Интервью. Robin Mazen (GRUESOME, CASTRATOR, DERKETA): «Мой каждый день — это и понедельник, и пятница одновременно»Блог . Интервью
Robin Mazen — из тех редких метал-женщин, что большую часть своей жизни провели в гастролях и турах. Туровый менеджер, продавец мерча, басистка групп GRUESOME, CASTRATOR и DERKETA. Она была роуди таких команд как DETHKLOK, DARK TRANQUILLITY, FEAR FACTORY и KING DIAMOND, она объехала множество стран, а этом году, с учетом новых релизов и у GRUESOME, и у CASTRATOR, работы точно меньше не станет. «Я в туре ближайшие четыре месяца», — ответила на запрос интервью Робин, но при этом таки нашла время рассказать немного о том и о сем.
Когда ты впервые взяла в руки бас-гитару? Кто вдохновил начать играть?
Вообще, я начала с обычной гитары и играла на ней довольно долго. Моя первая электрогитара была Kramer Striker — из-за любви к Эдди Ван Халену, но выбирая цвет, предпочла синюю — из-за Стива Харриса. Хотя я обожаю играть на гитаре, терпеть не могу медиаторы! Поэтому сразу несколько человек предложили: «А может, тебе на бас перейти?» Так и сложилось.
Как твои родители отреагировали на решение уйти в музыку? Особенно с учетом постоянных разъездов и того, что порой приходится месяцами не видеть семью.
Мама приняла мой выбор — не сразу, но в конечном итоге. А так вообще родители всегда поддерживали мое увлечение музыкой. А дорога… ну что, такая работа.
Скучаешь по дому?
Конечно. Но я скучала по дому даже тогда, когда работала в пяти минутах ходьбы от него, ха-ха!
Что самое трудное в бесконечных турах, в бытовом повседневном плане? Отсутствие домашней еды? Поиск удобного места поспать или помыться?
Я занимаюсь этим так давно, что привыкла решительно ко всему. Каждый день — это и понедельник, и пятница одновременно. Самое трудное — найти туалет, пока концертная площадка еще не открыта.
А вне метал-сцены и гастролей кем-то работала?
Да, много разного. Моя «обычная» профессия — фармацевт.
Ты как-то экспериментировала с вокалом — почему решила остановиться?
Да, я «пела» в DEMONOMACY (начало 90-х — прим.авт.). Не очень того хотела, но никто больше не подходил. Потом Дана решила, что хочет быть вокалисткой — и, честно говоря, так стало лучше. Так и надо было делать с самого начала.
Многие музыканты говорят, что сейчас самое тяжелое и дорогое время для гастролей. По твоим ощущениям — стало ли сложнее за последние 5 или 10 лет? Что изменилось сильнее всего?
Все подорожало. Причин много. Например, сперва музыкальный бизнес пытался выжить во время ковида, — а когда все снова заработало, повсеместный рост цен стали оправдывать ковидом. С того периода прошло уже несколько лет, но никакого отката не последовало. Думаю, всем стало удобно искать оправдания — типа «ну раз до сих пор работает, пусть так и будет». В остальном — ничего особо не изменилось. Разве что технологии: теперь проще вести учет расходов, мерча и прочего, распространять актуальную туровую информацию.
Знаю, ты давняя фанатка METALLICA. Какой альбом самый любимый? И переслушиваешь ли три последних релиза?
Да, я большая фанатка METALLICA. Обожаю Джеймса Хэтфилда!! А какого-то одного любимого диска на все времена нет. Конечно, старые ближе, но мне нравятся все, и новый альбом в том числе.
GRUESOME начинался как трибьют DEATH и Чаку Шульдинеру. Лично с ним встречалась?
Да, пару раз.
И какую песню DEATH выучила первой?
Думаю, «Evil Dead».
А как тебе CONTROL DENIED? Думаешь, потерянный второй альбом когда-нибудь выйдет?
Мне нравится. Она более техничная, чем я обычно люблю слушать, но в целом крутая. Было бы классно, если б получилось выпустить что-то новое.
Какая группа для тебя ближе — CASTRATOR или GRUESOME, и почему? Кто на концертах собирает больше народа?
GRUESOME собирает больше. Эта группа изначально получила фору ввиду наличия известных музыкантов и поддержки Relapse. Я очень люблю эту банду, всех в ней ребят и само ощущение, что мы делаем это в память о DEATH. А вот CASTRATOR — это больше наш с Каролиной (Carolina Perez, барабанщица — прим.авт.) проект, наше детище. Мы сами пишем там музыку, и вообще все гораздо более личное.
В женских группах, вроде NERVOSA или CASTRATOR, состав часто меняется. Это просто совпадение — или есть что-либо специфическое в all-female-коллективах? Чувствуешь ли разницу в работе с мужчинами и женщинами?
