Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»

В начале декабря ENTHRONED выпускают новый альбом — Ashspawn; группа, с 90-х несущая трушное флагманское знамя оккультных блэк-метал искусств Бенилюкса. Группа, доказавшая: меняя состав (с 2006 года в коллективе нет ни одного из его основателей; с середины 90-х же, однако, есть идейный и творческий мастермайнд Nornagest), меняя страны, можно оставаться верным себе и чернейшему из искусств. О блэк-метале, трушности, технологиях, допустимости блэк-порно и юмора — наш сегодняшний разговор с Nornagest.

В комментариях к новому клипу «Raviasamin» подчеркивается, что «видео создано без использования ИИ-инструментов». Считаешь, что искусственный интеллект убивает творчество? В чем грань между использованием цифровых инструментов в сочетании с мануальной авторской работой и полным использованием возможностей ИИ — например, когда у артиста есть четкое видение конечного результата и он отправляет детальные промпты?

Убивать творчество — не совсем верная формулировка… люди сами отвечают за свое развитие или упадок. Нельзя винить механизм весов за то, что показывает лишние килограммы, если ты неделями питался бургерами, а потом жалуешься на лишний вес. Тот же принцип применим и здесь.

Полностью ли я против использования искусственного интеллекта в искусстве? Да, абсолютно. Хотя я признаю, что он может быть полезен в других сферах, искусство — это нечто иное. Искусство — это опыт, эмоции, намерения и человеческая способность преображать внутренний хаос в некую форму. Этот процесс невозможно заменить или сымитировать машиной, какой бы совершенной она ни была.

Цифровые инструменты для меня не проблема, если за ними стоит человек: они подобны кисти или холсту, инструментам, служащим видению художника. С ИИ все наоборот: инструмент диктует и крадет результат. Нет дисциплины, нет борьбы, нет подлинной искры. Творение должно нести отпечаток своего создателя — его недостатки, напряжение, неопределенность.

Без этого искусство превращается в имитацию.

Искусство — это выражение и применение человеческого творчества, эмоций и воображения, создающее произведения, которые передают идеи, чувства и взгляды через визуальные, звуковые или перформативные формы. Искусственный интеллект, напротив, — это наука о создании систем, имитирующих интеллект. Искусство — это эмоция и глубина; ИИ — это искусственность, бездушность, вторичность и пресность, лишь подражающая тому, что уже существует. Довольно очевидная разница, не правда ли?

В своем Ibex Designs ты создаешь удивительные полотна, логотипы и другие элементы художественного оформления. При этом кавер ENTHRONED рисовал другой художник. Почему так?

Спасибо. Ранее я всегда занимался артворком, оформлением буклетов и дизайном и мерча для группы — до прошлого альбома. Ну и да, облоги четырех предыдущих альбомов рисовал наш бывший гитарист. Поскольку мы оба художники в группе, естественным образом делили визуальные обязанности. Он в большей степени живописец и визионер, особенно в том, что касается абстрактного и глубокого символического искусства, тогда как мой подход скорее дизайнерско-структурный, базирующийся в архаичной эстетике.

Для работы над визуальной частью Ashspawn мы пригласили José Gabriel Alegría Sabogal. Хосе работает в той же художественной сфере, что и я (мы оба опираемся на техники линий Ренессанса и Средневековья, используя все — от самодельных масляных красок до современных карандашей), однако по сравнению со мной, скромным художником, он — настоящий мастер своего дела. Цель заключалась в том, чтобы переплести наши видения в оформлении буклета, создав диалог между двумя художниками, связанными общим языком традиции, формы и художственной приверженности.

Ты считаешь себя консерватором в искусстве или с любопытством следишь за новыми тенденциями?

Не назвал бы себя консерватором, скорее традиционалистом.

Я ценю мастерство, вдохновение и человеческий подход — элементы, требующие времени, дисциплины и искренности. Художественные тренды редко привлекают мое внимание, потому как им часто не хватает глубины, достоверности и долговечности. Тем не менее, я с интересом отношусь к новым техникам и инструментам, если они служат самовыражению, а не заменяют его. Для меня человеческое творчество не имеет и не должно иметь границ. Это нечто глубоко личное — что-то, чего никто не может у вас отобрать. Вы сталкиваетесь с величием, отчаяниям и последствиями того, что создаете, и именно это делает творчество особенным, непередаваемым, вашим.

Судя по некоторым прошлым твоим интервью, сложилось впечатление, что ты часто противопоставляешь желание популярности художественной и идеологической целостности — то есть тру блэк-метал группа не должна стремиться к славе, а сосредотачиваться на творческой и духовной сущности. Если коллектив типа BEHEMOTH оккупирует соцсети и продает тонны разнообразного мерча, делает ли это его менее «истинным»? Что плохого в желании донести свои идеи до как можно большего числа людей?

