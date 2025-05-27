Гниль человечества: слушаем новинку GRAND CADAVER «The Rot Beneath»Новинки и новости
Пока я собираюсь с силами, мыслями, медиафайлами и впечатлениями от прошедшего феста, новинка в исполнении суперпроекта GRAND CADAVER, в состав которого входят ребята из DARK TRANQUILLITY (главное, Mikael Stanne!), экс-участники TIAMAT и KATATONIA, и который по звуку не имеет близкого отношения ни к одной из вышеперечисленных банд.
С 2020 года они успели выпустить два полноформатника, а на август этого года намечена реализация мини-альбома The Rot Beneath, титульную вещь коего мужики презентовали несколько дней назад, — добрую, душевную, светлую, про гниль и тотальную гибельную погибель.
«Глядя на состояние дел в нашем мире сейчас, трудно не впасть в отчаяние. Мы видим безумие, смерть, войну, коррупцию, поляризацию. И если подумать о причине всех бед — кто, если не мы сами все это натворили? Что, если не гниль человечества рушит и заражает все окружающее? Это наш гимн человеческому падению».
Впадаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 322
Читайте также:
4 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Организаторы фестиваля Download оправдываются за «ущемление прав транс-людей»
-
Фестивальный мини-отпуск
-
Концертные впечатления: FIT FOR AN AUTOPSY и ARCH ENEMY в Шарлотт
-
SODOM прекращает гастроли на неопределенное время: «Иногда хочу просто вообще ничего не делать»
-
Lemmy Kilmister поставили памятник в Великобритании. Смотрите, как получилось!
-
«Хочу умереть счастливым». Человек, который заплатил $12,495 за работу на Gene Simmons, ни о чем не жалеет
-
Bobby Liebling из PENTAGRAM на концертах сопровождает полицейская охрана
-
Клип мая: новинка BEHEMOTH «Sowing Salt»
-
Концертный сезон: NAPALM DEATH, MELVINS, WEEDEATER в Шарлотт
-
ORGANECTOMY ограбили во Франции. Плохая новость и хорошая
Комментарии
думстер-бумбстер:
Бабка Кима написал(а):
думстер-бумбстер написал(а):
какой же шикарный состав!
Шобы поспать!
Вечным, мрачным сном!…
понурый митолизд:
Юрий написал(а):
Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возь…
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возь…
Юрий:
Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возьмите абсолютно любую �…
Зануда:
Граф де Билл:
Бабка Кима:
думстер-бумбстер написал(а):
какой же шикарный состав!
Шобы поспать!…
думстер-бумбстер:
«помимо PL и DUSK, ожидаются EVOKEN, MOURNFUL CONGREGATION, SHAPE OF DESPAIR, SKEPTICISM» — какой же шикарный состав!…
Другой Александр:
Дружище Христос написал(а):
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал:
Но ведь это гораздо лучше ранних альбомов. Не понимаю нытья
Но хуже средни�…
Амёба:
А в возрасте 14 лет, если научиться такому ничего плохого не будет? Уж больно хочется повторить песню Bury The Light.…
Дружище Христос:
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал:
Но ведь это гораздо лучше ранних альбомов. Не понимаю нытья
Но хуже средних.
Точно хуже Сатаники и Т�…
Другой Александр:
Другой Александр написал:
Изпрошлого написал:
Арабы снесут. Как нехаляльное.
Аврат у памятника прикрыт — значит ничего харамного нет. Можно и оставить. Кре�…
Bronco:
Нормально, стали ещё тяжелее!
Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возьмите абсолютно любую группу из тысяч представленных на ютюбе , поменяйте названия групп местами под клипами , и хер кто отличит их , и скажет , да не это не они лабают , это другая группа !
Реально метал сдох , и протух (((
Юрий написал(а):
Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возьмите абсолютно любую группу из тысяч представленных на ютюбе , поменяйте названия групп местами под клипами , и хер кто отличит их , и скажет , да не это не они лабают , это другая группа !
Реально метал сдох , и протух (((
Это не метал сдох. Это ты старый, уставший, и раньшебылолучше.
Юрий написал(а):
Практически ни у одной группы не стало своего фирменного звучания , все как под копирку играют , как будто им всем нейросеть музыку пишет . Возьмите абсолютно любую группу из тысяч представленных на ютюбе , поменяйте названия групп местами под клипами , и хер кто отличит их , и скажет , да не это не они лабают , это другая группа !
Реально метал сдох , и протух (((
согласен на все сто!!! подтверждаю: митол уже не так крепок — как в былые годы, бабы все скурвились — не дают, да и трава не трава — уже не вставляет