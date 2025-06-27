Гитариста Jamie ‘Astennu’ Stinson выгнали из THE KOVENANT

После выступления THE KOVENANT на Hellfest Nagash опубликовал следующее заявление. «Для окружающего мира все, возможно, выглядело как веселье и забава… мощные энергичные концерты, улыбки и крепкая дружба. Однако за кулисами THE KOVENANT столкнулся с проблемами, которые мы не можем далее игнорировать».

«С грустью сообщаем, что Astennu более не является частью коллектива. Решение это далось непросто. Он был важной составляющей нашего музыкального путешествия, — однако, увы, в течение энного количества времени сражался со своими внутренними демонами, которые начали ставить под угрозу не только выступления, но и само существование, целостность нашей команды. Мы приложили массу усилий, чтобы решить все вопросы на внутреннем уровне, приватно и не вынося на люди… однако его поведение стало слишком непредсказуемым и начало сказываться на общем моральном духе, а также рабочих взаимоотношениях между музыкантами, технической командой и менеджментом.

Мы сделали все, чтобы его поддержать, — но любые соглашения были многократно нарушены, включая условие отказа от алкоголя во время туров, вежливости и уважительного отношения к коллегами и техникам. Так что другого выбора мы не видим, как бы сложно ни давались такие решения.

Мы верим в честность по отношению к фанатам. Мы ставим во главу угла профессионализм и преданность своему музыкальному делу. THE KOVENANT этого заслуживает.

Таким образом, нашим новым гитаристом становится Charles ‘Ghul’ Hedger из MAYHEM».

Покопавшись немного в международной прессе (как известно, Jamie — австралиец), я нашла репортаж локальной новостной службы, датированный маем этого года, что музыкант недавно попадал в криминальные сводки за нарушение судебного запрета на контакт. Некоторое время назад в состоянии алкогольного опьянения он напал на свою подругу (или жену, тут хз), после чего она получила запретительный ордер.

Однако вернувшись с гастролей, Astennu отправился к ней повидать маленького сына и начал ломиться в дверь. Женщина вызвала полицию, был еще один суд, ему дали штраф, а также строгое предупреждение, мол, в следующий раз просто посадят. Возможно, «ковенанты», предполагая, что очередной выходки ждать придется недолго, решили сделать предусмотрительную рокировку.

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