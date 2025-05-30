Warmen
30.05.2025

Грустящим по CoB: новинка WARMEN «Band Of Brothers»

Новинки и новости

В 2023 году WARMEN вернулся после длительного застоя, выпустил альбом Here For None — и тот неплохо зашел осиротевшей фан-базе CHILDREN OF BODOM (а также NORTHER — ибо влияние Petri Lindroos также заметно). Так что Janne Warman, заручившись поддержкой Reaper Entertainment, решил продолжать в том же духе.

Воодушевившись успехом второго рождения группы, он впал в сентиментальность, обычно присущую хэви-металлическим старикам, и озаглавил будущий диск Band Of Brothers. Потому что, знаете ли, у него теперь новая семья, и все пишут песни, и все братья, и один горшок на всех.

Пустить скупую слезу, читая комментарии в стиле «дух CoB жив!!!» можно под титульный трек. Как по мне, то музыка слабовата и предсказуема, но… чего не сделаешь во имя ностальгии.

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2 комментария

  • Юрий написал(а):

    Скука смертная , даже хуже ((( Но , возможно потому что я никогда не был фанатом CHILDREN OF BODOM ?! хз.

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  • asdf написал(а):

    сейчас вы имеете возможность наблюдать такое явление, как «первый пост». речь не только об этом сайте, а вообще

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