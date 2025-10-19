Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»Блог . Интервью
В начале декабря ENTHRONED выпускают новый альбом — Ashspawn; группа, с 90-х несущая трушное флагманское знамя оккультных блэк-метал искусств Бенилюкса. Группа, доказавшая: меняя состав (с 2006 года в коллективе нет ни одного из его основателей; с середины 90-х же, однако, есть идейный и творческий мастермайнд Nornagest), меняя страны, можно оставаться верным себе и чернейшему из искусств. О блэк-метале, трушности, технологиях, допустимости блэк-порно и юмора — наш сегодняшний разговор с Nornagest.
В комментариях к новому клипу «Raviasamin» подчеркивается, что «видео создано без использования ИИ-инструментов». Считаешь, что искусственный интеллект убивает творчество? В чем грань между использованием цифровых инструментов в сочетании с мануальной авторской работой и полным использованием возможностей ИИ — например, когда у артиста есть четкое видение конечного результата и он отправляет детальные промпты?
Убивать творчество — не совсем верная формулировка… люди сами отвечают за свое развитие или упадок. Нельзя винить механизм весов за то, что показывает лишние килограммы, если ты неделями питался бургерами, а потом жалуешься на лишний вес. Тот же принцип применим и здесь.
Полностью ли я против использования искусственного интеллекта в искусстве? Да, абсолютно. Хотя я признаю, что он может быть полезен в других сферах, искусство — это нечто иное. Искусство — это опыт, эмоции, намерения и человеческая способность преображать внутренний хаос в некую форму. Этот процесс невозможно заменить или сымитировать машиной, какой бы совершенной она ни была.
Цифровые инструменты для меня не проблема, если за ними стоит человек: они подобны кисти или холсту, инструментам, служащим видению художника. С ИИ все наоборот: инструмент диктует и крадет результат. Нет дисциплины, нет борьбы, нет подлинной искры. Творение должно нести отпечаток своего создателя — его недостатки, напряжение, неопределенность.
Без этого искусство превращается в имитацию.
Искусство — это выражение и применение человеческого творчества, эмоций и воображения, создающее произведения, которые передают идеи, чувства и взгляды через визуальные, звуковые или перформативные формы. Искусственный интеллект, напротив, — это наука о создании систем, имитирующих интеллект. Искусство — это эмоция и глубина; ИИ — это искусственность, бездушность, вторичность и пресность, лишь подражающая тому, что уже существует. Довольно очевидная разница, не правда ли?
В своем Ibex Designs ты создаешь удивительные полотна, логотипы и другие элементы художественного оформления. При этом кавер ENTHRONED рисовал другой художник. Почему так?
Спасибо. Ранее я всегда занимался артворком, оформлением буклетов и дизайном и мерча для группы — до прошлого альбома. Ну и да, облоги четырех предыдущих альбомов рисовал наш бывший гитарист. Поскольку мы оба художники в группе, естественным образом делили визуальные обязанности. Он в большей степени живописец и визионер, особенно в том, что касается абстрактного и глубокого символического искусства, тогда как мой подход скорее дизайнерско-структурный, базирующийся в архаичной эстетике.
Для работы над визуальной частью Ashspawn мы пригласили José Gabriel Alegría Sabogal. Хосе работает в той же художественной сфере, что и я (мы оба опираемся на техники линий Ренессанса и Средневековья, используя все — от самодельных масляных красок до современных карандашей), однако по сравнению со мной, скромным художником, он — настоящий мастер своего дела. Цель заключалась в том, чтобы переплести наши видения в оформлении буклета, создав диалог между двумя художниками, связанными общим языком традиции, формы и художственной приверженности.
Ты считаешь себя консерватором в искусстве или с любопытством следишь за новыми тенденциями?
Не назвал бы себя консерватором, скорее традиционалистом.
Я ценю мастерство, вдохновение и человеческий подход — элементы, требующие времени, дисциплины и искренности. Художественные тренды редко привлекают мое внимание, потому как им часто не хватает глубины, достоверности и долговечности. Тем не менее, я с интересом отношусь к новым техникам и инструментам, если они служат самовыражению, а не заменяют его. Для меня человеческое творчество не имеет и не должно иметь границ. Это нечто глубоко личное — что-то, чего никто не может у вас отобрать. Вы сталкиваетесь с величием, отчаяниям и последствиями того, что создаете, и именно это делает творчество особенным, непередаваемым, вашим.
