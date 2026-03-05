Игра в классики: драммер DEICIDE Steve Asheim выпускает сборник классических фортепианных пьес

Казалось бы, где DEICIDE, а где Рахманинов, но барабанщик и один из композиторов DEICIDE Steve Asheim никогда не скрывал своей любви к классической музыке, говоря, что она напоминает ему метал, в также здорово расширяет творческие горизонты. Так, подписав выпускающую контору как SteevoRecords (т.е. дома в спальне), в апреле он реализует сборник Volume One, в который войдут классические фортепианные пьесы собственного сочинения, а также кавера на Ференца Листа, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.

«Я хотел бы отметить, что остаюсь в DEICIDE, все в порядке. Мы с нетерпением ждем туров в этом году и всего прочего. Это всего лишь релиз хобби-проекта», — прокомментировал он объявление о выходе Volume One.

Давайте же оценим!

