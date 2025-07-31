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31.07.2025

Голосуем! Лучший альбом первой половины 2025 года

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Специально в этом году дождалась отпуска, чтобы отправить в мир голосовалку за альбомы первого полугодия (январь — июнь включительно). И вот же она! Вместе с предвкушением воплей а-ля «где же самый мой любимый гениальный альбом». Напоминаю: можно оставлять кандидатуры на включение в список в комментариях. Релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 13 августа включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом второй половины 2025 года

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