Гитарист Jake E. Lee получил три выстрела в Вегасе: «Я — удачливый сукин сын»

Еще один пример бессмысленного и беспощадного насилия: бывший гитарист OZZY OSBOURNE (его работу, например, можно слышать на пластинках Bark At The Moon и The Ultimate Sin), 67-летний Jake E. Lee вышел в полтретьего ночи выгулять собаку в спальном районе на окраине Лас-Вегаса, и… в темноте внезапно прозвучали выстрелы.

Музыканта ранили в руку, в ногу, а одна пуля попала в спину, сломав ребро. От шума стрельбы проснулся сосед — захватив ружье, он подошел к окну и вызвал 911. Приехавшие полицейские отвезли пострадавшего в больницу — к счастью, быстро выяснив, что жизненно важные органы не задеты.

Сегодня Ли вылез в инстаграм, где на вопрос коллеги по сцене, экс-гитариста GNR DJ Ashba, который также живет в Лас-Вегасе, мол, как ты друг, и все ли окей, ответил: «Я — удачливый сукин сын. На удивление, все хорошо. Просто готовься, что на твой др приеду в инвалидной коляске! Ладно, шучу-шучу».

Кто стрелял и зачем, пока совершенно неизвестно — ну и от всех нас тут, конечно, желаю дядьке здоровья. Ему действительно повезло. И собаке тоже. (На днях смотрела видео с концерта POSSESSED с KREATOR и TESTAMENT в столице штата, и, конечно, Джефф на сцене — очень болезненное зрелище. Никому такого не пожелаешь.)

