Грустящим по CoB: новинка WARMEN «Band Of Brothers»Новинки и новости
В 2023 году WARMEN вернулся после длительного застоя, выпустил альбом Here For None — и тот неплохо зашел осиротевшей фан-базе CHILDREN OF BODOM (а также NORTHER — ибо влияние Petri Lindroos также заметно). Так что Janne Warman, заручившись поддержкой Reaper Entertainment, решил продолжать в том же духе.
Воодушевившись успехом второго рождения группы, он впал в сентиментальность, обычно присущую хэви-металлическим старикам, и озаглавил будущий диск Band Of Brothers. Потому что, знаете ли, у него теперь новая семья, и все пишут песни, и все братья, и один горшок на всех.
Пустить скупую слезу, читая комментарии в стиле «дух CoB жив!!!» можно под титульный трек. Как по мне, то музыка слабовата и предсказуема, но… чего не сделаешь во имя ностальгии.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 226
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Скука смертная , даже хуже ((( Но , возможно потому что я никогда не был фанатом CHILDREN OF BODOM ?! хз.
сейчас вы имеете возможность наблюдать такое явление, как «первый пост». речь не только об этом сайте, а вообще