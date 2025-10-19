Nornagest Helvete
Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»

Блог . Интервью

В начале декабря ENTHRONED выпускают новый альбом — Ashspawn; группа, с 90-х несущая трушное флагманское знамя оккультных блэк-метал искусств Бенилюкса. Группа, доказавшая: меняя состав (с 2006 года в коллективе нет ни одного из его основателей; с середины 90-х же, однако, есть идейный и творческий мастермайнд Nornagest), меняя страны, можно оставаться верным себе и чернейшему из искусств. О блэк-метале, трушности, технологиях, допустимости блэк-порно и юмора — наш сегодняшний разговор с Nornagest.

ENTHRONED mørk

В комментариях к новому клипу «Raviasamin» подчеркивается, что «видео создано без использования ИИ-инструментов». Считаешь, что искусственный интеллект убивает творчество? В чем грань между использованием цифровых инструментов в сочетании с мануальной авторской работой и полным использованием возможностей ИИ — например, когда у артиста есть четкое видение конечного результата и он отправляет детальные промпты?

Убивать творчество — не совсем верная формулировка… люди сами отвечают за свое развитие или упадок. Нельзя винить механизм весов за то, что показывает лишние килограммы, если ты неделями питался бургерами, а потом жалуешься на лишний вес. Тот же принцип применим и здесь.

Полностью ли я против использования искусственного интеллекта в искусстве? Да, абсолютно. Хотя я признаю, что он может быть полезен в других сферах, искусство — это нечто иное. Искусство — это опыт, эмоции, намерения и человеческая способность преображать внутренний хаос в некую форму. Этот процесс невозможно заменить или сымитировать машиной, какой бы совершенной она ни была.

Цифровые инструменты для меня не проблема, если за ними стоит человек: они подобны кисти или холсту, инструментам, служащим видению художника. С ИИ все наоборот: инструмент диктует и крадет результат. Нет дисциплины, нет борьбы, нет подлинной искры. Творение должно нести отпечаток своего создателя — его недостатки, напряжение, неопределенность.

Без этого искусство превращается в имитацию.

Искусство — это выражение и применение человеческого творчества, эмоций и воображения, создающее произведения, которые передают идеи, чувства и взгляды через визуальные, звуковые или перформативные формы. Искусственный интеллект, напротив, — это наука о создании систем, имитирующих интеллект. Искусство — это эмоция и глубина; ИИ — это искусственность, бездушность, вторичность и пресность, лишь подражающая тому, что уже существует. Довольно очевидная разница, не правда ли?

В своем Ibex Designs ты создаешь удивительные полотна, логотипы и другие элементы художественного оформления. При этом кавер ENTHRONED рисовал другой художник. Почему так?

Спасибо. Ранее я всегда занимался артворком, оформлением буклетов и дизайном и мерча для группы — до прошлого альбома. Ну и да, облоги четырех предыдущих альбомов рисовал наш бывший гитарист. Поскольку мы оба художники в группе, естественным образом делили визуальные обязанности. Он в большей степени живописец и визионер, особенно в том, что касается абстрактного и глубокого символического искусства, тогда как мой подход скорее дизайнерско-структурный, базирующийся в архаичной эстетике.

Для работы над визуальной частью Ashspawn мы пригласили José Gabriel Alegría Sabogal. Хосе работает в той же художественной сфере, что и я (мы оба опираемся на техники линий Ренессанса и Средневековья, используя все — от самодельных масляных красок до современных карандашей), однако по сравнению со мной, скромным художником, он — настоящий мастер своего дела. Цель заключалась в том, чтобы переплести наши видения в оформлении буклета, создав диалог между двумя художниками, связанными общим языком традиции, формы и художственной приверженности.

Enthroned Ashspawn

Ты считаешь себя консерватором в искусстве или с любопытством следишь за новыми тенденциями?

Не назвал бы себя консерватором, скорее традиционалистом.

