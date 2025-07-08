GREEN CARNATION возвращаются с эпичной трилогией «A Dark Poem»Новинки и новости
GREEN CARNATION, последний полноформатник которых под названием Leaves of Yesteryear выходил пять лет назад (да и то там было лишь три по-настоящему новых трека), на этот раз, чтобы мало не казалось, анонсировали целую альбомную трилогию, и первый релиз под названием A Dark Poem Part I: The Shores of Melancholia появится в колонках фанатов уже в сентябре.
Пресс-релиз и музыканты уверяют: будущий альбом особенно зайдет всем тем, для кого лучший GREEN CARNATION — это Light of Day, Day of Darkness.
«Му возвращаемся к манере длительных повествований, которое характерно для Light of Day, Day of Darkness, — отмечает вокалист Kjetil Nordhus, — но в другом ключе. Мы не собираемся копировать собственные подходы, равно как и записывать песни длиною в час. Это уже было. Но уровень эпичности и ощущение, что ты погружаешься в некую историю, в трилогии A Dark Poem реализовано полностью, и нам есть что сказать».
В качестве продолжительного тизера смотрим семиминутный клип на тему «In Your Paradise».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 50
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Бармалей:
Юрий написал(а):
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества они принесли на �…
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Другой Александр:
Вот у кого нашим толстовцам-нетвойнистам стойло бы поучиться. Особенно одному моему доброму, но наивному собеседнику, с которым мы тут иногда обсуждаем кино и крас�…
Polaris:
«Селекционеры розни бросили семян,
Семиты бьют семитов, славяне бьют славян.
То ли бог пьян, то ли бог мёртв?
То ли воды Иордана превратились в кровь
Высится в неб…
Gavrik:
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Так то он немного хворает.…
Юрий:
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества они принесли на порядок больше любой …
Алекс:
Правильно все . После Irreligious ничего больше выпускать и не надо было, только опозорились…
W8tan:
Дружище Христос:
Светуся:
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Euronymous упокоенный:
Necrobutcher борзый написал(а):
Euronymous написал(а):
пруфы акта в студию
Вот в студии акты и требуй, а «пруфы» — у следствия в судопроизводстве.
Я блэк метал легенда: …
Ігор:
Судя по миллионам тонн шлака,который лезет из всех щелей метал шоу-бизнеса,музы перестали посещать музыкантов ещё с середины нулевых.…
думстер-бумбстер:
Лучше бы они играли целиком «Night Eternal». Ну или «Memorial».…
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