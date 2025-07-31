Голосуем! Лучший альбом первой половины 2025 годаБлог
Специально в этом году дождалась отпуска, чтобы отправить в мир голосовалку за альбомы первого полугодия (январь — июнь включительно). И вот же она! Вместе с предвкушением воплей а-ля «где же самый мой любимый гениальный альбом». Напоминаю: можно оставлять кандидатуры на включение в список в комментариях. Релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.
Голосование продлится до 13 августа включительно.
**Можно выбрать восемь альбомов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 96
Читайте также:
- Marko Hietala: 10 песен, которые изменили мою жизнь
- Bumblefoot: 5 интернет-гитаристов, которые невероятно отжигают и впечатляют
- Лучшим альбомом второго полугодия 2024 становится…
- Голосуем! Лучшие альбомы второго полугодия 2024
- Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2024-м
- Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024
- Самые популярные метал-группы по странам согласно статистике Spotify
- Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2023-м
- Смертельно острый опрос: самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE?
- Лучшим альбомом второго полугодия 2023 признан CANNIBAL CORPSE «Chaos Horrific»!
Обновления
-
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2025 года
-
Интервью. Cezar, CHRIST AGONY: «‘Anthems’ — это не просто очередной альбом»
-
Sophie Lloyd: 10 альбомов, которые изменили ее жизнь
-
Gary Holt: «Я ужасно устал. Никакой уже, честно, энергии не осталось»
-
Рок-музыка прощается с Ozzy: «Ученые называют это сингулярностью, это человек-аномалия»
-
Умер Ozzy Osbourne
-
Интервью. Vincent Crowley (ACHERON, VINCENT CROWLEY): «В молодости я мечтал просто записать один альбом — и все. Думал, к 30 уже буду мертв»
-
Интервью. Robin Mazen (GRUESOME, CASTRATOR, DERKETA): «Мой каждый день — это и понедельник, и пятница одновременно»
-
Phil Fasciana из MALEVOLENT CREATION в критическом состоянии
-
Yngwie Malmsteen перешел на протеиновый порошок
Комментарии
kvltist:
прямо-таки «адский каток»?! есть, конечно, сомнения, ну поживем — увидим))…
Чорны:
Не.
Нема музла.
Элвист Прэстли поставил над всем этим точки.…
Antonarchus:
Юрий:
понурый митолизд:
на клип видимо и ушел весь бюджет — смотреть без звука вполне…
jurgis:
тут Дед Аким нужен — он расставит нужные «кнопочные» акценты…
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
Вдруг это будущая кнопочница Cradle of Filth?
Только если крэдлы принимают гитарных задротов. https://www.youtube.com/watch?v=3zjaYuUsa_I…
Ad Noctum:
«в свои всего лишь 29, британка»
… уже два года, как должна быть в могиле, раз такая рокстарз. …
jurgai:
Юрий:
Король умер , а это говнище. Правда , правда . включил их на спотифай . и прослушав четыре песни на перемотке выключил нахер , и больше не хочу это говнище слушать ! это…
Алексей:
Если бы Слай реально жил в Талсе, то эти перцы курили бы бамбук (ну, если бодаться, кто король, ибо сериал чёткий и Слай рулит!!!)…
Пидарас:
G D:
D написал(а):
А Гари Холт гитарист классный, особенно риффы..
Не то, что Хэммет…*)…
Добавить комментарий