Голосуем! Лучшие альбомы второго полугодия 2024

Голосуем! Лучшие альбомы второго полугодия 2024Блог
Знаете ли вы, что за один день в 2024 году выпускалось больше музыки, чем за весь 1989 год?.. Это к тому, что в канун Нового года открывается традиционное альбомное голосование — и, естественно, поток вопросов в стиле «а почему нет группы моей самой нежно любимой?» В список вошло несколько релизов, за которые топили комментаторы зимне-весеннего голосования — а также называйте свой бест-оф в комментариях, и если кого-то не хватает, но очень хочется и хотя бы несколько людей поставят плюсики, будет добавлено.
С наступающим всех!!!
Голосовать можно до 15 января включительно.
**Можно выбрать восемь альбомов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 59
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Комментарии
Тварь:
Тварь:
Это воняет просто инфернальным дерьмом.
От Лумиса такого не ожидал.
От Уильямса можно было ожидать чего угодно, конфликт был из-за него.
Ну, будем поглядеть.
В любо…
Писюн c глазами:
Может, долблюсь в глаза, но не увидел Iotunn. Прекрасная же штука.…
jurgis:
Anastasiya:
ChatGpt сказал, что Fleurety «Min Tid Skal Komme». Тоже примерно того периода, что Некромантия …
Merzbow:
goremyka написал(а):
А может кто знает — кто первый припер саксофон в блэк? Так, стало вдруг интересно
Некромантия. Но, могу ошибаться.…
goremyka:
А может кто знает — кто первый припер саксофон в блэк? Так, стало вдруг интересно …
nihildrive:
Не то чтобы я был левак, но сама идея мерчухи с дохлыми буржуинами/олигархами/мажорами/гундяевцами/чекистами/генсеками и глумящимися над их телами изображёнными м�…
jurgai:
Катька верна себе — дикая дичь и жуткая жуть(слушать не обязательно и даже вредно)…
Алан Тюринг:
Bronco написал(а):
7 H. Target — группа талантливая, интересная и не исключаю, что за нее какие-то лейблы даже немного поборолись, предлагая различные условия, чтобы и�…
jurgis:
nihildrive написал(а):
Удивление и ржака будет, если Kari захочет с Фенризом воскресить Isengard и Storm.
сама формулировка уже «ржачная» (при том что Кари как бы никогда н…
Юрий:
Ничего нового я лично не услышал , но звучит не плохо , приятная музыка тем более звук прям отличный .…
jurgai:
вполне слушабельно… ещё чутка разыграются, Сару выпрут(как водится) и вообще будет норм…
Может, долблюсь в глаза, но не увидел Iotunn. Прекрасная же штука.
Officium Triste же