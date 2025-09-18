novembre new
18.09.2025

«Главный рифф буквально заедает в памяти». Новинка NOVEMBRE «Your Holocene»

Новинки и новости

После альбома Ursa прошло 9 лет, и NOVEMBRE, которые в принципе редко спешат, анонсировали на ноябрь девятый альбом Words Of Indigo. Любопытно, что пресс-релиз упорно ссылается на «атмосферик мелодик дэз-дум»… как будто бы не было последних лет двадцати. Вот и новейший трек «Your Holocene» — это что угодно, но не дум и тем более не дэз, да и вообще особо-то не метал. От чего, впрочем, хуже он не становится.

2025-й принес NOVEMBRE серьезную перемену в составе: ушел гитарист Massimiliano Pagliuso, игравший в группе с конца 90-х, и из долгожителей тех лет остался только незаменимый Carmelo Orlando.

«Главный рифф «Your Holocene» произрастает из 80-х, из AOR или поп-рока тех лет, — рассказывает он о первом сингле. — Даже, честно, не знаю, как он появился на свет — могу только сказать, что вышло бесконечно цеплюче, он буквально заедает в памяти. Песня вокруг него как будто написалась сама: вся работа заняла лишь пару часов».

Количество просмотров: 99

Читайте также:

1 comment

  • Eum написал(а):

    Рифф в памяти пока не заел, но песня неплохая. Фирменное звучание ноябрята не растеряли, жаль что гитарист ушел, талантливый парень. Еще сегодня вышел новый альбом другой любимой группы — уже американских ноябрят!

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *