Главное говно-шоу сезона: задорная копрофагия в исполнении нойз-панка Danny TantrumБлог
GG Allin давно почил на кроваво-коричневых небесах, но это не повод грустить на концертах. Есть такой техасский артист Danny Tantrum, исполняющий совершенно невменяемый и антимузыкальный нойз-панк (у кого на выходных будет желание порадовать соседей/кота/посетителей новогодних ярмарок, можно громко включить вот это; обложка тоже хороша), которого после грандиозного выхода в Остине, полагаю, будут приглашать на сцену только в компании с профессиональными клинерами.
Тут феерично все: прикид, имидж, шоу, а также энергичность, с которой из него вылетает коричневая пуля, которую Дэн немедленно поглощает. Если инста не удалит и если вы готовы к GG-последователю, зацените (нужно кликнуть по ссылке).
Площадка перфоманс, конечно, не оценила и заставила помыть пол, ну а мнения публики разделились. Кому-то экстрим и дичь по душе (тем более, что тут визуал полностью соответствует исполняемому материалу), а иным — перебор. Как говорится, на вкус и цвет…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
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Главное говно-шоу сезона: задорная копрофагия в исполнении нойз-панка Danny Tantrum
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Комментарии
Punk:
Юрий:
Другой Александр:
Bronco написал(а):
Все эти громкие имена лейблов всего лишь пшик и мираж. Большинству музыканты еще и приплачивают, чтобы их издали на значке с громким именем. Воо…
Дружище Христос:
Bronco написал(а):
Если «ребята сменят дислокацию», то это будет вообще не true и не evil. Давайте вспомним, что тяжелая музыка — это протест, вызов, это варварство, ни�…
Sonne:
Bronco:
Если «ребята сменят дислокацию», то это будет вообще не true и не evil. Давайте вспомним, что тяжелая музыка — это протест, вызов, это варварство, нигилизм, это грубо. Поэто…
Тварь:
Ну, на самом деле слышно, что голос иногда выдает странные нотки, прорезается в нем какой-то сип/хрип (яркий пример — фрагмент с 0.55 — 1.00, и такое несколько раз по всей п�…
Anastasiya:
Death написал(а):
А почему Миркур? Куда Ливия подевалась?
Я так понимаю, просто временная замена.…
Death:
Anastasiya:
ralph_wiggum написал(а):
Жаль, что не удалось попасть (бьіло желание, но не сложилось?)
Судя по тем видео с американского тура, что я видел, Кинг в очень хорошей форме, …
ralph_wiggum:
Жаль, что не удалось попасть (бьіло желание, но не сложилось?)
Судя по тем видео с американского тура, что я видел, Кинг в очень хорошей форме, интересно бьіло бьі поч…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
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В компьютерах не разбираюсь на уровне сис.админа или программиста (так на уровне пользователя, эл.почт�…
Дед Аким:
Дружище Христос написал(а):
Так, это все лирика, давайте сразу к главному: Аким, писюн дрожит или нет?
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Что за свистоперделки ?
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