Голосуем! Лучший альбом первой половины 2025 года

Специально в этом году дождалась отпуска, чтобы отправить в мир голосовалку за альбомы первого полугодия (январь — июнь включительно). И вот же она! Вместе с предвкушением воплей а-ля «где же самый мой любимый гениальный альбом». Напоминаю: можно оставлять кандидатуры на включение в список в комментариях. Релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 13 августа включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом второй половины 2025 года ...And Oceans «The Regeneration Itinerary»

Alestorm «The Thunderfist Chronicles»

Alien Weaponry «Te Rā»

All That Remains «Antifragile»

Allegaeon «The Ossuary Lens»

Arch Enemy «Blood Dynasty»

Architects «The Sky, The Earth & All Between»

Avantasia «Here Be Dragons»

Avatarium «Between You, God, The Devil And The Dead»

Avulsed «Phoenix Cryptobiosis»

Behemoth «The Shit Ov God»

Benediction «Ravage Of Empires»

Bloodywood «Nu Delhi»

Cancer «Inverted World»

Cradle Of Filth «The Screaming Of The Valkyries»

Crematory «Destination»

Cryptopsy «An Insatiable Violence»

Cult Of Fire «The One, Who Is Made Of Smoke»

Cytotoxin «Biographyte»

Dawn Of Solace «Affliction Vortex»

Deafheaven «Lonely People With Power»

Destruction «Birth Of Malice»

Dream Theater «Parasomnia»

Eluveitie «Ànv»

Epica «Aspiral»

Fallujah «Xenotaph»

Gaahls Wyrd «Braiding The Stories»

Ghost Bath «Rose Thorn Necklace»

Ghost «Skeletá»

Grave Digger «Bone Collector»

Gruesome «Silent Echoes»

Harakiri For The Sky «Scorched Earth»

Hate «Bellum Regiis»

Heaven Shall Burn «Heimat»

In The Woods... «Otra»

Jinjer «Du​é​l»

Katatonia «Nightmares As Extensions Of The Waking State»

Killswitch Engage «This Consequence»

Lacrimosa «Lament»

Lacuna Coil «Sleepless Empire»

Lord Belial «Unholy Trinity»

Machine Head «Unatøned»

Marko Hietala «Roses From The Deep»

Necrodeath «Arimortis»

Nightfall «Songs Of Last Resort»

Obscura «A Sonication»

Onslaught «Origins Of Aggression»

Paleface Swiss «Cursed»

Patriarkh «Пpopoк Илия»

Pentagram «Lightning In A Bottle»

Rivers Of Nihil «Rivers Of Nihil»

Sacrifice «Volume Six»

Sadist «Something To Pierce»

Saor «Amidst The Ruins»

Shadow Of Intent «Imperium Delirium»

Sigh «I Saw The World's End - Hangman's Hymn MMXXV»

Sleep Token «Even In Arcadia»

Sodom «The Arsonist»

Spiritbox «Tsunami Sea»

The Halo Effect «March Of The Unheard»

The Night Flight Orchestra «Give Us The Moon»

Turnstile «Never Enough»

Vildhjarta «Där Skogen Sjunger Under Evighetens Granagaze»

Volbeat «God Of Angels Trust»

Vulvectomy «Aberrant Vaginal Gestation»

Waltari «Nations' Neurosis»

Warbringer «Wrath And Ruin»

Wardruna «Birna»

Whitechapel «Hymns In Dissonance» результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 96