sanguisugabogg free luigi
13.12.2024

Группа SANGUISUGABOGG выпустила мерч в честь убийцы

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Совпало, но еще одна история с криминальным подтекстом. В США о ней сейчас говорят буквально все (один из популярных лозунгов: «Трамп разъединил страну, а Луиджи собрал людей вместе снова»), и, что уникально, пойманный преступник выглядит едва ли не Робин Гудом. С историей публичного убийства главы крупной медицинской страховой компании можно ознакомиться тут — и, в принципе, сколько б не читала посты американских металхедов по этому поводу, не осуждает стрелка Луиджи Манджоне примерно никто.

Впереди планеты всей выступила дэз-метал группа SANGUISUGABOGG. Сначала фронтмен Devin Swank прифотошопил Luigi к своему селфи и написал следующее: «Хотим кратенько передать респект нашему корешу, который 4 декабря около 6 утра помог нам загрузить трейлер и поехал с нами на секретный сет в Калифорнии — что около 4500 км от Манхэттена. Протусив с нами всю ночь на концерте, он закупил у всех групп весь мерч, кроме худи. Когда мы спросили почему, он просто ответил: ‘Есть 2 вещи, что я ненавижу больше всего в этом мире: худи и 9-миллиметровые, напечатанные на 3D-принтере’.»

Дальше SANGUISUGABOGG выложили в предзаказ лимитированный тираж мерча такого вот содержания.

Sanguisugabogg

Что самое занятное, в нынешнем мире, где принято обижаться и кэнселлить за каждый чих, это пока вызвало ограниченный вой недовольства — мол, неприлично потешаться над горем семьи убитого, ну и вообще… неприлично. Хотя в рамках жанра вроде бы даже уместно. Или нет? Что думаете?

Как вам идея мерча?

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