением.

Есть ли в Монголии по-настоящему экстремальные группы — дэз-метал, блэк?

Да, конечно, в Монголии есть экстремальные метал-группы — и дэз с блэком, и прочее, но они представлены в гораздо меньших масштабах.

Сцена все еще формируется, поэтому такие коллективы обычно остаются в подполье. Они репетируют в небольших помещениях, распространяют музыку онлайн и время от времени играют локальные концерты. Внутри страны пока нет развитой сети специализированных экстремальных клубов или фестивалей, поэтому все держится на энтузиазме, а не на инфраструктуре.

Как часто проходят концерты? Какое последнее шоу вы лично посещали или играли на родине?

В Монголии есть несколько рок- и метал-клубов, в основном в Улан-Баторе, но концерты проходят не слишком часто. Столичная сцена живая, но небольшая, и выступления обычно случаются несколько раз в месяц, а не каждую неделю. Большинство площадок не специализируются исключительно на метале, так что концерты зависят от промоутеров, сезона и доступности залов.

Последнее шоу, который мы играли дома, состоялось в Улан-Баторе во время национального праздника в июле прошлого года, еще до того, как мы полностью сосредоточились на международной активности и гастролях. Играть на родине всегда приятно: напоминает, с чего все началось, даже если возможностей для живых выступлений в Монголии гораздо меньше, чем в Европе.

На какой музыке выросли вы сами?

Ох, было все сразу. Дома звучали традиционный монгольский фолк, протяжные песни, морин хуур и горловое пение, а также поп и рок, которые можно было услышать по радио и телевидению. Для многих из нас музыка всегда была частью повседневной жизни, еще до знакомства с металом.

Когда мы впервые столкнулись с роком и металом, было ощущение, будто в наш мир ворвалась новая энергия. Тем не менее, она естественным образом перекликалась с той силой, что мы всегда чувствовали в традиционной монгольской музыке.

Доступ к металу в ранние был непростым. Записи были редкостью, а кассеты и диски передавались из рук в руки. До сих пор помню, как впервые услышал тяжелую музыку — это было одновременно шокирующе, захватывающе и вдохновляюще, громко, честно. Этот момент будто открыл дверь в другую реальность и показал, что музыка может быть и мощной, и при этом глубоко выразительной.

Со временем эти первые открытия переплелись с нашими культурными корнями, из чего в итоге и родился UUHAI.

О чем лирически ваш альбом Human Herds? Я заметила трек «Dracula» — а после THE HU миру кажется, что монгольские группы могут петь только про Чингисхана :))

Лирически Human Herds — это размышление о человечестве в целом. Альбом говорит о том, как люди движутся вместе, думают вместе и иногда вместе теряют равновесие. Он касается наших отношений с природой, ответственности, единства и коллективного выбора. Монгольская история и мировоззрение всегда присутствуют в нашей музыке, но темы не ограничиваются одной страной или одной эпохой.

Песня «Dracula» — хороший пример того, как мы работаем с ожиданиями, не ради провокации, образ скорее использован как универсальный символ. Дракула олицетворяет тьму, дисбаланс и желание брать, не отдавая. Эти идеи органично вписываются в концепцию Human Herds. Речь идет не столько о самом персонаже, сколько о том, что он символизирует в человеческом поведении.

Мы глубоко уважаем свою историю, включая фигуру Чингисхана, но Монголия не сводится к одному имени или одной истории. Наша культура многослойна, специфична, наполнена философией. На Human Herds мы хотели показать, что монгольские группы могут говорить о глобальных человеческих темах, формируя собственный культурный голос, не повторяя одни и те же символы снова и снова.

Раз уж заговорили о THE HU — как вы к ним относитесь? Ожидали ли такого масштабного международного успеха? И чем, на ваш взгляд, UUHAI могут удивить мир после них?

Мы уважаем их и гордимся. Любая монгольская группа, добившаяся широкой международной аудитории, привлекает внимание к нашей стране, культуре и музыке, и это важно. Успех показал миру THE HU, что у Монголии есть сильный музыкальный голос, и за это мы благодарны.

