Panzerfaust The Suns Of Perdition
13.11.2024

Грядет! На подходе четвертая глава PANZERFAUST «The Suns of Perdition — Chapter IV: To Shadow Zion»

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Еще один невероятно ожидаемый релиз — лонгплей канадской группы PANZERFAUST, завершающtq в 2024-м тетралогию The Suns Of Perdition главой Chapter IV: To Shadow Zion. И судя по нескольким синглам, уже представленныv с диска (особенно «Occam’s Fucking Razor»), мурзатым талантливым грязным беспощадным чернушникам по-прежнему есть что сказать. И чем впечатлить.

«Четвертая и финальная глава знаменует собой конец путешествия сквозь самые темные глубины человеческой души; путешествия, в котором свет становится лишь далеким воспоминанием, а надежда давно увяла.

В этом апокалиптическом финале PANZERFAUST погружаются в бездну глубже, чем когда-либо прежде, исследуя темы экзистенциального отчаяния, духовной опустошенности, неизбежного цикла смертей и перерождений, преследующего человечество с начала времен. Тексты становятся манифестом мира, который утратил свой путь, где чума войны становится единственной константой, а призрак гибели нависает над каждым горизонтом.

Это памятник тьме, без надежды на искупление или спасение – лишь холодная реальность вечной погибели. PANZERFAUST сказали свое слово, и мир никогда не будет прежним».

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1 comment

  • Другой Александр написал(а):

    Такая фотка больше для чешкой группы Gutalax подошла бы…

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