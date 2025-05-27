Гниль человечества: слушаем новинку GRAND CADAVER «The Rot Beneath»

Но хуже средних. Точно хуже Сатаники и Т�…

Другой Александр:

Другой Александр написал:

Изпрошлого написал:

Арабы снесут. Как нехаляльное.

Аврат у памятника прикрыт — значит ничего харамного нет. Можно и оставить. Кре�…