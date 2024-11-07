HEILUNG уходят в спячку

После напряженного концертного чеса года HEILUNG, успевшие нарогатить и нашаманить на всех сценах света, объявили еще одну упаковку концертов на 2025-й (в рамках действующего тура Amplified History), после чего, отыграв немецкий фест Saarbrücken Open Air и «ритуал в секретном пока что месте», группа уйдет на покой. Непонятно на сколько.

«Anda fardha. Конец пути. Жизнь — это тоже путь, и все дороги однажды заканчиваются. Пройдя сквозь несколько лет обширных гастролей, HEILUNG должен отойти от дел и восстановить силы. Работы группа завязана на традиционном шаманизме — а все шаманы время от времени уходят в себя, иногда на очень продолжительные периоды, чтобы подзарядиться, восстановить связи с духами и своей силой. Если они будут работать постоянно, наступит выгорание, разорвутся контакты с сущностями-помощниками, освещающими путь.

Вот так и HEILUNG. Мы пропадем со сцены, грохот барабанов утихнет и экстатический танец остановится. HEILUNG уснет, будет отдыхать, чтобы однажды вернуться. Сильнее, чем прежде».

Аминь.

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