Гоблин-метал: NEKROGOBLIKON подготовили новый миник «The Boiling Sea»Новинки и новости
Они называют свой стиль гоблин-металом, на концертах на фоне огромной зеленой гоблинской головы агрессивно прыгают музыканты, а предводитель честной компании John Goblikon — в соответствующем облачении — верещит, поет и устраивает стендапы. В конце концов, он еще и писатель, и живой интернет-мем, и подкастер — так что поговорить умеет и любит.
Музыкально NEKROGOBLIKON в жанрах себя не ограничивают: там и мелодэз, и симфо, и электроника, и попсовые мелодии — в общем, нескучно, хотя, если честно, слушая альбомы целиком, устаешь. Потому… апрельская новинка калифорнийцев — миник. Он будет называться The Boiling Sea, включит шесть студийных тем и несколько live-записей, а прикоснуться к чему-то зеленому и веселому можно прямо сейчас. А если готовы к забавному бреду — заодно почитать тексты.
You crossed every ‘T’ and dotted every ‘i’
Yet you’ll always fail to realize
Despite your ace in the hole
You’re still a fart in the wind
You’re still a fart in the wind…
(с) «Show Me Your Goblin»
Автор: Anastasiya
