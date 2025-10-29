Гнилой дивный мир. Бодримся с новой темой ROTTEN SOUND «Brave New World»Новинки и новости
Старый зверский финский социально-политизированный грайнд-крастовый ансамбль ROTTEN SOUND, гордо представляющий немногочисленную антимелодическую экстрим-лигу страны, анонсировал на декабрь мини-альбом Mass Extinction (в силу жанра, «мини» у них — восемь песен) и представил видео «Brave New World».
«Это одна из самых агрессивных тем будущего EP. «Brave New World» — о дезинформации, поляризации, конспирологических теориях и цензуре, следствием которых является укоренившееся в людях чувство недоверия. Ощущение единения и общности подменили скепсис и страх, а поиск правдивой информации, которой можно доверять, превратился в бесконечную борьбу».
Автор: Anastasiya
