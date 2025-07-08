Green Carnation
08.07.2025

GREEN CARNATION возвращаются с эпичной трилогией «A Dark Poem»

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GREEN CARNATION, последний полноформатник которых под названием Leaves of Yesteryear выходил пять лет назад (да и то там было лишь три по-настоящему новых трека), на этот раз, чтобы мало не казалось, анонсировали целую альбомную трилогию, и первый релиз под названием A Dark Poem Part I: The Shores of Melancholia появится в колонках фанатов уже в сентябре.

Пресс-релиз и музыканты уверяют: будущий альбом особенно зайдет всем тем, для кого лучший GREEN CARNATION — это Light of Day, Day of Darkness.

«Му возвращаемся к манере длительных повествований, которое характерно для Light of Day, Day of Darkness, — отмечает вокалист Kjetil Nordhus, — но в другом ключе. Мы не собираемся копировать собственные подходы, равно как и записывать песни длиною в час. Это уже было. Но уровень эпичности и ощущение, что ты погружаешься в некую историю, в трилогии A Dark Poem реализовано полностью, и нам есть что сказать».

В качестве продолжительного тизера смотрим семиминутный клип на тему «In Your Paradise».

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