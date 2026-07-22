Голосуем! Лучший альбом первой половины 2026 года

Перебираем, что хорошего выходило в этом году с января по июнь. Что запомнилось, что понравилось (не обязательно из предложенного ниже списка). Оставляйте свои кандидатуры на включение в голосовалку — релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт либо пойдут в списке на второе полугодие.

Голосование продлится до 31 июля включительно. Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом первой половины 2026 года A Forest Of Stars «Stack Overflow In Corpse Pile Interface»

Archspire «Too Fast To Die»

At The Gates «The Ghost Of A Future Dead»

Atreyu «The End Is Not The End»

August Burns Red «Season Of Surrender»

Black Veil Brides «Vindicate»

Blindead 23 «Deuterium»

Bodysnatcher «Hell Is Here, Hell Is Home»

Clawfinger «Before We All Die»

Converge «Hum Of Hurt» / «Love Is Not Enough»

Corrosion Of Conformity «Good God / Bad Man»

Crippled Black Phoenix «Sceaduhelm»

Darkthrone «Pre-Historic Metal»

Dawn Of Ashes «Anatomy Of Suffering»

Devin Townsend «The Moth»

Dimmu Borgir «Grand Serpent Rising»

Draconian «In Somnolent Ruin»

Einherjer «Lifeblood»

Evanescence «Sanctuary»

Evergrey «Architects Of A New Weave»

Exhumed «Red Asphalt»

Exodus «Goliath»

Fleshcrawl «Epitome Of Carnage»

For My Pain «Buried Blue»

Frozen Soul «No Place Of Warmth»

Gaerea «Loss»

Godthrymm «Projections»

Green Carnation «A Dark Poem, Part II: Sanguis»

Hecate Enthroned «The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried»

Hellripper «Coronach»

Immolation «Descent»

Ingested «Denigration»

Jungle Rot «Cruel Face Of War»

Karnivool «In Verses»

Kreator «Krushers Of The World»

Lamb Of God «Into Oblivion»

Lovebites «Outstanding Power»

Masterplan «Metalmorphosis»

Mayhem «Liturgy Of Death»

Megadeth «Megadeth»

Misanthrope «Embrasement»

Monstrosity «Screams From Beneath The Surface»

Mork «Monolitt»

Mortiis «Ghosts Of Europa»

Møl «Dreamcrush»

Nargaroth «Apocalyptic Steel»

Nervosa «Slave Machine»

Neurosis «An Undying Love For A Burning World»

Opera IX «Veneficium»

Poison The Well «Peace In Place»

Pro-Pain «Stone Cold Anger»

Rob Zombie «The Great Satan»

Sevendust «One»

Six Feet Under «Next To Die»

Slagmaur «Hulders Ritual»

Soen «Reliance»

Sunn O))) «Sunn O)))»

Sylosis «The New Flesh»

Tarja «Frisson Noir»

The Magus «Daemonosophia»

The Ruins Of Beverast «Tempelschlaf»

Uada «Interwoven»

Venom «Into Oblivion»

Vomitory «In Death Throes»

Worm «Necropalace» результаты

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