Интервью с CARPENTER BRUT: «Из-за социальных сетей и всех идиотов, что в них сидят, я даю западным обществам лет десять до начала гражданских войн»

Я уже немного рассказывала о трансгуманистических-постапокалиптических концептах и идеях нового альбома CARPENTER BRUT Leather Temple, намеченного к релизу 27 февраля и завершающего фантазийную историю в трех частях. Музыкально это будет, пожалуй, самый жесткий релиз французского артиста — всегда признававшегося к любви к разнообразнейшим метал-жанрам (преимущественно, однако, к классическому старому хэви).

Что последует за трилогией; так ли музыкант до сих пор ненавидит живые концерты; кто придет на смену старым-метал звездам и когда мы все умрем — в нашем предрелизном интервью.

Апокалиптические и постапокалиптические темы сегодня все чаще проявляются в работах музыкантов. Была ли общая концепция Leather Temple продумана заранее, еще на этапе планирования трилогии, или органично сложилась в последние годы?

Мне всегда нравились апокалиптические темы — в конце концов, именно это нас и ждет в долгосрочной перспективе. Будь то «Mad Max» или «Akira», эти миры меня завораживают. Потому и хотел закончить историю в подобном ключе.

Это не было чем-то само собой разумеющимся изначально, ведь начинал я в эстетике 80-х. Однако с небольшим сюжетным твистом — использованием криогенизации — удалось все логично свести воедино. Идея обратиться к этой теме пришла ко мне во время работы над Leather Terror. Именно поэтому на финальном треке альбома Kendra запирает Bret Halford в морозильной камере.

Говоря в целом, что для тебя первично — история или музыка?

История. Всегда. Она помогает мне осознать, что я вообще планирую рассказать. Иначе… если сказать нечего, в чем смысл открывать рот?

Как думаешь, человечество действительно обречено?

Да. Из-за социальных сетей и всех идиотов, что в них сидят, я даю западным обществам лет десять до начала гражданских войн. Люди тупеют, начинают ненавидеть все и всех, просто потому что что-то прочитали или увидели онлайн. А если добавить к этому экологический коллапс, перенаселение и прочие факторы — как сами думаете, сколько человечество еще протянет?

Есть ли уже идеи для следующей истории CARPENTER BRUT? Готов ли начинать новую трилогию — творчески, ментально?

Никаких больше трилогий. Все поменяется. Я не просто так назвал последний трек «The End Complete». Сейчас думаю о том, чтобы перейти к формату EP — не обязательно связанных между собой мини-релизов. Я устал от музыкальной индустрии, от алгоритмов платформ, которые меняются каждые два месяца, и этого вот всего. Хочется вернуться к чему-то более простому: написал — выпустил. А идеи у меня имеются. Посмотрим, с какой начну. Плюс, возможно, появится возможность написать музыку для фильма. Если это случится, работы на ближайшее время будет более чем достаточно.

Насколько активно ты используешь ИИ в работе сегодня? Сейчас идет большая дискуссия о тонкой грани между искусством и искусственным интеллектом — о том моменте, на котором нейросеть перестает быть инструментом и становится автором. Как ты на все это смотришь?

Текущая дискуссия вокруг ИИ звучит для меня как лебединая песня тех, кто его не приемлет. Он уже существует в разных формах много лет, и никто это не откатает назад. В контексте искусства некоторые считают использование нейросетей предательством. Скорее всего, это те же самые люди, которые пару лет назад «защищали искусство», храня у себя на жестких дисках пиратские фильмы и mp3, потому что «я не собираюсь платить 10 долларов в месяц за Spotify».

Лично я не использую ИИ для сочинения, сведения и так далее — ибо при таком подходе ты не контролируешь результат. Он не отражает, что у тебя в голове. Ничто не может заменить человеческое творчество. Искусственный интеллект может только воспроизводить, он не изобретает ничего нового или оригинального.

Безусловно, ИИ может быть полезным инструментом для скучных задач. Но фильм, игра или трек, созданные искусственным интеллектом, не представляют для меня художественного интереса.

Действительно, многие спорят на эту тему, а я не люблю споры — они слишком поляризованы. Я предпочитаю диалог, но, похоже, сегодня это уже не в моде.

Ты не раз говорил, что не любишь публичность, повышенное внимание и роль шоумена — поэтому живые выступления не вызывают у тебя особого энтузиазма. А сам ходишь на концерты других артистов? Когда был последний?

Во Франции есть поговорка: «Хочешь жить счастливо — живи скрытно». Так что да, я по-прежнему ненавижу играть живьем. Но делаю это, потому что знаю: людям нравится приходить на концерты. Точно так же, как мне нравится смотреть NINE INCH NAILS, например. Недавно у меня был настоящий концертный марафон: Hans Zimmer, Jamiroquai, Requiem Моцарта, RISE OF THE NORTH STAR и GOJIRA — все это за две недели. Такого со мной раньше никогда не было, ха-ха. Так что да, я все еще люблю ходить на концерты. Это отличный микс социального и художественного опыта.

В поддержку нового альбома запланирован тур (и я непременно постараюсь попасть на один из концертов в США!). Стоит ли ждать чего-то особенного в плане шоу?

Шоу будет новым, но не стоит ждать чего-то экстраординарного или невероятного, ха-ха. Сейчас все безумно дорого, и я не могу позволить себе то, что хотел бы видеть на сцене. После COVID все взлетело, взорвалось — и цены, и мозги людей тоже. Сейчас гастролировать артисту моего уровня, то есть весьма скромного, невероятно сложно. Ты либо играешь по клубам, либо на стадионах. Для стадионов я продаю слишком мало билетов, а для маленьких клубов — слишком много.

В итоге у тебя больше техкоманды, нужна больше площадка, нужно сценическое оформление, которое должно помещаться в трейлер, потому что грузовики слишком дорогие, и так далее, и так далее. Список головной боли бесконечен. Поэтому в США, кроме новых треков, не ждите особых визуальных изысков. Мы уже теряем деньги просто из-за самого факта поездки туда, так что продакшн будет минимальным. Такова реальность.

Ты вырос на олдскульном метале: IRON MAIDEN и других героях NWOBHM, METALLICA, SLAYER, MEGADETH. Не беспокоит ли, что многие из этих кумиров постепенно уходят? И кто, по-твоему, мог бы занять их место?

Это цикл жизни. Я и так считаю невероятным, что IRON MAIDEN или JUDAS PRIEST до сих пор гастролируют. Понятия не имею, кто займет их место. Я становлюсь старше, и в метале меня уже не многое музыкально цепляет. Большинство групп выглядят карикатурно: набор риффов без логики, вокалисты, меняющие голос 400 раз за четыре минуты. Но, видимо, детям это нравится. У них своя музыка, как когда-то у меня была своя. Это нормально. Они справятся.

Но не нужно всерьез думать, будто кто-то сможет заменить MAIDEN или METALLICA — этого не случится. Музыка будет всегда, и это здорово. Но я не вижу сегодняшние бой-бэнды вроде ARCHITECTS или BRING ME THE HORIZON (даже при том, что они мне нравятся, ибо легкие и веселые) в роли наследников METALLICA.

И напоследок: чего ждешь от 2026 года? И чего бы хотел пожелать себе — как человеку и как музыканту?

Просто вернуться с тура живым — уже было бы отлично. Он будет долгим — я еще даже объявил не все даты. Надеюсь, людям понравится альбом. Я работал над ним полтора года, так что было бы приятно. Хочу продолжать заниматься проектами, покупать новые синтезаторы, делать коллаборации… в общем, business as usual, ха-ха.

