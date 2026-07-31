INSOMNIUM
31.07.2026

INSOMNIUM анонсировали альбом «Netherworlds». А беглый гитарист нашелся в Бразилии…

Новинки и новости

Последняя новость об INSOMNIUM была пару лет назад о загадочном исчезновении гитариста Jani Liimatainen — и этот парень действительно до сих пор не обновляет свои соцсети, не участвует ни в одной из оставшихся групп (CAIN’S OFFERING, THE DARK ELEMENT, в коем Anette очень переживает за судьбу давно положенного по контракту альбома; помимо INSOMNIUM он известен как один из основателей SONATA ARCTICA, а в последний раз музыканта видели в туре STRATOVARIUS, причем на басу), ну и вообще испарился. Многие писали, что у талантливого мужика проблемы с алкоголем и немножечко — с психикой, многие гадали, куда он делся, и в конце концов фанаты выследили Jani в Бразилии, где тот нашел себе даму сердца и новых друзей. А контракты, музыка и обязательства — ну, Сатана с ними.

В отличие от THE DARK ELEMENT, INSOMNIUM нашлось кому заменить беглеца: теперь в группе новый гитарист-вокалист Tomy Laisto, а на октябрь назначен выход альбома Netherworlds. В качестве затравки коллектив выпустил два сингла, «Shadowlife» и «Gleam In The Black», и в бодром втором (с AI-шным клипом) народ расслышал нотки AMORPHIS. Что тут сказать… финны есть финны! Абы не пропадали.

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3 комментария

  • Ігор написал(а):

    Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.

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  • Олаф написал(а):

    Ігор написал(а):
    Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.

    Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun — менее тоже не нравятся, а вот Insomnium — моя melodic death группа номер 1

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  • Ігор написал(а):

    Олаф написал(а):
    Ігор написал(а):
    Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.

    Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun — менее тоже не нравятся, а вот Insomnium — моя melodic death группа номер 1
    Может быть,Просто я из МДМ предпочитаю гётеборгскую школу.

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