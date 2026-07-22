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22.07.2026

Голосуем! Лучший альбом первой половины 2026 года

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Перебираем, что хорошего выходило в этом году с января по июнь. Что запомнилось, что понравилось (не обязательно из предложенного ниже списка). Оставляйте свои кандидатуры на включение в голосовалку — релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт либо пойдут в списке на второе полугодие.

Голосование продлится до 31 июля включительно. Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом первой половины 2026 года

результаты

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3 комментария

  • Ігор написал(а):

    Из тех,что в списке,стоит отметить Gaerea и Draconian.
    От себя добавлю:
    Malum — From the Voids
    Lömsk — Act II Of Iron and Blood
    Miserere Luminis — Sidera
    Yoth Iria — Gone with the Devil
    Tjaktjadálvve — Encompassing Nothingness
    Pure Wrath — Bleak Days Ahead

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  • Ігор написал(а):

    Кстати,Dimmu Borgir приятно удивили своей музыкой.Минус в том,что альбом затянут,и есть проходные треки.

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  • ZhirniiBelarus написал(а):

    Neurosis очень хороший релиз записали. Слушал с удовольствием.

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