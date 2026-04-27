Гитарное дарование Grace Bowers удалила аккаунт на youtube: «Мне некомфортно с таким количеством старых людей, что тут сидят»Блог
Grace Bowers — 19-летняя гитаристка, которая в 9 лет научилась играть, а в 18 уже выступала на самых престижных тв-передачах и блюз/джаз-фестивалях. Ее способностями восторгаются Brian May, Eric Clapton, Slash, Dolly Parton, а социальные сети набирают десятки, сотни тысяч фанатов. Ну или — в случае с YouTube — набирали.
Некоторое время назад девушка удалила свой канал с 60000 подписчиками, пожаловавшись, что среди ютуберов много мерзких старикашек с мерзкими старикашечьими комментариями.
«Пока, YouTube. Мне очень некомфортно с таким количеством старых людей, что тут сидят. Мне неинтересно играть для вас блюз или что там еще вас, блэт, привлекает на мои страницы. Хватит. Достаточно ваших древних стремных поползновений. Простите, слушатели, которые были добры ко мне, — приходится уходить, потому что некоторые испортили всю малину. Ну и, помимо прочего, я собираюсь делать музыку для моего поколения — потому прекратите сравнивать меня с мертвецами из прошлого!
Больше всего меня бесит, когда люди клеят ярлыки. Мне 19 лет! И я расту как музыкант. То, что я делала в 16 или 17, было совсем другим».
Впрочем, чтобы показать Grace в деле, придется таки воспользоваться богомерзким ютубом.
