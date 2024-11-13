Грядет! На подходе четвертая глава PANZERFAUST «The Suns of Perdition — Chapter IV: To Shadow Zion»Новинки и новости
Еще один невероятно ожидаемый релиз — лонгплей канадской группы PANZERFAUST, завершающtq в 2024-м тетралогию The Suns Of Perdition главой Chapter IV: To Shadow Zion. И судя по нескольким синглам, уже представленныv с диска (особенно «Occam’s Fucking Razor»), мурзатым талантливым грязным беспощадным чернушникам по-прежнему есть что сказать. И чем впечатлить.
«Четвертая и финальная глава знаменует собой конец путешествия сквозь самые темные глубины человеческой души; путешествия, в котором свет становится лишь далеким воспоминанием, а надежда давно увяла.
В этом апокалиптическом финале PANZERFAUST погружаются в бездну глубже, чем когда-либо прежде, исследуя темы экзистенциального отчаяния, духовной опустошенности, неизбежного цикла смертей и перерождений, преследующего человечество с начала времен. Тексты становятся манифестом мира, который утратил свой путь, где чума войны становится единственной константой, а призрак гибели нависает над каждым горизонтом.
Это памятник тьме, без надежды на искупление или спасение – лишь холодная реальность вечной погибели. PANZERFAUST сказали свое слово, и мир никогда не будет прежним».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
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