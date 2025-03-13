Cemetery Skyline
13.03.2025

Идея для пятничной дискотеки: кавер Cyndi Lauper «I Drove All Night» от CEMETERY SKYLINE

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В настоящий момент наблюдается некое возрождение готик-культуры, готик-рока, готик-метала и готик-попсы, и суперпроект CEMETERY SKYLINE удачно вписался в этот тренд с прошлогодним альбомом Nordic Gothic. Тем более, что компания уважаемых людей из групп вроде DARK TRANQUILLITY, INSOMNIUM, AMORPHIS, SENTENCED априори неспособна на ерунду — ну а Mikael Stanne, как Мидас, к чему ни прикоснется, где ни споет, все будет отменно.

Меня, честно, альбом не особенно зацепил: какой-то он… выхолощенный, что ли, бездушный? Не знаю. Иногда просто бывает, что вроде бы все на местах, все хорошо, а не западает в душу, и все тут. Послушал и забыл.

Тем не менее, CEMETERY SKYLINE выстрелил и попал в самое черное могильное яблочко, в этом году их ждет куча солдаут-концертов, куча фестов, и готовясь к насыщенному кладбищенскому сезону, коллектив внезапно выпустил кавер и видео на хит Cyndi Lauper «I Drove All Night». Так что если вдруг на выходных захочется потанцевать, вот же оно! Результат получился довольно неожиданным по звуку (Микаэль практически неузнаваем!) и самоценным. Что любопытно, изначально, в мохнатых 80-х, эта песня писалась для Roy Orbison. И вот получила новое прочтение.

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