Я ценю мастерство, вдохновение и человеческий подход — элементы, требующие времени, дисциплины и искренности. Художественные тренды редко привлекают мое внимание, потому как им часто не хватает глубины, достоверности и долговечности. Тем не менее, я с интересом отношусь к новым техникам и инструментам, если они служат самовыражению, а не заменяют его. Для меня человеческое творчество не имеет и не должно иметь границ. Это нечто глубоко личное — что-то, чего никто не может у вас отобрать. Вы сталкиваетесь с величием, отчаяниям и последствиями того, что создаете, и именно это делает творчество особенным, непередаваемым, вашим.

Судя по некоторым прошлым твоим интервью, сложилось впечатление, что ты часто противопоставляешь желание популярности художественной и идеологической целостности — то есть тру блэк-метал группа не должна стремиться к славе, а сосредотачиваться на творческой и духовной сущности. Если коллектив типа BEHEMOTH оккупирует соцсети и продает тонны разнообразного мерча, делает ли это его менее «истинным»? Что плохого в желании донести свои идеи до как можно большего числа людей?

Давай разберемся. Люди часто делают поспешные выводы о моих взглядах, как будто я воспринимаю все в черно-белом свете. Это не так. Я не осуждаю популярность или известность — это было бы абсурдно. Важно, на чем она основана. Мне никогда не были интересны цифры, тренды или количество подписчиков, ибо ничто из этого не определяет суть Блэк-метала. Целостность и убежденность — вот что имеет значение. Слово «тру» меня смешит: его так часто употребляют, что оно утратило всякий смысл. Для меня важно, отражает ли искусство искреннюю веру, ясную цель и бескомпромиссное намерение.

Блэк-метал не должен стремиться к вниманию или продажам любой ценой. Это путь, связанный с сатанинскими и оккультными принципами, экстримом, трансформацией и духовной дисциплиной. Там, где большинство видит упадок или отчаяние, мы видим ясность и силу. Блэк-метал сохраняет спокойствие там, где процветает хаос.

Если группа остается искренней в том, что проповедует, живет согласно своему кодексу, успех не делает ее менее подлинной. Я не осуждаю это. Проблема возникает, когда искусство становится пустым, когда образ заменяет намерение. Зависть или насмешки над теми, кто достигает большего, выдавали бы слабость и мелочность, а у меня нет времени на это.

ENTHRONED kald

В 2024 году в группе снова сменился состав. Легко ли адаптироваться к новым участникам (и отпустить прежних)? Каковы главные критерии при выборе музыкантов для ENTHRONED?

Смена состава никогда не бывает легкой, особенно после стольких лет совместной работы, подразумевающей общее видение и стремления. Однако время меняет людей, приоритеты смещаются, появляются разнообразные личные обстоятельства, а иногда творческие пути просто расходятся. Например, в случае с нашим бывшим гитаристом Neraath его приоритеты сдвинулись в другом жизненном направлении, и я отношусь к этому с уважением. Его уход был спокойным и взаимоуважительным, как то и должно быть после двух десятилетий преданности общему делу.

Конечно, бывали и моменты, когда нам самим приходилось принимать трудные решения, если определенные взгляды или поведение переставали соответствовать тому, что представляет ENTHRONED. В таких случаях речь не о конфликте или осуждении, а о сохранении целостности. Из уважения к группе, музыке и людям, которые искренне нас поддерживают, порой приходилось проводить черту.

Когда дело доходит до поиска новых участников, с возрастом я стал более избирательным. Мне нужно знать, с кем я работаю, не только как с музыкантом, но и как с человеком. Техническое мастерство — это одно, но мировоззрение, убеждения и совместимость важнее. На данном этапе жизни у меня нет времени на ненужные драмы. ENTHRONED должен продолжать существовать с людьми, которые поддерживают тот же огонь, ту же цель и то же уважение к тому, что собой представляет команда.

