Игра в классики: драммер DEICIDE Steve Asheim выпускает сборник классических фортепианных пьесБлог
Казалось бы, где DEICIDE, а где Рахманинов, но барабанщик и один из композиторов DEICIDE Steve Asheim никогда не скрывал своей любви к классической музыке, говоря, что она напоминает ему метал, в также здорово расширяет творческие горизонты. Так, подписав выпускающую контору как SteevoRecords (т.е. дома в спальне), в апреле он реализует сборник Volume One, в который войдут классические фортепианные пьесы собственного сочинения, а также кавера на Ференца Листа, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.
«Я хотел бы отметить, что остаюсь в DEICIDE, все в порядке. Мы с нетерпением ждем туров в этом году и всего прочего. Это всего лишь релиз хобби-проекта», — прокомментировал он объявление о выходе Volume One.
Давайте же оценим!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 47
Читайте также:
- Glen Benton ответил на критику обложки будущего альбома: «Делаю, что хочу, и мне посрать, что вы там думаете»
- Рождественское настроение! Подарочная новинка DEICIDE «Bury the Cross…With Your Christ»
- Фоторепортаж: Maryland Deathfest 2022
- Сатанбург: шестичасовой дэз-метал марафон с INTERNAL BLEEDING, KATAKLYSM и DEICIDE в «GroundZero»
- Фото: MAFIA, LUST OF DECAY, BEGAT THE NEPHILIM, KATAKLYSM, INTERNAL BLEEDING, DEICIDE в «GroundZero»
- DEICIDE выпустили панк-кавер
- На JUDAS PRIEST не похоже. Новая песня DEICIDE «Excommunicated»
- Глену Бентону — 50! «Песни для будущего альбома DEICIDE напоминают JUDAS PRIEST»
- Цитата. Глен Бентон: «Fucking blow me, Corey Taylor»
- Глен Бентон высказался о скандале с BROKEN HOPE. «Все случилось из-за их долбаной звезданутости»
Обновления
-
Игра в классики: драммер DEICIDE Steve Asheim выпускает сборник классических фортепианных пьес
-
Alex Terrible выступит в кулачном бое на флоридском рок-фестивале: «Я иду за победой, но я уже проиграл, я уже мертв»
-
Conrad «Cronos» Lant: «Если это хэви-метал, то мы его не представляем»
-
William Shatner (Капитан Кирк из «Звездного пути») пишет хэви-метал альбом
-
Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: «У меня действительно проблемы со здоровьем, но группа в отличной концертной форме»
-
«Я вошел в жанр, когда он был экстремальной музыкой под черным знаменем: каждый сам заполнял его пустоту содержанием». Альбом оккультного проекта BLACKNESS «Crossing The Abyss»
-
Стоит послушать. Дебютный альбом норвежской блэк-метал супергруппы JORDSJUK «Naglet til livet»
-
Alissa White-Gluz: «Мне кажется, самый большой миф в индустрии — это что группа может «добиться».
-
NEVERMORE показали новый состав (плюс репетиционное видео)
-
SLAUGHTER TO PREVAIL и BEHEMOTH забанены в Турции за сатанизм и нарушение общественных устоев
Комментарии
Антон:
Александр написал(а):
Сегодня новость в запрещёнграмме вышла что CROWBAR не сможет выступить, их BLACKNESS заменят (эмодзи ёбеного клоуна.jpg)
А их лидер, D. который, б�…
Назар Василич:
Я бы даже шутки ради не дал такое интервью, потому что это репутация. Любой человек волен верить во что угодно, но если он для себя имеет подтверждение своим мысля…
Polyphemus:
Насчет Стар Трека не знаю, не смотрел. Но для меня этот товарищ навсегда будет в памяти как ведущий передачи «Служба спасения 911» Эх, где мой 1993 год …
D.:
Ну что тут сказать… печальное, жалкое и смешное зрелище.
В комментарии понабежали знающие автора лично взрослые мужики 40+ с ресентиментом, у которых подгорело от …
DC:
Всё проще. Их не позвали покривляться в клипе Джексона, вот они на него и затаили.…
Александр:
Сегодня новость в запрещёнграмме вышла что CROWBAR не сможет выступить, их BLACKNESS заменят (эмодзи ёбеного клоуна.jpg)…
Чорны:
Не, ну в поединке с Регбистом они хорошо друг другу в морды натаукли.…
Камерад Шайтан:
Душнила:
Сан:
orthodox888:
Писюн с глазами написал(а):
Кому интересно, вот еще более прекрасное с этим господином
https://orthodox666.ru/twdr/aoa/Blackness.html
Damnatus , какое ваше мнение сейчас об этом вью…
Бабка Кима:
Ооо, это хорошо. А если там не завалят этого долбоеба вдруг, пусть идет пиздит копов, шобы уже точно …
Potato Lich:
Ых написал(а):
Александр написал(а):
Первую строчку не дочитал уже тупо переебать по горбу захотелось
Я дочитал до конца.
— Кем для тебя является Адольф Ги…
Добавить комментарий