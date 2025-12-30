Голосуем! Лучший альбом второй половины 2025 года

Голосуем! Лучший альбом второй половины 2025 годаБлог
Настало это вот «the most wonderful time of the year», когда под елкой, гирляндами и салатами можно вспомнить, что мы слушали в этом году. Ежегодное голосование — решаем, какой релиз был самым лучшим в период 2025-го с июля по декабрь
и почему это PARADISE LOST. Помимо предложенного ниже, можно оставлять кандидатуры на включение в список в комментариях. Релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.
Голосование продлится до 10 января включительно. Ну а вспомнить, каковы были итоги первого полугодия, можно тут.
**Можно выбрать восемь альбомов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 213
2 комментария
Комментарии
D:
Непонятно, чего такую цену заломил? По цене сд диска выставил бы, тогда понятно было.А то такая сумма……
Metaller555:
Куклачёрт:
Тут нечего думать, вот он:
https://www.metal-archives.com/albums/Kruk/Sixfold_Kryvian_Blasphemy/1365482…
Назар Василич:
Юрий написал(а):
Никогда эта группа не нравилась и не нравится до сих пор , хотя это самая первая «тяжёлая» группа которую я услышал на катушечном магнитофоне �…
Дед Аким:
P.S. Наконец закончил публикации в этой теме
Надеюсь кому-то что-то понравилось, может от�…
Дед Аким:
Metallica. Большой выпуск будет В 1981 году образовались, до сих пор в отличной форме, только уж�…
donald tusk:
На OF бы успела настричь пару шальных мультов. Но, видимо не судьба: у ЕСусов такие налоги, что в лучшем случае денег останется на Роллс Ройс.…
Зміцер:
donald tusk:
Там раньше спрашивали, что такое волосочертизм и гривобесие. Вот оно в чистом виде.
А если серьезно, то лишнее доказательство того, что бумерам пора в гробы.…
kvltist:
чёт мне кажется только таким хайповым способом старички и способны нынче ворваться хоть в какую в повестку — уж никак не музыкой, которую уже никто и не обсуждает да…
Камерад Шайтан:
увы, ценность нынешнего творчества Peter-а Criss-а равно как и заявленная стоимость творчества Vinnie Vincent-а весьма и весьма сомнительная и спорная в 2025-м (даже среди любите�…
Юрий:
Никогда эта группа не нравилась и не нравится до сих пор , хотя это самая первая «тяжёлая» группа которую я услышал на катушечном магнитофоне в в своём маленьком про…
ratfred:
Блять, откуда этих куклачертил за последние 5 лет столько повылазило? А? Эксперты дешевого хайпа на горячих темах )))…
Paradise Lost конечно хорош, но есть же ещё Testament…