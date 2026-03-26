26.03.2026

И еще одна новинка! DIMMU BORGIR с синглом «Ulvgjeld & Blodsodel»

Наша лента новинок уже выглядит как «назад в 2000-е», и после синглов MOONSPELL, SFU, MORTIIS, DARKTHRONE, BESEECH, HEAVENWOOD, логично появляется DIMMU BORGIR с первой новой музыкой за 8 лет!

Несмотря на толпу на промо-фото, в настоящий момент это, по сути, дуэт Shagrath и Silenoz (и кепка как моднейший блэк-метал аксессуар), остальные — воображаемые друзья сессионные/концертные музыканты, из которых дольше всех держится драммер Daray.

Альбом, выходящий в мае, будет называться Grand Serpent Rising, и, как обещает Shagrath, мучительно долгий процесс его рождения совершенно оправдан результатом. Творческая ячейка коллектива не только выполнила план, но даже превзошла ожидания — ну и фанаты совершенно любой эры DB должны найти что-то в будущем диске себе по душе (помимо кепки, разумеется).

«Для некоторых Змей олицетворяет зло, для нас же это символ иного, — добавляет загадочности и весомости Silenoz, — для нас это обновление, рост, знание, освобождение. Сбрасывание кожи и перерождение. Давайте не забудем, что в феврале 2026 закончился Год Змеи, и примерно в это же время мы финишировали работу над диском».

Первым синглом группа выпустила «Ulvgjeld & Blodsodel».

Читайте также:

