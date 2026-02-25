Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: «У меня действительно проблемы со здоровьем, но группа в отличной концертной форме»Блог
PARADISE LOST сейчас в туре в поддержку Ascension, и фэны, посещающие концерты, обеспокоились, как плохо выглядит Грег Макинтош, как сильно он исхудал — и вообще, все ли нормально?..
«Всем привет, — написал он в фб, — мне сказали, что поступают вопросы относительно того, почему в последние месяцы я потерял в весе. Обычно я не комментирую подобные вещи, это приватное, но в данном случае, думаю, лучше ответить. Просто чтобы прекратить спекуляции.
У меня действительно есть проблемы со здоровьем, и в последнее время они усилились. Не буду вас утомлять деталями; скажу лишь, что я получаю лечение и чувствую себя хорошо. Также они не влияют на мою способность играть и выступать с PARADISE LOST. Мы в отличной концертной форме.
Спасибо всем большое за заботу.
Увидимся на гастролях».
Живи, Грег! Не болей. Надеюсь, нас ждет еще много PL.
Комментарии
Merzbow:
Да, резкое похудение ни к чему хорошему не ведёт. Как и наоборот — резкий набор веса. Как это случилось с одним из отцов goregrind Mark Sawckis, который умер неделю назад.…
Другой Александр:
Меня прикололо, как чувак послушно соглашается, что их репутация была уничтожена там, где он хочет издавать музон, по веской причине, а не по надуманному предлогу, в�…
saenko:
Alex написал(а):
Такое ощущение, что послушал демо-альбом Сепультуры из 1984 года,
Говна наверни со своей Сепультурой.…
Антон:
Alex:
Ребята, а что со звуком? 21-й век на дворе, а не какой-нибудь там двадцатый. Такое ощущение, что послушал демо-альбом Сепультуры из 1984 года, который без Макса на вокале �…
Евгений Головин:
Аутофелляция проявленная в синтаксическо-лексической форме.
Чувствуется, что автор самоудовлетворился на каждый графический символ данного словоблудия, воспрои…
seinaruxtsuki:
Мне понравилось. Лёгкий, без напрягов, хэви. Голос приятный. Взгляду тоже есть, за что зацепиться.
Только одно «но» — гяру в группе выглядит несколько инородной, как б�…
Одессит:
donald tusk:
С почином! Немарач сломался, Blackness — нет.
Горбатому Пыне из дойча — привет.…
Камерад Шайтан:
звучанием навеяло TULUS/KHOLD… по музыке ничего нового, старые норвежские песни о главном.…
Nobody:
Неплохой мелодичный BM, но после словоизлияний автора впечатление, что он каждый день смотрит в зеркало и такой «ебать я д’артаньян!» …
Anastasiya:
Опубликовала сегодня свое видеоинтервью с Чаком: https://www.youtube.com/watch?v=tftRe1tFjDo
Если интересно, могу попозже добавить русские субтитры. …
Eum:
пару месяцев назад слушал — отличная норвежская чернь, прям по классике с современным звуком.…