Давай разберемся. Люди часто делают поспешные выводы о моих взглядах, как будто я воспринимаю все в черно-белом свете. Это не так. Я не осуждаю популярность или известность — это было бы абсурдно. Важно, на чем она основана. Мне никогда не были интересны цифры, тренды или количество подписчиков, ибо ничто из этого не определяет суть Блэк-метала. Целостность и убежденность — вот что имеет значение. Слово «тру» меня смешит: его так часто употребляют, что оно утратило всякий смысл. Для меня важно, отражает ли искусство искреннюю веру, ясную цель и бескомпромиссное намерение.

Блэк-метал не должен стремиться к вниманию или продажам любой ценой. Это путь, связанный с сатанинскими и оккультными принципами, экстримом, трансформацией и духовной дисциплиной. Там, где большинство видит упадок или отчаяние, мы видим ясность и силу. Блэк-метал сохраняет спокойствие там, где процветает хаос.

Если группа остается искренней в том, что проповедует, живет согласно своему кодексу, успех не делает ее менее подлинной. Я не осуждаю это. Проблема возникает, когда искусство становится пустым, когда образ заменяет намерение. Зависть или насмешки над теми, кто достигает большего, выдавали бы слабость и мелочность, а у меня нет времени на это.

В 2024 году в группе снова сменился состав. Легко ли адаптироваться к новым участникам (и отпустить прежних)? Каковы главные критерии при выборе музыкантов для ENTHRONED?

Смена состава никогда не бывает легкой, особенно после стольких лет совместной работы, подразумевающей общее видение и стремления. Однако время меняет людей, приоритеты смещаются, появляются разнообразные личные обстоятельства, а иногда творческие пути просто расходятся. Например, в случае с нашим бывшим гитаристом Neraath его приоритеты сдвинулись в другом жизненном направлении, и я отношусь к этому с уважением. Его уход был спокойным и взаимоуважительным, как то и должно быть после двух десятилетий преданности общему делу.

Конечно, бывали и моменты, когда нам самим приходилось принимать трудные решения, если определенные взгляды или поведение переставали соответствовать тому, что представляет ENTHRONED. В таких случаях речь не о конфликте или осуждении, а о сохранении целостности. Из уважения к группе, музыке и людям, которые искренне нас поддерживают, порой приходилось проводить черту.

Когда дело доходит до поиска новых участников, с возрастом я стал более избирательным. Мне нужно знать, с кем я работаю, не только как с музыкантом, но и как с человеком. Техническое мастерство — это одно, но мировоззрение, убеждения и совместимость важнее. На данном этапе жизни у меня нет времени на ненужные драмы. ENTHRONED должен продолжать существовать с людьми, которые поддерживают тот же огонь, ту же цель и то же уважение к тому, что собой представляет команда.

После ухода из группы Lord Sabathan снялся в блэк-металлическом порнофильме под названием «Phallusifer – The Immoral Code». Было ли бы подобное приемлемо, если б он все еще был частью ENTHRONED? Или подобная «публичность» неуместна для группы?

Эта ситуация, мягко говоря, была неожиданной и дискомфортной. На тот момент он все еще был частью ENTHRONED, и никому из нас не сообщили, что этот фильм уже снят. То есть да, он упоминал о своем намерении поучаствовать, и мы пытались его отговорить, — но не вышло. Мы были против не из ханжества или морализма, а потому что понимали, насколько абсурдным и вредным может быть результат для ENTHRONED и для нас как ее представителей.

Нас никогда не коробили подобные вещи — проблема не в том. Однако есть разница между свободой и глупостью. Когда ты являешься частью чего-то, что несет определенный вес и идентичность, твои действия неизбежно отражаются не только на тебе. В данном случае вышло страшно неловко… не из-за самого факта, а из-за того, как мало было осознания последствий.

Ты кузен Конрада «Кроноса» Ланта и Энтони Ланта. Как относишься к юридическим спорам между Cronos и коалицией Jeff “Mantas” Dunn с Anthony “Abaddon” Bray за права на название VENOM? На чьей ты стороне?

Я, конечно, в курсе ситуации, но это не мое дело. Я не вмешиваюсь в чужие споры или личные вопросы. Что бы ни происходило между ними, это их дело, и мне нечего комментировать.

Как появился твой характерный стиль корпспейнта? Что вдохновило его дизайн?

Этот вопрос часто всплывает, но он всегда упускает суть… Корпспейнт — это не украшение. В моем случае он рожден ритуальным опытом много лет назад, во время работы с обсидиановым зеркалом. В игре света и тени я начал видеть формы и тени, движущиеся по моему лицу, — своего рода оптическая иллюзия, однако наполненная особым смыслом.

Позже я постарался воспроизвести это видение максимально точно.

Я еще не бывала на концертах ENTHRONED, но, судя по записям, ваши выступления необычайно насыщенны и иммерсивны, как музыкально, так и духовно. Раздражает ли, когда люди снимают шоу на телефоны вместо того, чтобы впитывать атмосферу?

Люди делают, что хотят, но я лично этого не понимаю. Живое выступление должно проживаться в моменте, ощущаться всем существом. Раздражает ли это меня? Было время, когда дичайше бесило, но я научился с этим жить.