После ухода из группы Lord Sabathan снялся в блэк-металлическом порнофильме под названием «Phallusifer – The Immoral Code». Было ли бы подобное приемлемо, если б он все еще был частью ENTHRONED? Или подобная «публичность» неуместна для группы?

Эта ситуация, мягко говоря, была неожиданной и дискомфортной. На тот момент он все еще был частью ENTHRONED, и никому из нас не сообщили, что этот фильм уже снят. То есть да, он упоминал о своем намерении поучаствовать, и мы пытались его отговорить, — но не вышло. Мы были против не из ханжества или морализма, а потому что понимали, насколько абсурдным и вредным может быть результат для ENTHRONED и для нас как ее представителей.

Нас никогда не коробили подобные вещи — проблема не в том. Однако есть разница между свободой и глупостью. Когда ты являешься частью чего-то, что несет определенный вес и идентичность, твои действия неизбежно отражаются не только на тебе. В данном случае вышло страшно неловко… не из-за самого факта, а из-за того, как мало было осознания последствий.

Ты кузен Конрада «Кроноса» Ланта и Энтони Ланта. Как относишься к юридическим спорам между Cronos и коалицией Jeff “Mantas” Dunn с Anthony “Abaddon” Bray за права на название VENOM? На чьей ты стороне?

Я, конечно, в курсе ситуации, но это не мое дело. Я не вмешиваюсь в чужие споры или личные вопросы. Что бы ни происходило между ними, это их дело, и мне нечего комментировать.

Raviasamin enthroned

Как появился твой характерный стиль корпспейнта? Что вдохновило его дизайн?

Этот вопрос часто всплывает, но он всегда упускает суть… Корпспейнт — это не украшение. В моем случае он рожден ритуальным опытом много лет назад, во время работы с обсидиановым зеркалом. В игре света и тени я начал видеть формы и тени, движущиеся по моему лицу, — своего рода оптическая иллюзия, однако наполненная особым смыслом.

Позже я постарался воспроизвести это видение максимально точно.

Я еще не бывала на концертах ENTHRONED, но, судя по записям, ваши выступления необычайно насыщенны и иммерсивны, как музыкально, так и духовно. Раздражает ли, когда люди снимают шоу на телефоны вместо того, чтобы впитывать атмосферу?

Люди делают, что хотят, но я лично этого не понимаю. Живое выступление должно проживаться в моменте, ощущаться всем существом. Раздражает ли это меня? Было время, когда дичайше бесило, но я научился с этим жить.

Хотел бы я видеть зал без телефонов, поднятых кверху на протяжении всего выступления? Очень. Там, откуда я родом, уткнуться в устройство, пока кто-то говорит или делится чем-то, считается невежливым и неуважительным. Однако я понимаю, что не все разделяют эту точку зрения, существуют культурные различия, и телефоны стали частью этой бессмысленной, отвлекающей культуры. Имеем что имеем.

Ты продвинут в оккультизме, а также изучал различные религии, в том числе за пределами христианских догматов. Что думаешь об исламе? Пытался ли понять его на более глубоком уровне?

Для меня все эти религии в конечном счете одинаковы: иерархические системы, созданные для подавления индивидуальности и ограничения силы, которую человек может обрести через самосовершенствование и духовное развитие. Я читал Библию, Коран, Тору и множество других ключевых текстов — потому что нельзя иметь мнение, не зная, о чем говоришь.

Эти доктрины, на мой взгляд, — примитивные инструменты для управления умами слабых, ставящие личность ниже суда окружающих. Я понимаю некоторые аспекты этих учений, но отвергаю то, что противоречит моему способу существования, моим взглядам и моей этике. Нельзя полагаться на принципы, продиктованные другими людьми, — и уж точно не теми, кто за всю жизнь прочел лишь одну книгу.

Продолжая тему ритуалов — какие из тех, о которых ты читал, произвели наибольшее впечатление?

