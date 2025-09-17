Harley Flanagan, CRO-MAGS: «Я работаю в поте лица с 80-х — так может, кто-то б из известных говнюков позвал выступить, а?»Блог
Отчаяние — плохой советчик, когда тебе 58, группа пользуется статусом «аццов», и вроде бы все уважают, и играешь, не переставая, с мохнатых 80-х, однако на фестивалях до сих пор выступаешь в незавидных слотах, в турах — на разогреве, на площадках не топовых, с хэдами третьего эшелона. Но и из плохого, возможно, какой-то толк. Вдруг заметят?
В общем, фронтмен хардкор-панк группы CRO-MAGS (так и хочется добавить: легендарной) Harley Flanagan решился на этот отчаянный шаг и написал у себя в соцсетях: «Обращаюсь ко всем известным бандам, которые в течение всех этих лет посылали мне лучи любви, упоминали как вдохновение и т.д. Может быть, вместо выражения любви, которой никто не замечает, вы пригласите меня на разогрев своего большого концерта? Спасибо».
В комментариях он потом пояснил: «Меня называют легендой и благодарят все от METALLICA до PANTERA, от AVENGED SEVENFOLD до GREEN DAY, TURNSTILE и кого угодно еще. Я работаю в поте лица с 80-х — так может, кто-то б из этих говнюков помимо признаний позвал куда-то выступить, а? Все равно эти комплименты никто не читает. А то как-то получается, что я достаточно хорош, чтобы вас вдохновлять, а что бы вас «греть» — нет? Смешно».
Нынешнюю форму CRO-MAGS можно оценить по видео с концерта в нас в Каролине в 2024 году. Имхо, при всем уважении, актуальность и бодрость Harley Flanagan таки растерял. Но возможно, сетевой выход возымеет силу. Хотя бы из жалости.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 187
Читайте также:
- Tobias Forge, GHOST: «Мы — доказательство того, что грандиозный успех в роке все еще возможен»
- Мнение. BUCKCHERRY, Josh Todd: «У нынешних групп есть пять секунд, чтобы привлечь внимание слушателя»
- Цитата. Erik Turner, WARRANT: «Мы вообще по-другому себя вели в 80-х по сравнению с нынешними рокерами: угорали нон-стопом»
- Рок-цитата. James Hetfield: «Мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты»
- Цитата. Фронтмен MONUMENTS Andy Cizek: «Очень глупо быть сейчас музыкантом»
- Рок-цитаты от Lemmy: «Есть тонкая грань между тем, кто много пьет, и алкашом»
- Рок-цитата. Bruce Dickinson: «Стоять на сцене, как болванчики, и кривляться — это, простите, не наша тема»
- Jeff Walker, CARCASS: «Наша манера настраивать гитары привела к появлению ряда чудовищных эффектов, типа ню-метала»
- Мнение. Nick Barker: «В сегодняшнем дэз-метале нет ни души, ни художественной ценности»
- Цитата. Kirk Hammett: «Я не верил в потенциал ‘Черного альбома’ и даже проиграл в споре свой Porsche 911 Carrera»
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Harley Flanagan, CRO-MAGS: «Я работаю в поте лица с 80-х — так может, кто-то б из известных говнюков позвал выступить, а?»
-
Умер Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR)
-
Max Cavalera: «Мы что, модели с подиума? Мы модели или рок-н-ролльщики?»
-
Видео недели: DESPISED ICON «Death Of An Artist»
-
Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
-
Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON
-
Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии
-
Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»
-
Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM
Комментарии
Христос Не Воскрес:
бог воздаст… судя по посылу — на пенсию он так и не отложил толком…
Eum:
Miha719:
Очень жаль,сегодня узнал.30 лет назад услышал из Слаутер ин соул,и до сих пор слушал и смотрел с удовольствием.Покойся с миром Томпа…
Другой Александр:
Самоубился чувак с погонялом «Rats», с которым Мейнах на пару работал в группе Suicide Circle……
Тварь:
Писюн с глазами:
Да как зайдешь на сайт, так помер кто-нибудь. Хоть ты вообще не заходи.
Зато у мудаков всяких и дела прекрасно, и здоровье отличное.…
Лия:
Всю жизнь слушал Кипелова, пока он не приехал к нам в провинцию. Это ужас. Такого блядского отношениядавно не видела. Зря потраченные деньги
)…
Назар Василич:
Ігор:
kvltist:
думстер-бумбстер:
Anastasiya:
Писюн с глазами:
Люди пиздели и будут пиздеть. Всем не угодишь. И чем больше людей тебя знает, тем больше будет пиздеть. Насколько принимать это близко к сердцу — твой личный выбор.
Я,…
подумал по фото, что это Flea
бог воздаст… судя по посылу — на пенсию он так и не отложил толком