«Goat Sword» — хоррор-комедия о вампирах и блэк-метале собирает деньги на продакшен

«Подвальная блэк-метал группа GOAT SWORD оказывается в весьма неприятной ситуации, когда ее барабанщик, злоупотребляющий алкоголем, незадолго до самого важного концерта в карьере превращается в вампира.

Фронтмен Кевин изо всех сил пытается поддерживать боевой дух коллектива, в то время как басистка Нора думает исключительно об успехе группы, хотя еще не до конца освоила свой инструмент. На сцену решительно выходит гитарист Брок — человек, который фактически тащит весь этот хаос на своих плечах. Ну а барабанщик Нил, помимо любви к выпивке, питает особую слабость к мрачным готическим красоткам.

В результате — безумная смесь блэк-метала, вампиров, алкоголя и музыкальных амбиций, которая грозит обернуться настоящей катастрофой — или неожиданным триумфом».

Таков сюжет будущей хоррор-комедии, «Goat Sword», работа над которой финализируется в Нью-Йорке, но ребятам несколько не хватает денег на продакшен. Сумма, которую они собирают краудфандингом, составляет 20 000, и если вас забавляют такие штуки, можно поучаствовать тут, в качестве вознаграждения получив разного рода артефакты (как то, например, фэнзин выдуманного культового коллектива), а возможно, даже попасть в титры будущей нетленки.

«Некоторые считают, что блэк-метал посвящен смерти… но для этой группы все наоборот. Смерть здесь — только начало!» — таков лозунг фильма, который создатели обещают снять в олдскульном трушном восьмидесятническом духе, с практическими спецэффектами, а также, разумеется, с любовью к металу. Выйдет он, если все получится и наберется достаточное количество денег на нынешнюю и последующие стадии (там вроде как полагаются на спонсоров и гранты) в январе следующего года.

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