Хотел бы я видеть зал без телефонов, поднятых кверху на протяжении всего выступления? Очень. Там, откуда я родом, уткнуться в устройство, пока кто-то говорит или делится чем-то, считается невежливым и неуважительным. Однако я понимаю, что не все разделяют эту точку зрения, существуют культурные различия, и телефоны стали частью этой бессмысленной, отвлекающей культуры. Имеем что имеем.

Ты продвинут в оккультизме, а также изучал различные религии, в том числе за пределами христианских догматов. Что думаешь об исламе? Пытался ли понять его на более глубоком уровне?

Для меня все эти религии в конечном счете одинаковы: иерархические системы, созданные для подавления индивидуальности и ограничения силы, которую человек может обрести через самосовершенствование и духовное развитие. Я читал Библию, Коран, Тору и множество других ключевых текстов — потому что нельзя иметь мнение, не зная, о чем говоришь.

Эти доктрины, на мой взгляд, — примитивные инструменты для управления умами слабых, ставящие личность ниже суда окружающих. Я понимаю некоторые аспекты этих учений, но отвергаю то, что противоречит моему способу существования, моим взглядам и моей этике. Нельзя полагаться на принципы, продиктованные другими людьми, — и уж точно не теми, кто за всю жизнь прочел лишь одну книгу.

Продолжая тему ритуалов — какие из тех, о которых ты читал, произвели наибольшее впечатление?

Я не буду вдаваться в детали; оккультизм существует не просто так. Среди ритуалов, которые я изучал, несколько выделяются своей точностью и интенсивностью, включая ряд обрядов из Le Grand Grimoire du Dragon Rouge и Sacerdotium Umbrae Mortis. Дело не в том, чтобы впечатлиться; это не спектакли и не упражнения в шок-эффекте. Важна необходимость полного сосредоточения, дисциплины и готовности столкнуться с силами, выходящими за рамки обыденного. Эти ритуалы — практические, строгие упражнения в трансформации, глубоко эффективные для посвященного, готового полностью отдаться работе.

Куда, как считаешь, мы отправляемся после смерти?

Чтобы получить надежный ответ, тебе придется вызвать меня после того, как умру. Пока что я сосредотачиваюсь на настоящем и держу убеждения подобного рода при себе.

Некоторое время назад ты переехал из Бельгии в Норвегию. Есть ли ощущение, что эта страна ближе по духу?

Хотя причины переезда были в основном личные, Норвегия гораздо ближе моему духу. Здесь спокойный ритм жизни, меньше шума, меньше тщеславия, меньше человеческого трения, что доминирует над современным существованием. Воздух, свет, бескрайность пейзажей — все это способствует внутренней тишине и размышлениям. Люди здесь приветливы, однако уважают дистанцию и уединение, что я очень ценю. Это место, которое напоминает, как ты ничтожен перед стихиями, но одновременно и укрепляет. В ландшафте есть чистота, которая отражает тип жизни, который я ищу, — лишенный ненужных отвлечений, приземленный и настоящий.

Твои любимые группы из числа неметаллических?

Я всегда слушал широкий спектр музыки за пределами метала. PINK FLOYD, QUEEN, DEAD CAN DANCE, ELEND, IN SLAUGHTER NATIVES, TRIORE, LED ZEPPELIN, THE VELVET UNDERGROUND, WOVENHAND, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, NICK CAVE & THE BAD SEEDS, THE ANIMALS… список можно продолжать. Каждая из них несет особую атмосферу или что-то, что резонирует с моей личностью.

Важно, чтобы за музыкой стоял дух, намерение и чувство, которое она оставляет.

Твое мнение о пародийных блэк-метал группах? Приемлем ли юмор и несерьезный подход к жанру и его идеологии?

У меня есть некоторое чувство юмора, но здесь твердо говорю «нет». Юмор уместен в жизни, но не здесь. Блэк-метал основан на сатанизме, преданности, дисциплине и особом внутреннем огне, который требует уважения к силам, которые он вызывает. Это, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для шутовства или легкомысленного развлечения, даже если она заражена множеством этих паразитов. Превращение в пародию лишает ее смысла и сути. В юморе самом по себе нет ничего плохого, но в применении к этому виду искусства он становится насмешкой над тем, что никогда не должно восприниматься легкомысленно. Те, кто это понимают, либо уважают то, к чему прикасаются, либо уходят. А кто не понимает, превращают все в шутку, ибо им не хватает глубины и/или умственных способностей, чтобы постичь, что за этим стоит.

Напоследок — пару слов фанатам, ожидающим релиз Ashspawn.

Послушайте Ashspawn, этот альбом не о совершенстве и не об искуплении. Он о движении; о постепенном, осознанном акте превращения в нечто иное, — возможно, более истинное. Если вы его поймете, то, вероятно, мы стояли среди одной Тьмы. Слушайте его как исповедь или как спиритический сеанс. Как нечто, требующее вашего полного присутствия.

