Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: «У меня действительно проблемы со здоровьем, но группа в отличной концертной форме»

PARADISE LOST сейчас в туре в поддержку Ascension, и фэны, посещающие концерты, обеспокоились, как плохо выглядит Грег Макинтош, как сильно он исхудал — и вообще, все ли нормально?..

«Всем привет, — написал он в фб, — мне сказали, что поступают вопросы относительно того, почему в последние месяцы я потерял в весе. Обычно я не комментирую подобные вещи, это приватное, но в данном случае, думаю, лучше ответить. Просто чтобы прекратить спекуляции.

У меня действительно есть проблемы со здоровьем, и в последнее время они усилились. Не буду вас утомлять деталями; скажу лишь, что я получаю лечение и чувствую себя хорошо. Также они не влияют на мою способность играть и выступать с PARADISE LOST. Мы в отличной концертной форме.

Спасибо всем большое за заботу.

Увидимся на гастролях».

Живи, Грег! Не болей. Надеюсь, нас ждет еще много PL.

