Интервью. Keijo Niinimaa, ROTTEN SOUND: «Ультраправые партии пытаются ‘отполировать дерьмо’, чтоб люди думали, что это и есть свобода слова»

Я уже немного рассказывала о новом минике ROTTEN SOUND Mass Extinction, и вот представился с случай поговорить с вокалистом и идейным лидером группы Keijo Niinimaa, возглавляющем антимелодическую, антифашистскую экстрим-тусовку Финляндии. Ну и естественно, не обошлись без апокалиптических тем, которые ROTTEN SOUND системно поднимает в своем творчестве с 2023 года.

В 2023 году вы выпустили Apocalypse, в декабре на подходе EP Mass Extinction. Ты стараешься отражать дух времени — или правда думаешь, что конец света близок? Коли да, сколько человечеству осталось?

Mass Extinction мы записали на тех же сессиях, что и Apocalypse, и он отражал состояние мира в 2020–2022 годах, когда шла работа над материалом. К сожалению, все это до сих пор актуально. Я не пророк, но хотелось поделиться тревогой: есть ощущение, что все катится от плохого к худшему. Я думаю, человечество может выжить, но сложно сказать, сколько людей смогут выбраться из состояния стресса и отчаяния в ближайшие тысячелетия.

Если бы завтра действительно был последний день на Земле (как в «Меланхолии» фон Триера), как бы ты его провел?

Постарался бы увидеть как можно больше близких и, возможно, закатил бы огромную вечеринку, дабы уйти в закат красиво и громко. Хотя я бы все-таки надеялся, что на подготовку ивента будет чуть больше времени, чем один день.

В связи с тем, что Финляндия граничит с Россией, есть ли ощущение угрозы? Финны переживают по этому поводу?

Финны переживали из-за России веками, но все равно было шоком, когда русские начали «специальную операцию» против Украины в 2022 году. Я лично стараюсь не трястись и не думать о потенциальных угрозах слишком часто. Бывают, конечно, мрачные моменты, но, полагаю, я их «вычищаю» каждым релизом и концертом — это помогает фокусироваться на хороших вещах, а не на возможной следующей войне.

На новом EP ты поднимаешь темы дезинформации, конспирологии и сложности поиска достоверных источников. Как считаешь, рост влияния ИИ ухудшит ситуацию?

Мне не кажется, что ИИ — корень проблемы. Проблема в людях, которые его обучают, а среди них есть те, кто не особо стремится к лучшему будущему. В идеале с искусственным интеллектом человеческая работа должна стать ненужной: мы сможем производить чистую энергию и передадим труд роботам. Но процесс перехода рискован, а термояд, водород и прочее пока в процессе отладки. Опять же: если б мы тратили все ресурсы на это направление, а не на войны и бессмысленное потребление, то уже жили бы очень даже неплохо.

ROTTEN SOUND славятся тем, что умудряются запихнуть гору идей в минуту–две. В чем секрет такой концентрации?

Это эволюция нашего звучания. Мы не любим повторяться, что в течение творческого пути привело к более сжатой подаче. Думаю, Мика и Сами сейчас стараются создавать необычные, уникальные аранжировочные структуры, полные мелких деталей, — чтобы было интересно и нам, и слушателям. Так было не всегда, но текущий подход такой.

Самая короткая и самая длинная песня, которые ты когда-либо сочинял (в любых группах)?

Самая короткая — наверное, “Suffer” на Murderworks, наш маленький трибьют NAPALM DEATH с долгим интро на малом барабане. Самую длинную в RS я не помню, но “Obey” на Murderworks, например, однозначно чрезмерно длинная.

У MORBID EVILS есть несколько треков примерно по 10 минут, но самый длинный — “Supernatural” на последнем альбоме, почти 12 минут. Там тоже почти нет повторов — просто множество длинных структурных частей и медленный темп. Я создавал эту группу как противоположность RS, так что писать подобные треки — истинное удовольствие.

Ты играешь экстремальную музыку с конца 80-х — в стране, славящейся мелодичной метал-сценой. Чувствуешь себя частью «оппозиции»? И хотелось ли когда-нибудь сделать нечто более мелодичное?

Если быть точным — с 1988 года: до ROTTEN SOUND у нас была VOMITURITION. Страна тут вообще ни при чем. Ничего не имею против мелодичных команд — некоторые из них звучат отлично… по крайней мере, иногда. Мне просто нравится экстремальная музыка. Три альбома я записал в составе MEDEIA, но когда звук стал слишком мелодичным (на Iconoclastic), ушел.

Могу спеть в караоке — мелодично (хотя я не самый лучший певец, ха-ха), но играть такого рода музыку мне неинтересно — как, впрочем, и остальным в RS.

Среди новых номинантов на «Грэмми» в метал-категории оказались SLEEP TOKEN, DREAM THEATER и GHOST. Ты когда-то составлял список «самых переоцененных групп всех времен» (ABBA, VOLBEAT, ELECTRIC CALLBOY, GUNS N’ ROSES, SLEEP TOKEN, MEGADETH, BRING ME THE HORIZON, DREAM THEATER, GHOST, PANTERA — прим.авт.), и, наверное, смеялся, что вместе попали сразу три. Если бы номинантов выбирал ты, кого б включил в список за прошедший год?

«Переоцененные» — не значит плохие, ха-ха. «Грэмми» и любые награды в искусстве — ненатуральная, притянутая штука, и мне не особо хочется в этом участвовать. Музыкантов слишком много, и если выбирать «лучших», это автоматически исключит кучу других, не менее отличных.

А какая группа, по твоему мнению, самая недооцененная?

Не знаю — скорее всего, я о ней еще не слышал.

В 2017 году ты запустил GOATBURNER. Зачем был нужен этот проект, с учетом, что он бороздит примерно то же поле, что и ROTTEN SOUND? Что в нем для тебя особенного — и будешь ли продолжать?

У MORBID EVILS на тот момент не было нормального состава, а я хотел больше гастролировать, чем позволял RS. Хотелось также сочинять больше гитарных партий, и в компании со Spider это оказалось потрясающим опытом. В этом году мы будем писать третий альбом, и я жду похода в студию с огромнейшим нетерпением. GOATBURNER определенно более дэзовый и сладжевый, чем RS, а играть в дуэте как гитарист-вокалист — прикольный вызов для меня лично.

С таким количеством групп, концертов и студийной работы — чувствуешь ли ты иногда выгорание? Если да, как справляешься?

Хотелось бы сказать «никогда», но, конечно, были моменты, когда я уставал сильнее обычного. Однако прям выгорание? Нет, не думаю. Я делаю то, что люблю: туры, веселуха, переезды, концерты, общение — мне это в кайф.

Ты всегда отличался антифашистскими взглядами — напоминая мне этим (да, впрочем, и не только этим) Barney Greenway. Так вышло в силу некоего личного опыта (какие-то, может, проблемы с противоположным лагерем), или скорее влияние грайнд/панк-тусовки?

К счастью, ничего серьезного со мной не происходило. Иногда кто-то агрессивно нависает, особенно в соцсетях, но сейчас мне уже все равно — просто блокирую или не отвечаю.

А как относишься к тому, что антифашистские активисты временами давят на площадки или фестивали, чтобы те отменяли выступления определенных групп?

Активисты делают то, что считают правильным. Поскольку антифашизм — неорганизованная штука, бывают действия, с которыми я не согласен. Насилие всегда возвращается к тем, кто думает, что, применяя его, поступает во благо. Но давить на фашистов и расистов все равно важно — иначе мы оказываемся рядом с ними, а это херовый вариант. Если это приводит к отмене концертов — ну, значит так.

Бывают и более сложные случаи, с «серыми зонами»: музыканты, которые просто когда-то были связаны с некими людьми, ушедшими позднее в антигуманные движения или искусство. В таких случаях не всегда правильно обвинять тех, кто просто когда-то общался.

Нужна ли сегодня какая-либо цензура в метал-среде или онлайн?

Противозаконные тексты должны быть под цензурой. Однако вот интересный момент: фашистские и расистские тексты определенно не являются законными в ряде стран, однако отдельные политические силы хотят их легализовать. Нынешний расцвет ультраправых партий пытается «отполировать дерьмо», чтобы люди думали, что это вот и есть свобода слова. Тем не менее, история (в том числе и нынешняя) учит, что фашисты против свободы слова, когда речь идет о критике их самих. Потому нужна сильная контрсила, чтобы защищать настоящую свободу слова.

И напоследок — чего желаешь себе в следующем году?

Больше крутых туров, новой музыки — и, главное, меньше насилия и войн на планете.

Количество просмотров: 108

2 комментария