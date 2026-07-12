Gregor Mackintosh
12.07.2026

Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: Три альбома, которые я бы взял на необитаемый остров

Блог

Gregor Mackintosh выбрал три релиза, с которыми готов не расставаться никогда, даже если другой музыки в доступности не появится до конца миров.

«Первый выбрать очень легко. Это первый альбом CANDLEMASS Epicus Doomicus Metallicus. В нем нет ни одной проходной вещи. Каждая нота несет в себе нечто. Ну и я в некоторой степени «стащил» оттуда звук моей гитары, особенно из соло на «Crystal Ball». Было, типа: «Прекрасно! Как он добился такого саунда?» Я годами пытался воссоздать это звучание, но полностью так и смог, потому что, оно, похоже, рождалось только в руках того парня. Тем не менее, частью моего саунда оно тоже стало. Так что CANDLEMASS я бы взял и на необитаемый остров.

Понятно, что с тех пор было выпущено немало музыки, и мне много что нравится из нынешнего, но ранние годы, когда только открываешь для себя метал, когда что-то западает в душу, это уже становится частичкой тебя. Так что вторым диском на все времена я б выбрал, вероятно, TROUBLE Psalm 9.

С третьим сложнее. Но тоже возьму из ранней истории, из времен, когда мы с Ником Холмсом арендовали дом на двоих, в самом начале карьеры PARADISE LOST. Когда мы собирались тусить по клубам в субботний вечер, с рок-прическами, прикидами, этим вот всем, Ник — в коричневой коже, я — в черной, пока готовились к выходу, всякий раз врубали на полную CARNIVORE Retaliation. Так мы настраивались на кутеж. А потом выходили из дома и ждали с толпой старушек автобус, чтоб доехать до города».

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4 комментария

  • скуф-блэкер написал(а):

    любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штольhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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  • Чингачгук написал(а):

    скуф-блэкер написал(а):
    любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль

    Твои душнильские комменты уже за*бли

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  • скуф-блэкер написал(а):

    Чингачгук написал(а):
    скуф-блэкер написал(а):
    любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль

    Твои душнильские комменты уже за*бли
    а душнильские заголовки в духе журнала «ровесник» не за*бли?)) ты точно НЕ скуф?!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Fredguitarist написал(а):

    норм суповой набор скуфа-митолиздаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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