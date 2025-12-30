heavy new year
30.12.2025

Голосуем! Лучший альбом второй половины 2025 года

Блог

Настало это вот «the most wonderful time of the year», когда под елкой, гирляндами и салатами можно вспомнить, что мы слушали в этом году. Ежегодное голосование — решаем, какой релиз был самым лучшим в период 2025-го с июля по декабрь и почему это PARADISE LOST. Помимо предложенного ниже, можно оставлять кандидатуры на включение в список в комментариях. Релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 10 января включительно. Ну а вспомнить, каковы были итоги первого полугодия, можно тут.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом второй половины 2025 года

результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 213

Читайте также:

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *