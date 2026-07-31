INSOMNIUM анонсировали альбом «Netherworlds». А беглый гитарист нашелся в Бразилии…Новинки и новости
Последняя новость об INSOMNIUM была пару лет назад о загадочном исчезновении гитариста Jani Liimatainen — и этот парень действительно до сих пор не обновляет свои соцсети, не участвует ни в одной из оставшихся групп (CAIN’S OFFERING, THE DARK ELEMENT, в коем Anette очень переживает за судьбу давно положенного по контракту альбома; помимо INSOMNIUM он известен как один из основателей SONATA ARCTICA, а в последний раз музыканта видели в туре STRATOVARIUS, причем на басу), ну и вообще испарился. Многие писали, что у талантливого мужика проблемы с алкоголем и немножечко — с психикой, многие гадали, куда он делся, и в конце концов фанаты выследили Jani в Бразилии, где тот нашел себе даму сердца и новых друзей. А контракты, музыка и обязательства — ну, Сатана с ними.
В отличие от THE DARK ELEMENT, INSOMNIUM нашлось кому заменить беглеца: теперь в группе новый гитарист-вокалист Tomy Laisto, а на октябрь назначен выход альбома Netherworlds. В качестве затравки коллектив выпустил два сингла, «Shadowlife» и «Gleam In The Black», и в бодром втором (с AI-шным клипом) народ расслышал нотки AMORPHIS. Что тут сказать… финны есть финны! Абы не пропадали.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 592
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3 комментария
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Комментарии
Тварь:
Король Ада, как я понимаю, с компашкой Аббата не приехал?
А вообще, красиво, конечно. Индей…
Дед Аким:
В конце концерта, уважаемый барабанщик музыкант, дед Рэй Купер, трясется как одержимый Бесом. Фантастически прекрасно, без всякого ИИ, натуральная живая работа…
Дед Аким:
Христос (который) Иисус написал(а):
странно почему ТУТ до сих пор не отмечено творчество Великих и Прекрасных Мэтров — В.Леонтьева и А.Пугачёвой
У них есть и…
скуф-думер:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
В общем это выглядит как собрание предателей. Даже Рика где то откопали (это первый барабанщик не знаю точно был ли он на перво…
Христос (который) Иисус:
странно почему ТУТ до сих пор не отмечено творчество Великих и Прекрасных Мэтров — В.Леонтьева и А.Пугачёвой…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
В общем это выглядит как собрание предателей. Даже Рика где то откопали (это первый барабанщик не знаю точно был ли он на первом альбоме но на втором был точно Рик Turn…
Ігор:
Олаф написал(а):
Ігор написал(а):
Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.
Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun —…
Олаф:
Ігор написал(а):
Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.
Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun — менее тоже не н…
Дед Аким:
Можно сказать попса. Хм, совсем не так. Нонна Гришаева — актриса, певица, полностью шикарна. Она не притворяется крутой Альфа Самкой, она такая и есть. Кто прав, кто ви�…
Дед Аким:
Нонна Гришаева. Актриса, певица, фантастически прекрасная, и талантливая. Голос, харизма, актерское мастерство.
Две звёзды. Нонна Гришаева и Несчастный Случай.
05 — …
Gennadius777:
Ігор написал(а):
Алекс написал(а):
Никогда не понимал и никогда не любил слезливую тягомотину от MDB.
Женская музыка-повтыкать в пьяном виде, и пустить слезы.
Ес…
Дед Аким:
Шикарная троица победила, молодых неформалов много, конкуренция, а ветераны знают свою работу и делают качественно, уровень и статус обязывают соответствовать!!!
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Anastasiya:
Голосование закрыто!!! С решительным перевесом топ-3 по итогам января-июня составили Megadeth «Megadeth», Kreator «Krushers Of The World» и Dimmu Borgir «Grand Serpent Rising».…
Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.
Ігор написал(а):
Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.
Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun — менее тоже не нравятся, а вот Insomnium — моя melodic death группа номер 1
Олаф написал(а):
Ігор написал(а):
Как-то пытался слушать Insomnium,Wolfheart и Wintersun-совершенно не моя музыка.
Мне как-то кажутся они совсем разными. Ибо иWolfheart и Wintersun — менее тоже не нравятся, а вот Insomnium — моя melodic death группа номер 1
Может быть,Просто я из МДМ предпочитаю гётеборгскую школу.