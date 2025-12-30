Голосуем! Лучший альбом второй половины 2025 года

Настало это вот «the most wonderful time of the year», когда под елкой, гирляндами и салатами можно вспомнить, что мы слушали в этом году. Ежегодное голосование — решаем, какой релиз был самым лучшим в период 2025-го с июля по декабрь и почему это PARADISE LOST . Помимо предложенного ниже, можно оставлять кандидатуры на включение в список в комментариях. Релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 10 января включительно. Ну а вспомнить, каковы были итоги первого полугодия, можно тут.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом второй половины 2025 года 1914 «Viribus Unitis»

Abigail Williams «A Void Within Existence»

Agnostic Front «Echoes In Eternity»

Alice Cooper «The Revenge Of Alice Cooper»

Amorphis «Borderland»

AngelMaker «This Used To Be Heaven»

Arjen Anthony Lucassen «Songs No One Will Hear»

Avatar «Don't Go In The Forest»

Babymetal «Metal Forth»

Battle Beast «Steelbound»

Before The Dawn «Cold Flare Eternal»

Between The Buried And Me «The Blue Nowhere»

Biohazard «Divided We Fall»

Blackbraid «Blackbraid III»

Blood Red Throne «Slitskin»

Blut Aus Nord «Ethereal Horizons»

Born Of Osiris «Through Shadows»

Castrator «Coronation Of The Grotesque»

Centinex «With Guts And Glory»

Christ Agony «Anthems»

Coroner «Dissonance Theory»

Dark Angel «Extinction Level Event»

Deftones «Private Music»

Desaster «Kill All Idols»

Despised Icon «Shadow Work»

Dirkschneider & The Old Gang «Babylon»

Doro «Warriors Of The Sea»

Enthroned «Ashspawn»

Evoken «Mendacium»

Frayle «Heretics & Lullabies»

Green Carnation «A Dark Poem Part I: The Shores Of Melancholia»

Halestorm «Everest»

Helloween «Giants & Monsters»

Igorrr «Amen»

Internal Bleeding «Settle All Scores»

Kauan «Wayhome»

Lamp Of Murmuur «The Dreaming Prince In Ecstasy»

Lorna Shore «I Feel The Everblack Festering Within Me»

Master's Hammer «Maldorör Disco»

Morbikon «Lost Within The Astral Crypts»

Mystic Circle «Hexenbrand 1486»

Månegarm «Edsvuren»

Novembers Doom «Major Arcana»

Novembre «Words Of Indigo»

Orbit Culture «Death Above Life»

Panzerchrist «Maleficium - Part 2»

Paradise Lost «Ascension»

Primitive Man «Observance»

Pupil Slicer «Fleshwork»

Rage «A New World Rising»

Revocation «New Gods, New Masters»

Runemagick «Cycle Of The Dying Sun (Dawn Of Ashen Realms)»

Sabaton «Legends»

Sakis Tolis «Everything Comes To An End»

Sanguisugabogg «Hideous Aftermath»

Signs Of The Swarm «To Rid Myself Of Truth»

Slaughter To Prevail «Grizzly»

Soulfly «Chama»

Testament «Para Bellum»

The Acacia Strain «You Are Safe From God Here»

The Devil Wears Prada «Flowers»

Today Is The Day «Never Give In»

Unleashed «Fire Upon Your Lands»

Vintersorg «Vattenkrafternas Spel»

Warmen «Band Of Brothers» результаты