Думаю, труднее найти девушек, которые готовы сорваться и уехать в тур. Причем дело не в отсутствии таланта или мотивации — с этим все ок. Но, по ощущению, женщинам сложнее оставить дом и семью. А еще в «мужских» группах все в какой-то момент могут поругаться, поворчать, поскандалить — а потом попускаются: «Ладно, надо делать дела, проехали». У девушек же все всегда воспринимается близко к сердцу. Типа «да, проехали», но как бы и нет.
У CASTRATOR довольно-таки антигламурный образ. Вы особо не краситесь, не надеваете эффектных броских одеяний и прочего, в отличие от многих других метал-дам — тех же NERVOSA или, тем более, представительницы ARCH ENEMY. Это осознанный протест или так просто получилось?
Макияж мы немного используем. Но не наряжаемся — просто черная одежда, и все. Мы даже когда только начинали играть, нарочно не делали фотосетов, не публиковали свои имена. Хотели, чтобы людям нравилась именно музыка, а не факт, что «о, это девчонки» или «девчачья банда». Группы такого рода, мне кажется, сами делают излишний акцент на поле участников/участниц, даже если и не нарочно. Мы такого акцента не хотели.
Чего б хотела достичь в этом году?
Отправиться в тур с METALLICA, ха-ха. А вообще, хотела б, чтобы люди оценили нашу новую музыку, привлечь больше внимания к GRUESOME, СASTRATOR и DERKETA. Ну и успешных гастролей, конечно.
Твой топ-5 метал-альбомов 2025 года на данный момент?
Не могу ответить — саму себя подставлю, ха-ха!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 131
Читайте также:
- Женский брутал: на подходе второй альбом группы CASTRATOR
- Март концертный: NEVERFALL, 200 STAB WOUNDS, GRUESOME, OBITUARY, MIDNIGHT, MAYHEM в Каролинах
- Фото: NEVERFALL, 200 STAB WOUNDS, GRUESOME, OBITUARY
- Когда смерть — это только начало: GRUESOME записали продолжение дискографии DEATH
- Феминистские штучки: женская дэз-метал группа CASTRATOR
Обновления
-
Интервью. Robin Mazen (GRUESOME, CASTRATOR, DERKETA): «Мой каждый день — это и понедельник, и пятница одновременно»
-
Phil Fasciana из MALEVOLENT CREATION в критическом состоянии
-
Yngwie Malmsteen перешел на протеиновый порошок
-
Необычная молодежь: слушаем трэшеров CHAINED SAINT
-
Дэз-метал суперпроект FIRESPAWN вернулся спустя 4 года после смерти L-G Petrov
-
Мерч на зависть KISS: PROFANATICA продали на концерте сперму драммера
-
David Draiman: «Как бы там ни хотели форсить представители прессы, никто меня со сцены не гнал»
-
Fernando Ribeiro: «Зачем нам новая музыка, если можно просто играть концерты с тем, что уже есть?»
-
Ozzy Osbourne попрощался со сценой
-
Пластмассовый мир победил: моднейшая новая рок-группа 2025 года оказалась фейком
Комментарии
Eum:
Алексей:
Здоровья Филу, держу пальцы скрещенными!!! Легенда, MC — одна из любимейших банд, отцы!!!
…
Дед Аким:
Обидно, столько время на рутубе потратил и ничего в свой любимый сайт не загрузил, хоть как-то оправдаться…
Дед Аким:
Ребята, не ругайте не меня, не Настю, не систему, я делал ссылки на ABBA в рутуб, мировым сообществом прогу не поддерживаемую. Потом, как обещал, сделаю на великую групп�…
Дед Аким:
Сейчас у нас в стране очень сильно ограничен доступ к ютубу и другим буржуйским сайтам. У меня хороший телефон, не самый дорогой, но современный процессор и 16 гб. оп…
Пульмонолог:
Катаясь в турах-береги себя, общаясь с местными не забывай, что можешь получить от них любую бациллу, не свойственную твоему региону, местные к ней привыкли, а у тебя…
Чорны:
Агрессивная форма бактериальной пневмонии—— неплохое название для рок-группы, например.…
Anastasiya:
Bronco написал(а):
Кто на фото Фил? Я просто помню его с копной кудрявых светлых волос. На фотографии под описание никто не подходит.
В кепке…
Bronco:
Кто на фото Фил? Я просто помню его с копной кудрявых светлых волос. На фотографии под описание никто не подходит.…
порошок не пройдет:
kvltist:
Ad Noctum:
Алексей:
Атлична например!!! Для визуальной красоты окалеру дрэды до жопы, остальным хаеры подлинеее, второго гитариста и будет нештяг)))…
Добавить комментарий