drunk metal santa
31.12.2024

Голосуем! Лучшие альбомы второго полугодия 2024

Блог

Знаете ли вы, что за один день в 2024 году выпускалось больше музыки, чем за весь 1989 год?.. Это к тому, что в канун Нового года открывается традиционное альбомное голосование — и, естественно, поток вопросов в стиле «а почему нет группы моей самой нежно любимой?» В список вошло несколько релизов, за которые топили комментаторы зимне-весеннего голосования — а также называйте свой бест-оф в комментариях, и если кого-то не хватает, но очень хочется и хотя бы несколько людей поставят плюсики, будет добавлено.

С наступающим всех!!!

Голосовать можно до 15 января включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучшие тяжелые альбом второго полугодия 2024 (июнь-декабрь)

результаты

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2 комментария

  • Писюн c глазами написал(а):

    Может, долблюсь в глаза, но не увидел Iotunn. Прекрасная же штука.

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  • Тварь написал(а):

    Officium Triste же

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