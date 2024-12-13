Группа SANGUISUGABOGG выпустила мерч в честь убийцыБлог
Совпало, но еще одна история с криминальным подтекстом. В США о ней сейчас говорят буквально все (один из популярных лозунгов: «Трамп разъединил страну, а Луиджи собрал людей вместе снова»), и, что уникально, пойманный преступник выглядит едва ли не Робин Гудом. С историей публичного убийства главы крупной медицинской страховой компании можно ознакомиться тут — и, в принципе, сколько б не читала посты американских металхедов по этому поводу, не осуждает стрелка Луиджи Манджоне примерно никто.
Впереди планеты всей выступила дэз-метал группа SANGUISUGABOGG. Сначала фронтмен Devin Swank прифотошопил Luigi к своему селфи и написал следующее: «Хотим кратенько передать респект нашему корешу, который 4 декабря около 6 утра помог нам загрузить трейлер и поехал с нами на секретный сет в Калифорнии — что около 4500 км от Манхэттена. Протусив с нами всю ночь на концерте, он закупил у всех групп весь мерч, кроме худи. Когда мы спросили почему, он просто ответил: ‘Есть 2 вещи, что я ненавижу больше всего в этом мире: худи и 9-миллиметровые, напечатанные на 3D-принтере’.»
Дальше SANGUISUGABOGG выложили в предзаказ лимитированный тираж мерча такого вот содержания.
Что самое занятное, в нынешнем мире, где принято обижаться и кэнселлить за каждый чих, это пока вызвало ограниченный вой недовольства — мол, неприлично потешаться над горем семьи убитого, ну и вообще… неприлично. Хотя в рамках жанра вроде бы даже уместно. Или нет? Что думаете?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21
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Группа SANGUISUGABOGG выпустила мерч в честь убийцы
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Комментарии
40PT:
пра гэтага далбаёба rammstein маглі б запісаць хіт узроўню mein teil, яны ў гэтым майстры.…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Виктор написал:
господи, какой же кал это музло. Кто-то прям всерьёз это называет чем-то интересным?
Так называемый «атмосферик»…
Виктор:
Другой Александр написал(а):
Так называемый «атмосферик» — вообще нуднющий поджанр.
Ну конкретно эта группа навалила беспорядочного нойза, каких-то при�…
Sonder77:
Давсё верно,рад каждому новому альбому Обитуари!И Грима тоже отлично заходит!…
Sonder77:
Назар Василич написал(а):
Виктор написал(а):
есть в этом жанре вообще хоть что-то новое, из того что создали за последние лет 15? ну вечно одна и та же параша воню�…
G D:
В чём-то он прав. Такое по-серьёзке слушать, да ещё и на концерты ходить — себя не уважать.
В том стиле, в котором они пытаются «играть», наверняка существуют куда боле…
G D:
Безотносительно страны-происхождения группы….прослушал с интересом. Блэк не мой жанр, на постоянке такое слушать не стану, но если вдруг попадётся на глаза новый а…
Другой Александр:
Ссылка в статье ведёт на форум «инцелов». Погуглите, что за субкультура — одуреете…
Eum:
я, например, не слышал историю этого пузана. Спасибо, как раз после завтрака прочел …
jurgis:
Anastasiya:
Юрий написал(а):
С чего решили о этом вспомнить ?
Ютуб в рекомендациях альбом подсунул ))…
Юрий:
С чего решили о этом вспомнить ? Новости кончились ? ) Кстати звук на альбоме как как будто, как мы в 70х годах в детстве , с одной Электроники на десяток других , перез…
Antonarchus:
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