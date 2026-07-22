Голосуем! Лучший альбом первой половины 2026 годаБлог
Перебираем, что хорошего выходило в этом году с января по июнь. Что запомнилось, что понравилось (не обязательно из предложенного ниже списка). Оставляйте свои кандидатуры на включение в голосовалку — релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт либо пойдут в списке на второе полугодие.
Голосование продлится до 31 июля включительно. Можно выбрать восемь альбомов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 269
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Голосуем! Лучший альбом первой половины 2026 года
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Комментарии
ZhirniiBelarus:
Neurosis очень хороший релиз записали. Слушал с удовольствием.…
Ігор:
Кстати,Dimmu Borgir приятно удивили своей музыкой.Минус в том,что альбом затянут,и есть проходные треки.…
Ігор:
Из тех,что в списке,стоит отметить Gaerea и Draconian.
От себя добавлю:
Malum — From the Voids
Lömsk — Act II Of Iron and Blood
Miserere Luminis — Sidera
Yoth Iria — Gone with the Devil
Tjaktjadálvve — Encompassing Nothingness
Pure Wrath — Bleak Da…
Александр:
Чорны:
понурый митолизд:
тень твоей тени обернулась посмотреть не обернулась ли тень моей тени……
Fredguitarist:
Другой Александр:
Ых написал:
Дед Аким написал:
Я этот сериал по телевизору смотрел, когда ты ещё в памперсах под стол пешком ходил.
Дед, мне вообще-то 49 )
И когда показывали эт�…
Ых:
Дед Аким написал(а):
Я этот сериал по телевизору смотрел, когда ты ещё в памперсах под стол пешком ходил.
Дед, мне вообще-то 49 )
И когда показывали этот сериа…
Дед Аким:
Концерты 1986 и 1987 года, 8 часов праздника. Лучшие поп звезды молодые — Сандра, Си Си Кетч, Саманта Фокс, Ким Уальд, Тото Кутуньо, Фалько, Bad Boys Blue , Pet Shop Boys, Бриджит Нильсе�…
понурый митолизд:
мыльный скуф:
Дед Аким написал(а):
Ых написал(а):
Дед Аким написал(а):
Ребята, хочу взорвать время и пространство!!!
Peters Pop Show 1985
В этом шоу с 1985′ по 1991′ год выступали лучшие п�…
послушник:
Из тех,что в списке,стоит отметить Gaerea и Draconian.
От себя добавлю:
Malum — From the Voids
Lömsk — Act II Of Iron and Blood
Miserere Luminis — Sidera
Yoth Iria — Gone with the Devil
Tjaktjadálvve — Encompassing Nothingness
Pure Wrath — Bleak Days Ahead
Кстати,Dimmu Borgir приятно удивили своей музыкой.Минус в том,что альбом затянут,и есть проходные треки.
Neurosis очень хороший релиз записали. Слушал с удовольствием.