Drudkh
26.01.2025

Игры теней: слушаем новинку DRUDKH «The Eve»

Новинки и новости

Я человек простой: вижу новинку от DRUDKH — кликаю не глядя. В случае же с синглом «The Eve», предваряющим выход мартовского полноформатника Shadow Play (предшественник Всі належать ночі (All Belong to the Night), напомню, был издан в 2022-м), к пронзительной песне прилагается стильная черно-белая визуализация, так что посмотреть есть тоже на что.

«DRUDKH — признанная величина мира атмосферного и языческого блэк-метала. Сегодня группа выходит из тени, чтобы представить будущий тринадцатый альбом, открывающий таинственный мир, где стираются границы между материальным и духовным. Его первый сингл «The Eve» размышляет о мимолетной красоте жизни, балансируя на тонкой грани между светом и тьмой».

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3 комментария

  • jurgis написал(а):

    отличный трекhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Юрий написал(а):

    Я человек простой , вижу дерьмо , не ищу в нём какого то тайного смысла , дерьмо оно и есть дерьмо . Не знаком с другими произведениями данной группы , но это реальная припопсованная какофония , «смешались кони люди…» Впрочем ничего нового . сотни групп на ютюбе выдают абсолютно такие же высеры , даже мелодию не меняют .

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  • jurgai написал(а):

    Юрий написал(а):
    Я человек простой , вижу дерьмо , не ищу в нём какого то тайного смысла , дерьмо оно и есть дерьмо . Не знаком с другими произведениями данной группы , но это реальная припопсованная какофония , «смешались кони люди…» Впрочем ничего нового . сотни групп на ютюбе выдают абсолютно такие же высеры , даже мелодию не меняют .
    умный человек своё «дерьмовое» мнение держит при себеhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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