grand cadaver
27.05.2025

Гниль человечества: слушаем новинку GRAND CADAVER «The Rot Beneath»

Новинки и новости

Пока я собираюсь с силами, мыслями, медиафайлами и впечатлениями от прошедшего феста, новинка в исполнении суперпроекта GRAND CADAVER, в состав которого входят ребята из DARK TRANQUILLITY (главное, Mikael Stanne!), экс-участники TIAMAT и KATATONIA, и который по звуку не имеет близкого отношения ни к одной из вышеперечисленных банд.

С 2020 года они успели выпустить два полноформатника, а на август этого года намечена реализация мини-альбома The Rot Beneath, титульную вещь коего мужики презентовали несколько дней назад, — добрую, душевную, светлую, про гниль и тотальную гибельную погибель.

«Глядя на состояние дел в нашем мире сейчас, трудно не впасть в отчаяние. Мы видим безумие, смерть, войну, коррупцию, поляризацию. И если подумать о причине всех бед — кто, если не мы сами все это натворили? Что, если не гниль человечества рушит и заражает все окружающее? Это наш гимн человеческому падению».

Впадаем!

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4 комментария

  • Зануда написал(а):

    Нормально, стали ещё тяжелее!

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  • Юрий написал(а):

    Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возьмите абсолютно любую группу из тысяч представленных на ютюбе , поменяйте названия групп местами под клипами , и хер кто отличит их , и скажет , да не это не они лабают , это другая группа !
    Реально метал сдох , и протух (((

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  • Дружище Христос написал(а):

    Юрий написал(а):
    Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возьмите абсолютно любую группу из тысяч представленных на ютюбе , поменяйте названия групп местами под клипами , и хер кто отличит их , и скажет , да не это не они лабают , это другая группа !
    Реально метал сдох , и протух (((
    Это не метал сдох. Это ты старый, уставший, и раньшебылолучше.

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  • понурый митолизд написал(а):

    Юрий написал(а):
    Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возьмите абсолютно любую группу из тысяч представленных на ютюбе , поменяйте названия групп местами под клипами , и хер кто отличит их , и скажет , да не это не они лабают , это другая группа !
    Реально метал сдох , и протух (((
    согласен на все сто!!! подтверждаю: митол уже не так крепок — как в былые годы, бабы все скурвились — не дают, да и трава не трава — уже не вставляетhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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