Я не буду вдаваться в детали; оккультизм существует не просто так. Среди ритуалов, которые я изучал, несколько выделяются своей точностью и интенсивностью, включая ряд обрядов из Le Grand Grimoire du Dragon Rouge и Sacerdotium Umbrae Mortis. Дело не в том, чтобы впечатлиться; это не спектакли и не упражнения в шок-эффекте. Важна необходимость полного сосредоточения, дисциплины и готовности столкнуться с силами, выходящими за рамки обыденного. Эти ритуалы — практические, строгие упражнения в трансформации, глубоко эффективные для посвященного, готового полностью отдаться работе.

ENTHRONED kald

Куда, как считаешь, мы отправляемся после смерти?

Чтобы получить надежный ответ, тебе придется вызвать меня после того, как умру. Пока что я сосредотачиваюсь на настоящем и держу убеждения подобного рода при себе.

Некоторое время назад ты переехал из Бельгии в Норвегию. Есть ли ощущение, что эта страна ближе по духу?

Хотя причины переезда были в основном личные, Норвегия гораздо ближе моему духу. Здесь спокойный ритм жизни, меньше шума, меньше тщеславия, меньше человеческого трения, что доминирует над современным существованием. Воздух, свет, бескрайность пейзажей — все это способствует внутренней тишине и размышлениям. Люди здесь приветливы, однако уважают дистанцию и уединение, что я очень ценю. Это место, которое напоминает, как ты ничтожен перед стихиями, но одновременно и укрепляет. В ландшафте есть чистота, которая отражает тип жизни, который я ищу, — лишенный ненужных отвлечений, приземленный и настоящий.

Твои любимые группы из числа неметаллических?

Я всегда слушал широкий спектр музыки за пределами метала. PINK FLOYD, QUEEN, DEAD CAN DANCE, ELEND, IN SLAUGHTER NATIVES, TRIORE, LED ZEPPELIN, THE VELVET UNDERGROUND, WOVENHAND, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, NICK CAVE & THE BAD SEEDS, THE ANIMALS… список можно продолжать. Каждая из них несет особую атмосферу или что-то, что резонирует с моей личностью.

Важно, чтобы за музыкой стоял дух, намерение и чувство, которое она оставляет.

Твое мнение о пародийных блэк-метал группах? Приемлем ли юмор и несерьезный подход к жанру и его идеологии?

У меня есть некоторое чувство юмора, но здесь твердо говорю «нет». Юмор уместен в жизни, но не здесь. Блэк-метал основан на сатанизме, преданности, дисциплине и особом внутреннем огне, который требует уважения к силам, которые он вызывает. Это, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для шутовства или легкомысленного развлечения, даже если она заражена множеством этих паразитов. Превращение в пародию лишает ее смысла и сути. В юморе самом по себе нет ничего плохого, но в применении к этому виду искусства он становится насмешкой над тем, что никогда не должно восприниматься легкомысленно. Те, кто это понимают, либо уважают то, к чему прикасаются, либо уходят. А кто не понимает, превращают все в шутку, ибо им не хватает глубины и/или умственных способностей, чтобы постичь, что за этим стоит.

Напоследок — пару слов фанатам, ожидающим релиз Ashspawn.

Послушайте Ashspawn, этот альбом не о совершенстве и не об искуплении. Он о движении; о постепенном, осознанном акте превращения в нечто иное, — возможно, более истинное. Если вы его поймете, то, вероятно, мы стояли среди одной Тьмы. Слушайте его как исповедь или как спиритический сеанс. Как нечто, требующее вашего полного присутствия.

2 комментария

  • Камерад Шайтан написал(а):

    Nornagest-у респект, всё четко разложилhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Чингачгук написал(а):

    «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения» — а как иначе назвать взрослых дядек, играющихся в оккультизм/обрядность/корпсфейс в цифровые времена? Чем они тогда занимаются если не развлечением? Науку вперед толкают ?

    >>>

