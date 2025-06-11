Ihsahn: «Чем ближе ты к народу, тем сложнее добиться ощущения магии»Блог
Ihsahn поделился ощущением, что социальные сети и возможность близкого знакомства с музыкантами украли часть магии и сакральности. Потому часть нынешней популярности «анонимных» маскированных коллективов соотносится со способностью дистанцироваться от фанатов.
«Не думаю, что в случае со SLEEP TOKEN, GHOST или SLIPKNOT основная составляющая успеха принадлежит маскам или усилиям, которые эти ребята предпринимали/предпринимают, чтобы сохранить анонимность. Не основная. Однако людям нужно ощущение театра, восторга от представления.
В моей юности не было соцсетей, мы не знали, кто что скушал перед тем, как выйти на сцену. Не погружались в бытовые вопросы, которые крадут часть таинства, — роль которого немаловажна в метале. Я помню сказочное ощущение от выступлений Элиса Купера или KISS — это было как прикосновение к мифу. А когда я попал на свой первый концерт IRON MAIDEN, то просто не мог поверить, что дышу одним воздухом с людьми на сцене.
Публике мало просто видеть. Знаете, мне, например, посчастливилось быть знакомым с Робом Хэлфордом. Кто встречался с ним лично, подтвердит: это скромнейший, милейший человек в жизни. Но когда он выходит на сцену, это уже метал-Бог.
Никому не нужны скромные милые люди на сцене. Обычные люди. Всем нужен метал-Бог. Нужен драматизм, флер ритуальности вокруг всего происходящего. Когда группа бьет сразу по всем чувствам и погружает в магическое действо. А чем ближе ты к народу, тем сложнее добиться ощущения магии».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
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goremyka:
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Писюн с глазами:
DC:
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