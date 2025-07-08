GREEN CARNATION возвращаются с эпичной трилогией «A Dark Poem»

Так то он немного хворает.…

Euronymous упокоенный:

Necrobutcher борзый написал(а):

Euronymous написал(а):

пруфы акта в студию

Вот в студии акты и требуй, а «пруфы» — у следствия в судопроизводстве.

Я блэк метал легенда: …