Голосуем! Лучшие альбомы второго полугодия 2024

Знаете ли вы, что за один день в 2024 году выпускалось больше музыки, чем за весь 1989 год?.. Это к тому, что в канун Нового года открывается традиционное альбомное голосование — и, естественно, поток вопросов в стиле «а почему нет группы моей самой нежно любимой?» В список вошло несколько релизов, за которые топили комментаторы зимне-весеннего голосования — а также называйте свой бест-оф в комментариях, и если кого-то не хватает, но очень хочется и хотя бы несколько людей поставят плюсики, будет добавлено.

С наступающим всех!!!

Голосовать можно до 15 января включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучшие тяжелые альбом второго полугодия 2024 (июнь-декабрь) 1349 «The Wolf And The King»

200 Stab Wounds «Manual Manic Procedures»

Akhlys «House Of The Black Geminus»

Alcest «Les Chants De L'Aurore»

All For Metal «Gods Of Metal»

Apocalyptica «Plays Metallica Vol.2»

As I Lay Dying «Through Storms Ahead»

Blood Incantation «Absolute Elsewhere»

Burzum «The Land of Thule»

Cemetery Skyline «Nordic Gothic»

Cephalotripsy «Epigenetic Neurogenesis»

Crippled Black Phoenix «The Wolf Changes Its Fur But Not Its Nature + Horrific Honorifics Number Two»

Darkspace «Dark Space -II»

Dark Tranquillity «Endtime Signals»

Defeated Sanity «Chronicles Of Lunacy»

Djevel «Natt til ende»

Ensiferum «Winter Storm»

Entheos «An End To Everything»

Evergrey «Theories Of Emptiness»

Fit For An Autopsy «The Nothing That Is»

Fleshgod Apocalypse «Opera»

Flotsam And Jetsam «I Am The Weapon»

Forgotten Tomb «Nightfloating»

Funeral «Gospel Of Bones»

Gaerea «Coma»

God Dethroned «The Judas Paradox»

God Is An Astronaut «Embers»

Groza «Nadir»

Hammerfall «Avenge The Fallen»

High Parasite «Forever We Burn»

Horna «Nyx - Hymnejä Yölle»

Illdisposed «In Chambers Of Sonic Disgust»

Kanonenfieber «Die Urkatastrophe»

Kittie «Fire»

Konkhra «Sad Plight Of Lucifer»

Leprous «Melodies Of Atonement»

Limbonic Art «Opus Daemoniacal»

Linkin Park «From Zero»

Marilyn Manson «One Assassination Under God - Chapter 1»

Massacre «Necrolution»

Maul «In The Jaws Of Bereavement»

Mono «Oath»

Mork «Suv»

Mushroomhead «Call The Devil»

Mörk Gryning «Fasornas Tid»

Nachtmystium «Blight Privilege»

Nasty Savage «Jeopardy Room»

Neckbreakker «Within The Viscera»

Nightwish «Yesterwynde»

Nile «The Underworld Awaits Us All»

Oceans Of Slumber «Where Gods Fear To Speak»

Old Forest «Graveside»

Opeth «The Last Will And Testament»

Orange Goblin «Science, Not Fiction»

Oranssi Pazuzu «Muuntautuja»

Panzerchrist «Maleficium - Part I»

Panzerfaust «The Suns Of Perdition - Chapter IV: To Shadow Zion»

PeelingFlesh «The G Code»

Powerwolf «Wake Up The Wicked»

Psychonaut 4 «...Of Mourning»

Rotting Christ «Pro Xristoy»

Seth «La France Des Maudits»

Severe Torture «Torn From The Jaws Of Death»

Spectral Wound «Songs Of Blood And Mire»

Swallow The Sun «Shining»

Sólstafir «Hin Helga Kvöl»

The Crown «Crown Of Thorns»

The Gates Of Slumber «The Gates Of Slumber»

Thy Catafalque «XII: A Gyönyörű Álmok Ezután Jönnek»

Trelldom «.​.​.​By The Shadows​.​.​.»

Tribulation «Sub Rosa In Æternum»

Ulcerate «Cutting The Throat Of God»

Unto Others «Never, Neverland»

Vola «Friend Of A Phantom»

Vulvodynia «Entabeni»

Wintersun «Time II»

Wolfheart «Draconian Darkness»

Zakk Sabbath «Doomed Forever Forever Doomed»

Zeal & Ardor «Greif» результаты

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