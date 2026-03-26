И еще одна новинка! DIMMU BORGIR с синглом «Ulvgjeld & Blodsodel»Новинки и новости
Наша лента новинок уже выглядит как «назад в 2000-е», и после синглов MOONSPELL, SFU, MORTIIS, DARKTHRONE, BESEECH, HEAVENWOOD, логично появляется DIMMU BORGIR с первой новой музыкой за 8 лет!
Несмотря на толпу на промо-фото, в настоящий момент это, по сути, дуэт Shagrath и Silenoz (и кепка как моднейший блэк-метал аксессуар), остальные —
воображаемые друзья сессионные/концертные музыканты, из которых дольше всех держится драммер Daray.
Альбом, выходящий в мае, будет называться Grand Serpent Rising, и, как обещает Shagrath, мучительно долгий процесс его рождения совершенно оправдан результатом. Творческая ячейка коллектива не только выполнила план, но даже превзошла ожидания — ну и фанаты совершенно любой эры DB должны найти что-то в будущем диске себе по душе (помимо кепки, разумеется).
«Для некоторых Змей олицетворяет зло, для нас же это символ иного, — добавляет загадочности и весомости Silenoz, — для нас это обновление, рост, знание, освобождение. Сбрасывание кожи и перерождение. Давайте не забудем, что в феврале 2026 закончился Год Змеи, и примерно в это же время мы финишировали работу над диском».
Первым синглом группа выпустила «Ulvgjeld & Blodsodel».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
Новая музыкальная сенсация — ANGINE DE POITRINE
Alissa White-Gluz запустила группу ГОЛУБАЯ МЕДУЗА (не путать с устрицей)
Гитара David Gilmour продана на аукционе за рекордную сумму
В Ярославле разогнали метал-концерт «Похороны зимы»
Из пропущенного в 2025-м. RITUALMORD «This Is Not Lifelover»
Jacoby Shaddix, PAPA ROACH: «Меньше всего в жизни я хотел двух вещей — трезвости и стать верующим»
Игра в классики: драммер DEICIDE Steve Asheim выпускает сборник классических фортепианных пьес
Alex Terrible выступит в кулачном бое на флоридском рок-фестивале: «Я иду за победой, но я уже проиграл, я уже мертв»
Conrad «Cronos» Lant: «Если это хэви-метал, то мы его не представляем»
William Shatner (Капитан Кирк из «Звездного пути») пишет хэви-метал альбом
Назар Василич:
Alex6 написал(а):
Moonspell умер после «irreligious». RIP Moonspell. Unfortunately, you haven’risen from the dead.
Я считаю, что Мунспелл умер после того, как они записали первое демо.
Писюн с глазами:
Alex6 написал(а):
Moonspell умер после «irreligious». RIP Moonspell. Unfortunately, you haven’risen from the dead.
Darkness And Hope шикарен, не надо вот…
Алексей:
Да ты дед Аким философ.. полностью поддерживаю тобой сказанное.…
Тварь:
Мне понравилось. Если и весь альбом будет в таком же духе — хорошо…
БрендИнот:
Дед Аким:
Вот сама картина, шикарно прорисованы люди, природа, атмосфера, детали, задний пейзаж, города и горы, сколько за этим стоит испорченных красок, холстов, времени, труд…
Дед Аким:
Alex6 написал(а):
Moonspell умер после «irreligious». RIP Moonspell. Unfortunately, you haven’risen from the dead.
Стандартные стереотипы. Первое лучшее, потом опопсились. Как Метла после 1991 года…
Alex6:
Moonspell умер после «irreligious». RIP Moonspell. Unfortunately, you haven’risen from the dead.…
Дед Аким:
Христос Не Воскрес написал(а):
Depeche Mode лучше
Depeche Mode без вопросов, тут больше готики, похоже на других великих бритов The Sisters of Mercy…
Христос Не Воскрес:
Зануда:
Александр:
Бармалей написал(а):
Они бы меня очень удивили,если бы я не знал о групах Primus и Звуки Му.
b4w написал(а):
Я слышу в их микрохроматике фальшивые ноты.
Писюн с глазами:
D. Концептуальный написал(а):
Снова двадцать пять нассали в рыло
Не взглянув что я богат (годами).
Буду я блевать вам на могилу,
Ёбаные леди с господами!
Это..…
