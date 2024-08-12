IMPALED REKTUM вернулись и едут на Вакен. Вышел трейлер сиквела «Heavy Trip»!Блог
Финская метал-комедия «Heavy Trip» получила наконец продолжение: в ноябре на экраны выходит фильм «Heavier Trip – Road to Wacken», в котором инфернально знаменитые IMPALED REKTUM поедут брать сами понимаете что. Мировую славу.
«Если сейчас что-то и нужно миру, то это жизнеутверждающее кино про пацанов, исполняющих симфоник-пост-апокалиптик-всеперемалывающий-христосо-оскорбительный-экстри-милитари-паган метал!» — пишут авторы, и кто мы такие, чтобы спорить?
Ну и немного о сюжете.
«Самая яростная метал-группа в мире, IMPALED REKTUM, сидящая в норвежской тюрьме, узнает, что семья их гитариста столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Чтобы ей помочь, музыканты сбегают из заключения и отправляются в путешествие по северной Европе, стремясь в конечном итоге выступить на самом грандиозном и диком фесте на свете: Вакене».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 13
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Обновления
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IMPALED REKTUM вернулись и едут на Вакен. Вышел трейлер сиквела «Heavy Trip»!
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Цитата. Басист EXODUS Jack Gibson: «Я, по сути, больше не музыкант, я гастролирующий продавец маек»
Комментарии
Anastasiya:
Polaris …
Merzbow:
Дед Аким написал(а):
Bronco написал(а):
Дед Аким написал(а):
зажигать в молодости как эти ребята
Лизать ссанье, нюхать муравьев, обмазываться говном (другая истор�…
Polaris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Много лет был уверен что вершина русского метала — Ария, но в принципе так и есть…
А я уверен, что вершина You Must…
Дед Аким:
Оззи Осборн великий и ужасный. Публика его любит не за то, что он бывший алкоголик и наркоман, не за то что он трахал все живое, не за многочисленные скандалы, как в ан…
Писюн c глазами:
Дед Аким написал(а):
просто для истории Оззи значит больше, чем миллионы стандартных писюнов.
Аминь …
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Много лет был уверен что вершина русского метала — Ария, но в принципе так и есть…
А я уверен, что вершина You Must Murder))
https://youtube.com/watch?v=CUN8GMvWNf…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Что лучше? Работать в офисе с 9 до 6, иметь одну жену, отдавать всю жизнь кредиты (на учебу, машину, дом и т.д.), вести ЗОЖ и во время утренней проб�…
Дед Аким:
Писюн c глазами написал(а):
Дед Аким написал(а):
Что лучше? Работать в офисе с 9 до 6, иметь одну жену, отдавать всю жизнь кредиты (на учебу, машину, дом и т.д.), вести…
Писюн c глазами:
Дед Аким написал(а):
Что лучше? Работать в офисе с 9 до 6, иметь одну жену, отдавать всю жизнь кредиты (на учебу, машину, дом и т.д.), вести ЗОЖ и во время утренней пр�…
Дед Аким:
D написал(а):
Дед Аким Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Что лучше? Работать в офисе с 9 до 6, иметь одну жену, отдавать всю жизнь кредиты (на учебу, машину, дом и т.д.), вести ЗОЖ и…
D:
Дед Аким Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Что лучше? Работать в офисе с 9 до 6, иметь одну жену, отдавать всю жизнь кредиты (на учебу, машину, дом и т.д.), вести ЗОЖ и во время утр…
Дед Аким:
Много лет был уверен что вершина русского метала — Ария, но в принципе так и есть — аналог британской элиты Iron Maiden, конечно Мастер, Эпидемия, но оказывается были и дру…
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