Ожидали ли мы такого масштаба? Честно говоря, нет. Это стало сюрпризом даже для людей, живущих в нашей стране. Но при этом открыло глаза многим слушателям по всему миру и вызвало интерес к монгольской культуре за пределами привычных образов.

UUHAI не стремятся соревноваться или идти тем же путем. Наша цель — быть самими собой. Мы привносим другую энергию: более тяжелые ритмы, плотный вокал, мощную перкуссию и глубокую духовную связь с природой и ритуалом. Мы не хотим удивлять через сравнение — только через честность. Если люди чувствуют в нашей музыке что-то искреннее, этого достаточно.

Кто работает над вашим сценическим образом и костюмами? Насколько для вас важна визуальная сторона UUHAI?

Наш сценический образ — это коллективная работа всей группы при поддержке расширенного сообщества UUHAI. Вокруг нас много талантливых людей: художники, визажисты, видеомейкеры, дизайнеры, которые верят в наше видение и помогают воплотить его в жизнь. Это не работа одного человека, а общее дело.

Визуальная сторона для нас очень важна, потому что она завершает историю музыки. Каждая деталь — ткани, формы, аксессуары — отражает наши корни, историю и связь с природой. Мы хотим, чтобы люди почувствовали Монголию еще до первой ноты.

При этом все должно работать на сцене: давать свободу движения, энергию и реальный контакт с публикой. Для нас звук и образ неразделимы. Благодаря поддержке нашего творческого сообщества мы можем представить UUHAI как цельный опыт — не только музыкальный, но и визуальный, атмосферный.

Назовите пять вещей, которые вы по-настоящему любите в Монголии, и пять вещей, которые откровенно не нравятся.

Это очень честный вопрос, и отвечу на него честно.

Пять вещей, которые мы действительно любим в Монголии:

Бескрайние просторы. Степи, горы и небо, пространство, где легко душится и хочется размышлять о мире.

Глубокую связь с природой и кочевой дух, который учит уважению к земле.

Традиционную культуру и музыку — морин хуур, горловое пение и протяжные песни, несущие вековую мудрость.

Силу и выносливость монгольского народа, умеющего переносить трудности и сохранять тепло в сердце.

Нашу историю и чувство идентичности, которые продолжают вдохновлять нас и нашу музыку.

Пять вещей, с которыми нам тяжело мириться:

Загрязнение воздуха в Улан-Баторе зимой, влияющее на здоровье и повседневную жизнь.

Слабую инфраструктуру для живой музыки и искусства, особенно для рока и метала.

Экономические трудности, из-за которых многим молодым людям сложно реализовать творческие мечты.

Пробки и перенаселенность столицы.

Бюрократию и коррупцию в государственных структурах, когда на руководящих позициях оказываются некомпетентные люди, а реальные дела не делаются.

Мы глубоко любим свою страну, и именно поэтому чувствуем ответственность говорить посредством музыки о балансе, уважении и заботе о будущем.

Улан-Батор считается самой холодной столицей мира. Как вы переживаете зиму? Чем занимаетесь, когда на улице лютый мороз?

Зима в Улан-Баторе — правда не шутка. Бывает действительно экстремально холодно, и иногда кажется, что город просто замирает. Здесь учишься уважать зиму.

Мы выживаем благодаря опыту и привычке. Конечно, теплая одежда необходима, но важнее то, что монголы с детства знают, как жить с холодом. Мы пьем много горячего чая, едим теплую традиционную еду, проводим время с семьей и друзьями. Зима также учит терпению.

Когда на улице мороз, мы обычно сосредотачиваемся на творчестве. Это время, когда идеи складываются вместе. Мы репетируем, пишем музыку, работаем над аранжировками и планируем будущие проекты. Кто-то смотрит фильмы, играет в игры; иногда собираемся вместе чтобы просто пообщаться. В каком-то смысле зима — это тихий творческий сезон. Холод снаружи дает пространство для внутреннего размышления, которое потом находит выход в музыке.

Насколько сложно научиться монгольскому горловому пению? Что самое важное в его освоении? Все ли у вас в группе умеют?

