ICED EARTH’овец Jon Schaffer получил три года условно и штраф

В преддверии новых американских выборов разрешился наконец суд над Шаффером — гитаристом-основателем и теперь уже единственным участником IСED EARTH. Вердикт: три года условно и 120 часов общественных работ за участие в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года. Он также обязан выплатить $1000 компенсации и $200 штрафа. Плюс, естественно, голос за Харрис публичное покаяние — за которым дело не стало.

Моей семье, друзьям и поклонникам по всему миру:

Я глубоко сожалею о своих действиях 6 января 2021-го. Я не был идеальным человеком, но большую часть своей жизни старался быть продуктивным и жить честно, придерживаясь трудовой дисциплины. Я глубоко люблю нашу страну и ее основополагающие принципы, вдохновляющие людей всего мира воспринимать США как символ надежды для человечества. Путешествуя по миру более 30 лет и выступая примерно в ста странах, я всегда испытывал облегчение и радость, когда мой самолет благополучно приземлялся на американской земле.

Когда началась пандемия и в США в 2020 году воцарился хаос, меня очень обеспокоило то, что казалось упадком страны и системы правопорядка. Когда прошли выборы 2020 года и я увидел сообщения от ряда официальных лиц и СМИ о том, что результаты сфальсифицированы, моя тревога только усилилась. Именно это привело меня к решению поехать в Вашингтон и выразить свое мнение. Я не оправдываю свое импульсивное поведение. Я ошибся и признаю это. Признаю, что совершил огромную ошибку, и жалею, что поехал туда. Последствия оказались разрушительными для моей жизни, семьи, друзей, бизнеса, коллег и партнеров.

Я сразу понял, что позволил эмоциям взять верх и совершил ужасную ошибку. Я вернулся в Индиану на следующее утро, 7 января 2021 года. Уже 8 января я нашел адвокатов, и по моей просьбе они сразу связались с властями. Я добровольно сдался и сотрудничал с правоохранительными органами. Изначально мне предъявили несколько серьезных федеральных обвинений, и я боялся, что могу провести остаток жизни в тюрьме. После ареста я провел несколько месяцев под стражей, где содержался в одиночной камере в ужасающих условиях, что стало крайне травматичным опытом. Я стал первым из сотен обвиняемых, кто признал свою вину, поэтому теперь вынесен условный приговор.

До сих пор я сопротивлялся сильному желанию сделать публичное заявление из-за продолжающегося судебного разбирательства. Столь длительный период молчания осложнил мою жизнь как человека публичного. Я с самого начала хотел выразить сожаление о своих действиях и обратиться к поклонникам. Я видел, как СМИ одно за другим порочили мое имя и осуждали меня за молчание. Тем не менее, я старался оставаться максимально продуктивным творчески, несмотря на урон репутации и карьере.

Вся ситуация оказалась крайне сложной. Но я знаю, что благодаря ей стал лучше как человек. Раньше я был постоянно занят, и времени на самоанализ практически не оставалось. Последние три с половиной года я посвятил именно ему. Я также стал членом замечательной церкви и окреп духовно, морально и физически. Это личное обновление вдохновило меня на продолжение творчества. Я уверен, что в будущем мое искусство будет отличаться оптимизмом и позитивным настроем.

Перед фанатами, которые продолжали поддерживать меня в течение этого постыдного периода, хочу извиниться за разочарование, которым я стал для многих людей, а также поблагодарить за то, что поддерживали меня. Понимаю и тех, кто от меня отвернулся. Смиренно прошу каждого дать мне возможность доказать своими поступками, насколько далеко я продвинулся. Я хочу использовать свое искусство для объединения людей, а не для их разделения.

С уважением, Jon Schaffer