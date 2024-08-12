IMPALED REKTUM вернулись и едут на Вакен. Вышел трейлер сиквела «Heavy Trip»!

Финская метал-комедия «Heavy Trip» получила наконец продолжение: в ноябре на экраны выходит фильм «Heavier Trip – Road to Wacken», в котором инфернально знаменитые IMPALED REKTUM поедут брать сами понимаете что. Мировую славу.

«Если сейчас что-то и нужно миру, то это жизнеутверждающее кино про пацанов, исполняющих симфоник-пост-апокалиптик-всеперемалывающий-христосо-оскорбительный-экстри-милитари-паган метал!» — пишут авторы, и кто мы такие, чтобы спорить?

Ну и немного о сюжете.

«Самая яростная метал-группа в мире, IMPALED REKTUM, сидящая в норвежской тюрьме, узнает, что семья их гитариста столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Чтобы ей помочь, музыканты сбегают из заключения и отправляются в путешествие по северной Европе, стремясь в конечном итоге выступить на самом грандиозном и диком фесте на свете: Вакене».

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