Горловое пение — это непросто. Оно требует времени, терпения и умения слушать. Самое важное — контроль дыхания и внутренний фокус. Ты используешь не только горло, но все тело, особенно диафрагмальное дыхание. Нужно также научиться формировать звук во рту и управлять мельчайшими мышцами горла.

Помимо техники, есть и ментальная, духовная сторона. Традиционно горловое пение рождается из слушания природы и попытки имитировать ветер, воду, животных, открытое пространство. Эта связь так же важна, как и физическая практика.

В UUHAI горловым пением занимаются не все. У нас есть участники, специализирующиеся именно на этом и на обертональном вокале, а другие сосредоточены на инструментах и рок-основе. Каждый вносит свою роль, и вместе это формирует цельное звучание группы.

Если при поддержке Napalm Records, промоции и растущего интереса UUHAI добьются успеха в Европе и Северной Америке — насколько реально постоянно гастролировать, оставаясь в Монголии? Сколько длились перелеты в последнем туре?

Международные гастроли из Монголии, — это серьезный вызов, но мы принимаем его как часть пути. Монголия находится далеко от основных туровых маршрутов, и каждая поездка требует долгих перелетов, тщательного планирования, надежных партнеров. С поддержкой Napalm и нашего текущего партнера Vain Production это возможно, хотя и непросто.

Во время последнего тура перелеты в Европу занимали примерно 12–15 часов чистого времени в воздухе, часто с пересадками, а дорога от двери до двери легко растягивалась на 20 часов и больше. Это физически тяжело, особенно когда после прилета сразу начинаются репетиции или концерты, — но как только мы выходим на сцену, энергия публики мгновенно стирает усталость.

Мы воспринимаем гастроли не просто как путешествия, а как ответственность. Если наша музыка находит отклик у людей в Европе или Северной Америке, значит, расстояние того стоит. Географически Монголия далека, но музыка сокращает дистанции.

Какова ваша самая большая мечта — музыкально и лично?

Музыкально наша главная мечта — донести монгольскую музыку и дух до каждого уголка мира. Мы хотим выступать на крупных сценах Европы, Северной Америки, Азии и за ее пределами, делясь нашей культурой через тяжелую музыку, традиционные инструменты и честные эмоции. Мы мечтаем о долгом пути, где UUHAI продолжат расти, выпускать значимые альбомы и вдохновлять молодые поколения в Монголии верить в глобальные мечты.

Лично все гораздо проще. Оставаться здоровыми, быть рядом с семьями и сохранять верность себе, путешествуя по миру. Мы хотим продолжать учиться, создавать и жить в гармонии с природой. Если наша музыка помогает людям чувствовать себя сильнее, осознаннее по отношению к планете, которую мы все делим, значит мы сделали в жизни что-то по-настоящему важное.

И напоследок — несколько слов об альбоме. Кому бы вы порекомендовали Human Herds? Полностью ли сами довольны результатом?

Мы бы порекомендовали Human Herds всем, кто открыт к чему-то большему, чем просто музыка. Конечно, это альбом для металхедов, но также для тех, кому важны природа, культура и человеческая история. Не обязательно понимать монгольский язык, чтобы почувствовать эмоцию. Если вам близки мощные ритмы, духовная атмосфера и музыка со смыслом — этот альбом для вас.

Полностью ли мы довольны? В искусстве невозможно поставить точку окончательно. Всегда есть что развивать и улучшать. Но мы гордимся этим альбомом. Он отражает нас такими, какие мы есть сейчас — наши корни, путь и послание. Human Herds — честное высказывание UUHAI, и мы благодарны за возможность поделиться им с миром.

Спасибо большое! Желаю вам всяческих успехов, надеюсь увидеть в американском туре!

Спасибо за теплые слова и поддержку.

Мы хотим сказать спасибо всем, кто нашел время послушать нашу музыку, прийти на концерты или поделиться нашей историей. Каждая связь для нас важна. UUHAI существуют благодаря людям, открытым к разным культурам и звучаниям, и мы несем эту энергию с собой повсюду.

Берегите друг друга, уважайте Мать-Землю и оставайтесь верны своим корням. Мы еще встретимся — под одним солнцем и одной луной.

