Гитарист Jake E. Lee получил три выстрела в Вегасе: «Я — удачливый сукин сын»Блог
Еще один пример бессмысленного и беспощадного насилия: бывший гитарист OZZY OSBOURNE (его работу, например, можно слышать на пластинках Bark At The Moon и The Ultimate Sin), 67-летний Jake E. Lee вышел в полтретьего ночи выгулять собаку в спальном районе на окраине Лас-Вегаса, и… в темноте внезапно прозвучали выстрелы.
Музыканта ранили в руку, в ногу, а одна пуля попала в спину, сломав ребро. От шума стрельбы проснулся сосед — захватив ружье, он подошел к окну и вызвал 911. Приехавшие полицейские отвезли пострадавшего в больницу — к счастью, быстро выяснив, что жизненно важные органы не задеты.
Сегодня Ли вылез в инстаграм, где на вопрос коллеги по сцене, экс-гитариста GNR DJ Ashba, который также живет в Лас-Вегасе, мол, как ты друг, и все ли окей, ответил: «Я — удачливый сукин сын. На удивление, все хорошо. Просто готовься, что на твой др приеду в инвалидной коляске! Ладно, шучу-шучу».
Кто стрелял и зачем, пока совершенно неизвестно — ну и от всех нас тут, конечно, желаю дядьке здоровья. Ему действительно повезло. И собаке тоже. (На днях смотрела видео с концерта POSSESSED с KREATOR и TESTAMENT в столице штата, и, конечно, Джефф на сцене — очень болезненное зрелище. Никому такого не пожелаешь.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 119
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Гитарист Jake E. Lee получил три выстрела в Вегасе: «Я — удачливый сукин сын»
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Комментарии
Другой Александр:
Юрий написал:
Как то попсово что ли , слащаво . Вот американская группа Winter , вот та точно под описание подходит .
Winter, это насколько помню, что-то типа Celtic Frost…
Ых:
https://www.youtube.com/watch?v=oFcWJnnf5PQ…
Юрий:
Как то попсово что ли , слащаво . Вот американская группа Winter , вот та точно под описание подходит .…
Колючий Вожык:
Metallicaникак на меня не повлияла, терпеть их не могу…. видимо форбс по кошелю считал и где в списке Kreator?
Nightwish вообще лишние. Половина групп вообще мейнстрим и все что …
Eum:
Заманчивое описание.) Пойду коллапсировать пока под прошлый альбом…
Другой Александр:
Фигасе. Пишут гитариста Джейка Ли расстреляли в Лас-Вегасе. Щас в больнице с множественным огнестрелом.…
Anastasiya:
Спадар Антось:
крайне рекомендую сделать любителям слэшеров и кровищи: кино держит брутально-кровавую планку на восхитительно нижайшем художественном уровне
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Другой Александр:
Сука! Эта серия фильмов мне психическую травму нанесла. Я первую часть норм посмотрел. А вторую часть досмотрел до момента в самом начале, когда там девчонка демонс�…
Sonne:
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Имеется ввиду сама личность Купер, как тот же Артур Б…
juris:
Другой Александр написал(а):
Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и имидж если к этой �…
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