Судя по некоторым прошлым твоим интервью, сложилось впечатление, что ты часто противопоставляешь желание популярности художественной и идеологической целостности — то есть тру блэк-метал группа не должна стремиться к славе, а сосредотачиваться на творческой и духовной сущности. Если коллектив типа BEHEMOTH оккупирует соцсети и продает тонны разнообразного мерча, делает ли это его менее «истинным»? Что плохого в желании донести свои идеи до как можно большего числа людей?
Давай разберемся. Люди часто делают поспешные выводы о моих взглядах, как будто я воспринимаю все в черно-белом свете. Это не так. Я не осуждаю популярность или известность — это было бы абсурдно. Важно, на чем она основана. Мне никогда не были интересны цифры, тренды или количество подписчиков, ибо ничто из этого не определяет суть Блэк-метала. Целостность и убежденность — вот что имеет значение. Слово «тру» меня смешит: его так часто употребляют, что оно утратило всякий смысл. Для меня важно, отражает ли искусство искреннюю веру, ясную цель и бескомпромиссное намерение.
Блэк-метал не должен стремиться к вниманию или продажам любой ценой. Это путь, связанный с сатанинскими и оккультными принципами, экстримом, трансформацией и духовной дисциплиной. Там, где большинство видит упадок или отчаяние, мы видим ясность и силу. Блэк-метал сохраняет спокойствие там, где процветает хаос.
Если группа остается искренней в том, что проповедует, живет согласно своему кодексу, успех не делает ее менее подлинной. Я не осуждаю это. Проблема возникает, когда искусство становится пустым, когда образ заменяет намерение. Зависть или насмешки над теми, кто достигает большего, выдавали бы слабость и мелочность, а у меня нет времени на это.
В 2024 году в группе снова сменился состав. Легко ли адаптироваться к новым участникам (и отпустить прежних)? Каковы главные критерии при выборе музыкантов для ENTHRONED?
Смена состава никогда не бывает легкой, особенно после стольких лет совместной работы, подразумевающей общее видение и стремления. Однако время меняет людей, приоритеты смещаются, появляются разнообразные личные обстоятельства, а иногда творческие пути просто расходятся. Например, в случае с нашим бывшим гитаристом Neraath его приоритеты сдвинулись в другом жизненном направлении, и я отношусь к этому с уважением. Его уход был спокойным и взаимоуважительным, как то и должно быть после двух десятилетий преданности общему делу.
Конечно, бывали и моменты, когда нам самим приходилось принимать трудные решения, если определенные взгляды или поведение переставали соответствовать тому, что представляет ENTHRONED. В таких случаях речь не о конфликте или осуждении, а о сохранении целостности. Из уважения к группе, музыке и людям, которые искренне нас поддерживают, порой приходилось проводить черту.
Когда дело доходит до поиска новых участников, с возрастом я стал более избирательным. Мне нужно знать, с кем я работаю, не только как с музыкантом, но и как с человеком. Техническое мастерство — это одно, но мировоззрение, убеждения и совместимость важнее. На данном этапе жизни у меня нет времени на ненужные драмы. ENTHRONED должен продолжать существовать с людьми, которые поддерживают тот же огонь, ту же цель и то же уважение к тому, что собой представляет команда.
После ухода из группы Lord Sabathan снялся в блэк-металлическом порнофильме под названием «Phallusifer – The Immoral Code». Было ли бы подобное приемлемо, если б он все еще был частью ENTHRONED? Или подобная «публичность» неуместна для группы?
Эта ситуация, мягко говоря, была неожиданной и дискомфортной. На тот момент он все еще был частью ENTHRONED, и никому из нас не сообщили, что этот фильм уже снят. То есть да, он упоминал о своем намерении поучаствовать, и мы пытались его отговорить, — но не вышло. Мы были против не из ханжества или морализма, а потому что понимали, насколько абсурдным и вредным может быть результат для ENTHRONED и для нас как ее представителей.
Нас никогда не коробили подобные вещи — проблема не в том. Однако есть разница между свободой и глупостью. Когда ты являешься частью чего-то, что несет определенный вес и идентичность, твои действия неизбежно отражаются не только на тебе. В данном случае вышло страшно неловко… не из-за самого факта, а из-за того, как мало было осознания последствий.
Ты кузен Конрада «Кроноса» Ланта и Энтони Ланта. Как относишься к юридическим спорам между Cronos и коалицией Jeff “Mantas” Dunn с Anthony “Abaddon” Bray за права на название VENOM? На чьей ты стороне?
Я, конечно, в курсе ситуации, но это не мое дело. Я не вмешиваюсь в чужие споры или личные вопросы. Что бы ни происходило между ними, это их дело, и мне нечего комментировать.
