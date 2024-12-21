Главное говно-шоу сезона: задорная копрофагия в исполнении нойз-панка Danny Tantrum

GG Allin давно почил на кроваво-коричневых небесах, но это не повод грустить на концертах. Есть такой техасский артист Danny Tantrum, исполняющий совершенно невменяемый и антимузыкальный нойз-панк (у кого на выходных будет желание порадовать соседей/кота/посетителей новогодних ярмарок, можно громко включить вот это; обложка тоже хороша), которого после грандиозного выхода в Остине, полагаю, будут приглашать на сцену только в компании с профессиональными клинерами.

Тут феерично все: прикид, имидж, шоу, а также энергичность, с которой из него вылетает коричневая пуля, которую Дэн немедленно поглощает. Если инста не удалит и если вы готовы к GG-последователю, зацените (нужно кликнуть по ссылке).

Площадка перфоманс, конечно, не оценила и заставила помыть пол, ну а мнения публики разделились. Кому-то экстрим и дичь по душе (тем более, что тут визуал полностью соответствует исполняемому материалу), а иным — перебор. Как говорится, на вкус и цвет…

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