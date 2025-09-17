Harley Flanagan, CRO-MAGS: «Я работаю в поте лица с 80-х — так может, кто-то б из известных говнюков позвал выступить, а?»

Отчаяние — плохой советчик, когда тебе 58, группа пользуется статусом «аццов», и вроде бы все уважают, и играешь, не переставая, с мохнатых 80-х, однако на фестивалях до сих пор выступаешь в незавидных слотах, в турах — на разогреве, на площадках не топовых, с хэдами третьего эшелона. Но и из плохого, возможно, какой-то толк. Вдруг заметят?

В общем, фронтмен хардкор-панк группы CRO-MAGS (так и хочется добавить: легендарной) Harley Flanagan решился на этот отчаянный шаг и написал у себя в соцсетях: «Обращаюсь ко всем известным бандам, которые в течение всех этих лет посылали мне лучи любви, упоминали как вдохновение и т.д. Может быть, вместо выражения любви, которой никто не замечает, вы пригласите меня на разогрев своего большого концерта? Спасибо».

В комментариях он потом пояснил: «Меня называют легендой и благодарят все от METALLICA до PANTERA, от AVENGED SEVENFOLD до GREEN DAY, TURNSTILE и кого угодно еще. Я работаю в поте лица с 80-х — так может, кто-то б из этих говнюков помимо признаний позвал куда-то выступить, а? Все равно эти комплименты никто не читает. А то как-то получается, что я достаточно хорош, чтобы вас вдохновлять, а что бы вас «греть» — нет? Смешно».

Нынешнюю форму CRO-MAGS можно оценить по видео с концерта в нас в Каролине в 2024 году. Имхо, при всем уважении, актуальность и бодрость Harley Flanagan таки растерял. Но возможно, сетевой выход возымеет силу. Хотя бы из жалости.