Как появился твой характерный стиль корпспейнта? Что вдохновило его дизайн?
Этот вопрос часто всплывает, но он всегда упускает суть… Корпспейнт — это не украшение. В моем случае он рожден ритуальным опытом много лет назад, во время работы с обсидиановым зеркалом. В игре света и тени я начал видеть формы и тени, движущиеся по моему лицу, — своего рода оптическая иллюзия, однако наполненная особым смыслом.
Позже я постарался воспроизвести это видение максимально точно.
Я еще не бывала на концертах ENTHRONED, но, судя по записям, ваши выступления необычайно насыщенны и иммерсивны, как музыкально, так и духовно. Раздражает ли, когда люди снимают шоу на телефоны вместо того, чтобы впитывать атмосферу?
Люди делают, что хотят, но я лично этого не понимаю. Живое выступление должно проживаться в моменте, ощущаться всем существом. Раздражает ли это меня? Было время, когда дичайше бесило, но я научился с этим жить.
Хотел бы я видеть зал без телефонов, поднятых кверху на протяжении всего выступления? Очень. Там, откуда я родом, уткнуться в устройство, пока кто-то говорит или делится чем-то, считается невежливым и неуважительным. Однако я понимаю, что не все разделяют эту точку зрения, существуют культурные различия, и телефоны стали частью этой бессмысленной, отвлекающей культуры. Имеем что имеем.
Ты продвинут в оккультизме, а также изучал различные религии, в том числе за пределами христианских догматов. Что думаешь об исламе? Пытался ли понять его на более глубоком уровне?
Для меня все эти религии в конечном счете одинаковы: иерархические системы, созданные для подавления индивидуальности и ограничения силы, которую человек может обрести через самосовершенствование и духовное развитие. Я читал Библию, Коран, Тору и множество других ключевых текстов — потому что нельзя иметь мнение, не зная, о чем говоришь.
Эти доктрины, на мой взгляд, — примитивные инструменты для управления умами слабых, ставящие личность ниже суда окружающих. Я понимаю некоторые аспекты этих учений, но отвергаю то, что противоречит моему способу существования, моим взглядам и моей этике. Нельзя полагаться на принципы, продиктованные другими людьми, — и уж точно не теми, кто за всю жизнь прочел лишь одну книгу.
Продолжая тему ритуалов — какие из тех, о которых ты читал, произвели наибольшее впечатление?
Я не буду вдаваться в детали; оккультизм существует не просто так. Среди ритуалов, которые я изучал, несколько выделяются своей точностью и интенсивностью, включая ряд обрядов из Le Grand Grimoire du Dragon Rouge и Sacerdotium Umbrae Mortis. Дело не в том, чтобы впечатлиться; это не спектакли и не упражнения в шок-эффекте. Важна необходимость полного сосредоточения, дисциплины и готовности столкнуться с силами, выходящими за рамки обыденного. Эти ритуалы — практические, строгие упражнения в трансформации, глубоко эффективные для посвященного, готового полностью отдаться работе.
Куда, как считаешь, мы отправляемся после смерти?
Чтобы получить надежный ответ, тебе придется вызвать меня после того, как умру. Пока что я сосредотачиваюсь на настоящем и держу убеждения подобного рода при себе.
Некоторое время назад ты переехал из Бельгии в Норвегию. Есть ли ощущение, что эта страна ближе по духу?
Хотя причины переезда были в основном личные, Норвегия гораздо ближе моему духу. Здесь спокойный ритм жизни, меньше шума, меньше тщеславия, меньше человеческого трения, что доминирует над современным существованием. Воздух, свет, бескрайность пейзажей — все это способствует внутренней тишине и размышлениям. Люди здесь приветливы, однако уважают дистанцию и уединение, что я очень ценю. Это место, которое напоминает, как ты ничтожен перед стихиями, но одновременно и укрепляет. В ландшафте есть чистота, которая отражает тип жизни, который я ищу, — лишенный ненужных отвлечений, приземленный и настоящий.
Твои любимые группы из числа неметаллических?
Я всегда слушал широкий спектр музыки за пределами метала. PINK FLOYD, QUEEN, DEAD CAN DANCE, ELEND, IN SLAUGHTER NATIVES, TRIORE, LED ZEPPELIN, THE VELVET UNDERGROUND, WOVENHAND, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, NICK CAVE & THE BAD SEEDS, THE ANIMALS… список можно продолжать. Каждая из них несет особую атмосферу или что-то, что резонирует с моей личностью.
Важно, чтобы за музыкой стоял дух, намерение и чувство, которое она оставляет.
Твое мнение о пародийных блэк-метал группах? Приемлем ли юмор и несерьезный подход к жанру и его идеологии?
У меня есть некоторое чувство юмора, но здесь твердо говорю «нет». Юмор уместен в жизни, но не здесь. Блэк-метал основан на сатанизме, преданности, дисциплине и особом внутреннем огне, который требует уважения к силам, которые он вызывает. Это, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для шутовства или легкомысленного развлечения, даже если она заражена множеством этих паразитов. Превращение в пародию лишает ее смысла и сути. В юморе самом по себе нет ничего плохого, но в применении к этому виду искусства он становится насмешкой над тем, что никогда не должно восприниматься легкомысленно. Те, кто это понимают, либо уважают то, к чему прикасаются, либо уходят. А кто не понимает, превращают все в шутку, ибо им не хватает глубины и/или умственных способностей, чтобы постичь, что за этим стоит.
Напоследок — пару слов фанатам, ожидающим релиз Ashspawn.
Послушайте Ashspawn, этот альбом не о совершенстве и не об искуплении. Он о движении; о постепенном, осознанном акте превращения в нечто иное, — возможно, более истинное. Если вы его поймете, то, вероятно, мы стояли среди одной Тьмы. Слушайте его как исповедь или как спиритический сеанс. Как нечто, требующее вашего полного присутствия.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 189
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»
-
Умер Ace Frehley
-
Барабанщик DEFEATED SANITY Lille Gruber о секретах техничности: «Никаких наркотиков, алкоголя, излишеств, тусовок и друзей»
-
Рок-свадьба: Gene Simmons поженил драммера ANTHRAX Charlie Benante и Carla Harvey (ex-BUTCHER BABIES, THE VIOLENT HOUR)
-
Nick Barker о своем состоянии здоровья: «Грубо говоря, мне нужно дождаться, когда кто-то умрет»
-
Совпадение или плагиат? Сравниваем треки ANAAL NATHRAKH и AMORPHIS
-
Теперь официально: MY DYING BRIDE расстались с Aaron Stainthorpe
-
Все идет не по плану: Metal Threat фестиваль в Чикаго
-
Bruce Dickinson: «Все ваши чувства подчинены маленькому фашисту, которого вы держите в руке»
-
Озорные монашки. Знакомимся с группой DOGMA
Комментарии
Чингачгук:
«Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения» — а как иначе назвать взрослых дядек, игр�…
Metaller555:
Видел их вживую в прошлом году в Варшаве вместе с Testament и Behemoth. Очень хорошее впечатление оставили — крейзанутая, в хорошем смысле слова, группа. Валят на максимуме! …
Камерад Шайтан:
Дед Аким:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
…я в Коране и Шариате не сильно разбираюсь, но вроде у мусульман не кошерная группа)
Кашрут — это у иуд. А у магометов тоже самое называетс…
Дед Аким:
Никогда не думал сказать, про электронную музыку, что шедевр. Потрясающий женский вокал и очень качественный, он сам был гитаристом, очень плотный звук.
Perturbator (с ан�…
Дед Аким:
Высочайшего качества группа, так хорошо работают в сложном жанре, они великолепны, успеха им в дальнейшем творческом и жизненном Пути!!!…
Дед Аким:
Необычный выпуск. Вспомнил 2006 год, я тогда был совсем молоденький, работал продавцом-консультантом в центре Москвы, на Малой Бронной улице, метро Пушкинская, рядом �…
Тварь:
Очень жалко.
Кисс слушал только 74 года альбом, но к Эйсу всегда было какое-то доброжелательное отношение.
Грустно и неожиданно.…
Дед Аким:
Новинки
Первые три русские
Гарик Сукачев с Мазаем тряхнули стариной, сделали отличный бл…
W8tan:
goremyka написал(а):
До сих пор не могу «расслышать музыку» этого коллектива (сколько не пытался). Дрочево сплошное а не мелодии
Задроты для задротов играют, эт�…
Ігор:
Ещё пару лет назад было понятно,что переход с Season of Mist на более жирный лейбл-дело времени.Настораживает плотный график:альбом/туры/альбом.
С другой сторонв-куют жел…
goremyka:
До сих пор не могу «расслышать музыку» этого коллектива (сколько не пытался). Дрочево сплошное а не мелодии …
Nornagest-у респект, всё четко разложил
«Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения» — а как иначе назвать взрослых дядек, играющихся в оккультизм/обрядность/корпсфейс в цифровые времена? Чем они тогда занимаются если не развлечением? Науку вперед толкают ?