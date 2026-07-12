Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: Три альбома, которые я бы взял на необитаемый островБлог
Gregor Mackintosh выбрал три релиза, с которыми готов не расставаться никогда, даже если другой музыки в доступности не появится до конца миров.
«Первый выбрать очень легко. Это первый альбом CANDLEMASS Epicus Doomicus Metallicus. В нем нет ни одной проходной вещи. Каждая нота несет в себе нечто. Ну и я в некоторой степени «стащил» оттуда звук моей гитары, особенно из соло на «Crystal Ball». Было, типа: «Прекрасно! Как он добился такого саунда?» Я годами пытался воссоздать это звучание, но полностью так и смог, потому что, оно, похоже, рождалось только в руках того парня. Тем не менее, частью моего саунда оно тоже стало. Так что CANDLEMASS я бы взял и на необитаемый остров.
Понятно, что с тех пор было выпущено немало музыки, и мне много что нравится из нынешнего, но ранние годы, когда только открываешь для себя метал, когда что-то западает в душу, это уже становится частичкой тебя. Так что вторым диском на все времена я б выбрал, вероятно, TROUBLE Psalm 9.
С третьим сложнее. Но тоже возьму из ранней истории, из времен, когда мы с Ником Холмсом арендовали дом на двоих, в самом начале карьеры PARADISE LOST. Когда мы собирались тусить по клубам в субботний вечер, с рок-прическами, прикидами, этим вот всем, Ник — в коричневой коже, я — в черной, пока готовились к выходу, всякий раз врубали на полную CARNIVORE Retaliation. Так мы настраивались на кутеж. А потом выходили из дома и ждали с толпой старушек автобус, чтоб доехать до города».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 212
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4 комментария
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Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: Три альбома, которые я бы взял на необитаемый остров
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Комментарии
Fredguitarist:
скуф-блэкер:
Чингачгук написал(а):
скуф-блэкер написал(а):
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
Твои душнильские комме�…
Чингачгук:
скуф-блэкер написал(а):
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
Твои душнильские комменты уже за*бли…
jurgai:
Fredguitarist написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня есть вкус и чутье в музыке, возможно мог бы быть хорошим продюссером
Красавица Анастейша опубликовала новый, си�…
Христос (который) Иисус:
Дед Аким написал(а):
Зависть плохое, деструктивное чувство Ты не Христос, и даже не близко, не буду плохих слов говорить, и так все понятно
категорически СОГ�…
скуф-блэкер:
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль…
Fredguitarist:
Дед Аким написал(а):
Зависть плохое, деструктивное чувство Ты не Христос, и даже не близко, не буду плохих слов говорить, и так все понятно
так и ты же совсем �…
Другой Александр:
GenGrin написал(а):
Это какие такие зарубежные группы ездят за бабки в Россию? Можно названия? Желательно реально звездных, а не Садист и Ценотаф.
Рэперы всяки�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
У меня есть вкус и чутье в музыке, возможно мог бы быть хорошим продюссером…
А я ХЗ, есть у меня вкус или нет. Я иногда подозреваю, что тако…
Дед Аким:
Зависть плохое, деструктивное чувство Ты не Христос, и даже не близко, не буду плохих сло�…
Христос (который) Иисус:
Дед Аким написал(а):
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Fredguitarist:
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Дед Аким:
У меня есть вкус и чутье в музыке, возможно мог бы быть хорошим продюссером
Красавица Ан�…
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
скуф-блэкер написал(а):
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
Твои душнильские комменты уже за*бли
Чингачгук написал(а):
скуф-блэкер написал(а):
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
Твои душнильские комменты уже за*бли
а душнильские заголовки в духе журнала «ровесник» не за*бли?)) ты точно НЕ скуф?!
норм суповой набор скуфа-митолизда