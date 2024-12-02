Гитарист Bobby Burns (PRIMER 55, SOULFLY) в больнице с алкогольным отказом печени: «Ни о чем не жалею!»Новинки и новости
Сейчас среди молодых групп в моде ЗОЖ, тренажерки, бег, веганская еда — ну и вообще, гадом, бабником и буяном в наше время быть неприлично, потому угарные истории рок-ветеранов из каких-нибудь 80-х воспринимаются практически как анекдот. Мол, а что, ТАК было можно??? Тем не менее, покамест остались в строю и настоящие рокеры
(где-то тут завалялась табличка «Сарказм»).
Гитарист Bobby Burns, бывший лидер бывшей ню-метал группы PRIMER 55, а также басист/бэк-вокалист SOULFLY в нулевых, выложил в соцсети фотокарточку из техасской больницы.
«Как многие уже знают, я периодически слоняюсь по больничкам… уже примерно с год. В начале прошлого года я начал хреново себя чувствовать; появлялись боли то там, то тут, в неожиданных местах. Так что в итоге попал в скорую. Сделали анализы, снимки и это вот все, а потом в палату пришли доктора и сообщили, что печень моя отказывает из-за бухла. Цирроз, ацидоз, и вообще она уже не жизнеспособна. Что конечно, было шоком, ведь я всегда думал, что я стальной бессмертный берсерк, ахаха.
Но, в общем, такие дела. Спасибо всем, кто видел мои больничные картинки, желал выздоровления и слал лучи поддержки. Это ценно! Но при всем при этом считаю важным добавить, что не жалею ни о чем, что творил в своей жизни. Даже если это были хреновые и ошибочные решения. Я ничего не боюсь. И со спокойной душой признаю, что сделал все сам, сам себя довел, причем наслаждаясь каждой минутой процесса! Не нужно меня жалеть.
Ничего, впрочем, гламурного нет — знаю это, и уже потерял немало братьев и сестер из-за подобного же дерьма. Что ж. Как есть, так есть! Спасибо всем, кто рядом, — всей моей метал-семье. Теперь вы, во всяком случае, в курсе, что происходит».
Такой вот сюжет для нового «Плохого Санты» под рождество. Берегите себя!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
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Комментарии
jurgis:
40PT написал(а):
Павага, што вырашыў своечасова сыйсці, а не выступаць да здыхаты. Здароўе перш за ўсё. Трэба песню Metal We Bleed пераслухаць
+ Witching Hour…
40PT:
Павага, што вырашыў своечасова сыйсці, а не выступаць да здыхаты. Здароўе перш за ўсё. Трэба песню Metal We Bleed пераслухаць…
jurgis:
Писюн с глазами написал(а):
Периодически я думаю — ну не может же такая именитая группа, как Venom, быть таким говном. В энный раз включаю и убеждаюсь, что еще как �…
Писюн с глазами:
Периодически я думаю — ну не может же такая именитая группа, как Venom, быть таким говном. В энный раз включаю и убеждаюсь, что еще как может.…
jurgai:
Дед Аким:
P.S. Немного не так сказал, Элвис и Фредди не были пафосными, они свое место в истории заслуживают, в отличии от этого персонажа.…
Дед Аким:
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Ukko:
asdf написал(а):
им бы хромосом добавить
Так поделись или тебе самому не хватает.…
Другой Александр:
P. S. А жест на фото, это наверноя такая бандитская распальцовка)…
Другой Александр:
Ветошь написал(а):
Насколько я знаю, этот чел сидел в тюрьме. Вот и научили общаться
Если посмотреть на фотку, то видно, что он какие-то наколки на руках свё�…
jurgis:
ratfred написал(а):
Пора бы уже постричься и побриться ему наверное.
трю-роцкеры не моюццо-не бреюццо-не стригуццо…
ratfred:
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