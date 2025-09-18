«Главный рифф буквально заедает в памяти». Новинка NOVEMBRE «Your Holocene»Новинки и новости
После альбома Ursa прошло 9 лет, и NOVEMBRE, которые в принципе редко спешат, анонсировали на ноябрь девятый альбом Words Of Indigo. Любопытно, что пресс-релиз упорно ссылается на «атмосферик мелодик дэз-дум»… как будто бы не было последних лет двадцати. Вот и новейший трек «Your Holocene» — это что угодно, но не дум и тем более не дэз, да и вообще особо-то не метал. От чего, впрочем, хуже он не становится.
2025-й принес NOVEMBRE серьезную перемену в составе: ушел гитарист Massimiliano Pagliuso, игравший в группе с конца 90-х, и из долгожителей тех лет остался только незаменимый Carmelo Orlando.
«Главный рифф «Your Holocene» произрастает из 80-х, из AOR или поп-рока тех лет, — рассказывает он о первом сингле. — Даже, честно, не знаю, как он появился на свет — могу только сказать, что вышло бесконечно цеплюче, он буквально заедает в памяти. Песня вокруг него как будто написалась сама: вся работа заняла лишь пару часов».
