29.10.2025

Гнилой дивный мир. Бодримся с новой темой ROTTEN SOUND «Brave New World»

Старый зверский финский социально-политизированный грайнд-крастовый ансамбль ROTTEN SOUND, гордо представляющий немногочисленную антимелодическую экстрим-лигу страны, анонсировал на декабрь мини-альбом Mass Extinction (в силу жанра, «мини» у них — восемь песен) и представил видео «Brave New World».

«Это одна из самых агрессивных тем будущего EP. «Brave New World» — о дезинформации, поляризации, конспирологических теориях и цензуре, следствием которых является укоренившееся в людях чувство недоверия. Ощущение единения и общности подменили скепсис и страх, а поиск правдивой информации, которой можно доверять, превратился в бесконечную борьбу».

