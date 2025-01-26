Игры теней: слушаем новинку DRUDKH «The Eve»Новинки и новости
Я человек простой: вижу новинку от DRUDKH — кликаю не глядя. В случае же с синглом «The Eve», предваряющим выход мартовского полноформатника Shadow Play (предшественник Всі належать ночі (All Belong to the Night), напомню, был издан в 2022-м), к пронзительной песне прилагается стильная черно-белая визуализация, так что посмотреть есть тоже на что.
«DRUDKH — признанная величина мира атмосферного и языческого блэк-метала. Сегодня группа выходит из тени, чтобы представить будущий тринадцатый альбом, открывающий таинственный мир, где стираются границы между материальным и духовным. Его первый сингл «The Eve» размышляет о мимолетной красоте жизни, балансируя на тонкой грани между светом и тьмой».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
3 комментария
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Комментарии
jurgai:
Юрий написал(а):
Я человек простой , вижу дерьмо , не ищу в нём какого то тайного смысла , дерьмо оно и есть дерьмо . Не знаком с другими произведениями данной гру…
Юрий:
Я человек простой , вижу дерьмо , не ищу в нём какого то тайного смысла , дерьмо оно и есть дерьмо . Не знаком с другими произведениями данной группы , но это реальна�…
jurgis:
Виктор:
G D написал(а):
не Верзилы для «Фантазма».
каюсь, так и не посмотрел до сих пор :(…
G D:
Виктор написал(а):
самого пугающего злодея в истории кино
Блэки пробовался на роль Т-1000, не Верзилы для «Фантазма».…
zzz:
Другой Александр написал(а):
Черноярец написал:
Пламенный привет тем девяти меломанам, что проголосовали за DARKSPACE! Эти люди действительно шарят в экстремальн…
Дед Аким:
Не помню в какой новости, Другой Александр написал про Носферату 2024, по отзывам шикарный фильм, надо посмотреть. Переосмотрение классики, получилось говорят не хуж…
Дед Аким:
Вообще не представляю Блэки в роли Терминатора. В комедийных боевиках в роли бугая мог бы, как братья Пол и Халк Хоган делали, Арни и Роберт Патрик лучшие, удивитель…
Дед Аким:
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Death:
Merzbow написал(а):
а как же Фред Гитарист?)))
ну а если серьёзно, то очень нравится игра Андре Антунес.
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Merzbow:
а как же Фред Гитарист?)))
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Писюн c глазами:
История тупейшая.
Но посомтреть, как полыхнули сраки тупорылых нациков здесь, в комментах, приятно …
отличный трек
Я человек простой , вижу дерьмо , не ищу в нём какого то тайного смысла , дерьмо оно и есть дерьмо . Не знаком с другими произведениями данной группы , но это реальная припопсованная какофония , «смешались кони люди…» Впрочем ничего нового . сотни групп на ютюбе выдают абсолютно такие же высеры , даже мелодию не меняют .
Юрий написал(а):
Я человек простой , вижу дерьмо , не ищу в нём какого то тайного смысла , дерьмо оно и есть дерьмо . Не знаком с другими произведениями данной группы , но это реальная припопсованная какофония , «смешались кони люди…» Впрочем ничего нового . сотни групп на ютюбе выдают абсолютно такие же высеры , даже мелодию не меняют .
умный человек своё «дерьмовое» мнение держит при себе