Гитариста Jamie ‘Astennu’ Stinson выгнали из THE KOVENANT

Гитариста Jamie ‘Astennu’ Stinson выгнали из THE KOVENANTБлог
После выступления THE KOVENANT на Hellfest Nagash опубликовал следующее заявление. «Для окружающего мира все, возможно, выглядело как веселье и забава… мощные энергичные концерты, улыбки и крепкая дружба. Однако за кулисами THE KOVENANT столкнулся с проблемами, которые мы не можем далее игнорировать».
«С грустью сообщаем, что Astennu более не является частью коллектива. Решение это далось непросто. Он был важной составляющей нашего музыкального путешествия, — однако, увы, в течение энного количества времени сражался со своими внутренними демонами, которые начали ставить под угрозу не только выступления, но и само существование, целостность нашей команды. Мы приложили массу усилий, чтобы решить все вопросы на внутреннем уровне, приватно и не вынося на люди… однако его поведение стало слишком непредсказуемым и начало сказываться на общем моральном духе, а также рабочих взаимоотношениях между музыкантами, технической командой и менеджментом.
Мы сделали все, чтобы его поддержать, — но любые соглашения были многократно нарушены, включая условие отказа от алкоголя во время туров, вежливости и уважительного отношения к коллегами и техникам. Так что другого выбора мы не видим, как бы сложно ни давались такие решения.
Мы верим в честность по отношению к фанатам. Мы ставим во главу угла профессионализм и преданность своему музыкальному делу. THE KOVENANT этого заслуживает.
Таким образом, нашим новым гитаристом становится Charles ‘Ghul’ Hedger из MAYHEM».
Покопавшись немного в международной прессе (как известно, Jamie — австралиец), я нашла репортаж локальной новостной службы, датированный маем этого года, что музыкант недавно попадал в криминальные сводки за нарушение судебного запрета на контакт. Некоторое время назад в состоянии алкогольного опьянения он напал на свою подругу (или жену, тут хз), после чего она получила запретительный ордер.
Однако вернувшись с гастролей, Astennu отправился к ней повидать маленького сына и начал ломиться в дверь. Женщина вызвала полицию, был еще один суд, ему дали штраф, а также строгое предупреждение, мол, в следующий раз просто посадят. Возможно, «ковенанты», предполагая, что очередной выходки ждать придется недолго, решили сделать предусмотрительную рокировку.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
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