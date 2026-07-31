INSOMNIUM анонсировали альбом «Netherworlds». А беглый гитарист нашелся в Бразилии…

Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun —…

Олаф:

Ігор написал(а):

Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.

Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun — менее тоже не н…