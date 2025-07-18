Интервью. Robin Mazen (GRUESOME, CASTRATOR, DERKETA): «Мой каждый день — это и понедельник, и пятница одновременно»

Robin Mazen — из тех редких метал-женщин, что большую часть своей жизни провели в гастролях и турах. Туровый менеджер, продавец мерча, басистка групп GRUESOME, CASTRATOR и DERKETA. Она была роуди таких команд как DETHKLOK, DARK TRANQUILLITY, FEAR FACTORY и KING DIAMOND, она объехала множество стран, а этом году, с учетом новых релизов и у GRUESOME, и у CASTRATOR, работы точно меньше не станет. «Я в туре ближайшие четыре месяца», — ответила на запрос интервью Робин, но при этом таки нашла время рассказать немного о том и о сем.

Когда ты впервые взяла в руки бас-гитару? Кто вдохновил начать играть?

Вообще, я начала с обычной гитары и играла на ней довольно долго. Моя первая электрогитара была Kramer Striker — из-за любви к Эдди Ван Халену, но выбирая цвет, предпочла синюю — из-за Стива Харриса. Хотя я обожаю играть на гитаре, терпеть не могу медиаторы! Поэтому сразу несколько человек предложили: «А может, тебе на бас перейти?» Так и сложилось.

Как твои родители отреагировали на решение уйти в музыку? Особенно с учетом постоянных разъездов и того, что порой приходится месяцами не видеть семью.

Мама приняла мой выбор — не сразу, но в конечном итоге. А так вообще родители всегда поддерживали мое увлечение музыкой. А дорога… ну что, такая работа.

Скучаешь по дому?

Конечно. Но я скучала по дому даже тогда, когда работала в пяти минутах ходьбы от него, ха-ха!

Что самое трудное в бесконечных турах, в бытовом повседневном плане? Отсутствие домашней еды? Поиск удобного места поспать или помыться?

Я занимаюсь этим так давно, что привыкла решительно ко всему. Каждый день — это и понедельник, и пятница одновременно. Самое трудное — найти туалет, пока концертная площадка еще не открыта.

А вне метал-сцены и гастролей кем-то работала?

Да, много разного. Моя «обычная» профессия — фармацевт.

Ты как-то экспериментировала с вокалом — почему решила остановиться?

Да, я «пела» в DEMONOMACY (начало 90-х — прим.авт.). Не очень того хотела, но никто больше не подходил. Потом Дана решила, что хочет быть вокалисткой — и, честно говоря, так стало лучше. Так и надо было делать с самого начала.

Многие музыканты говорят, что сейчас самое тяжелое и дорогое время для гастролей. По твоим ощущениям — стало ли сложнее за последние 5 или 10 лет? Что изменилось сильнее всего?

Все подорожало. Причин много. Например, сперва музыкальный бизнес пытался выжить во время ковида, — а когда все снова заработало, повсеместный рост цен стали оправдывать ковидом. С того периода прошло уже несколько лет, но никакого отката не последовало. Думаю, всем стало удобно искать оправдания — типа «ну раз до сих пор работает, пусть так и будет». В остальном — ничего особо не изменилось. Разве что технологии: теперь проще вести учет расходов, мерча и прочего, распространять актуальную туровую информацию.

Знаю, ты давняя фанатка METALLICA. Какой альбом самый любимый? И переслушиваешь ли три последних релиза?

Да, я большая фанатка METALLICA. Обожаю Джеймса Хэтфилда!! А какого-то одного любимого диска на все времена нет. Конечно, старые ближе, но мне нравятся все, и новый альбом в том числе.

GRUESOME начинался как трибьют DEATH и Чаку Шульдинеру. Лично с ним встречалась?

Да, пару раз.

И какую песню DEATH выучила первой?

Думаю, «Evil Dead».



А как тебе CONTROL DENIED? Думаешь, потерянный второй альбом когда-нибудь выйдет?

Мне нравится. Она более техничная, чем я обычно люблю слушать, но в целом крутая. Было бы классно, если б получилось выпустить что-то новое.

Какая группа для тебя ближе — CASTRATOR или GRUESOME, и почему? Кто на концертах собирает больше народа?

GRUESOME собирает больше. Эта группа изначально получила фору ввиду наличия известных музыкантов и поддержки Relapse. Я очень люблю эту банду, всех в ней ребят и само ощущение, что мы делаем это в память о DEATH. А вот CASTRATOR — это больше наш с Каролиной (Carolina Perez, барабанщица — прим.авт.) проект, наше детище. Мы сами пишем там музыку, и вообще все гораздо более личное.

В женских группах, вроде NERVOSA или CASTRATOR, состав часто меняется. Это просто совпадение — или есть что-либо специфическое в all-female-коллективах? Чувствуешь ли разницу в работе с мужчинами и женщинами?

Думаю, труднее найти девушек, которые готовы сорваться и уехать в тур. Причем дело не в отсутствии таланта или мотивации — с этим все ок. Но, по ощущению, женщинам сложнее оставить дом и семью. А еще в «мужских» группах все в какой-то момент могут поругаться, поворчать, поскандалить — а потом попускаются: «Ладно, надо делать дела, проехали». У девушек же все всегда воспринимается близко к сердцу. Типа «да, проехали», но как бы и нет.

У CASTRATOR довольно-таки антигламурный образ. Вы особо не краситесь, не надеваете эффектных броских одеяний и прочего, в отличие от многих других метал-дам — тех же NERVOSA или, тем более, представительницы ARCH ENEMY. Это осознанный протест или так просто получилось?

Макияж мы немного используем. Но не наряжаемся — просто черная одежда, и все. Мы даже когда только начинали играть, нарочно не делали фотосетов, не публиковали свои имена. Хотели, чтобы людям нравилась именно музыка, а не факт, что «о, это девчонки» или «девчачья банда». Группы такого рода, мне кажется, сами делают излишний акцент на поле участников/участниц, даже если и не нарочно. Мы такого акцента не хотели.

Чего б хотела достичь в этом году?

Отправиться в тур с METALLICA, ха-ха. А вообще, хотела б, чтобы люди оценили нашу новую музыку, привлечь больше внимания к GRUESOME, СASTRATOR и DERKETA. Ну и успешных гастролей, конечно.

Твой топ-5 метал-альбомов 2025 года на данный момент?

Не могу ответить — саму себя подставлю, ха-ха!

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