GREGOR MACKINTOSH
25.02.2026

Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: «У меня действительно проблемы со здоровьем, но группа в отличной концертной форме»

Блог

PARADISE LOST сейчас в туре в поддержку Ascension, и фэны, посещающие концерты, обеспокоились, как плохо выглядит Грег Макинтош, как сильно он исхудал — и вообще, все ли нормально?..

«Всем привет, — написал он в фб, — мне сказали, что поступают вопросы относительно того, почему в последние месяцы я потерял в весе. Обычно я не комментирую подобные вещи, это приватное, но в данном случае, думаю, лучше ответить. Просто чтобы прекратить спекуляции.

У меня действительно есть проблемы со здоровьем, и в последнее время они усилились. Не буду вас утомлять деталями; скажу лишь, что я получаю лечение и чувствую себя хорошо. Также они не влияют на мою способность играть и выступать с PARADISE LOST. Мы в отличной концертной форме.

Спасибо всем большое за заботу.

Увидимся на гастролях».

Живи, Грег! Не болей. Надеюсь, нас ждет еще много PL.

Количество просмотров: 89

1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Да, резкое похудение ни к чему хорошему не ведёт. Как и наоборот — резкий набор веса. Как это случилось с одним из отцов goregrind Mark Sawckis, который умер неделю назад.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *