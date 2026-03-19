Гитара David Gilmour продана на аукционе за рекордную сумму

Гитара David Gilmour продана на аукционе за рекордную суммуБлог
Помните топ-10 самых дорогих гитар в мире? Теперь забудьте!
Черный Fender Stratocaster, на котором играл David Gilmour, вошел в историю, взяв на аукционе 14.5 млн. долларов! Причем такая цифра нарисовалась буквально на 20-й минуте с начала мероприятия, на котором распродавалась коллекция музыкальных инструментов недавно почившего миллиардера по имени Jim Irsay (он же — владелец футбольной команды Indianapolis Colts). Теперь это самая дорогая гитара всех времен — побившая предыдущий рекорд 2020 года, на котором продавалась гитара Кобейна с концерта MTV Unplugged. Она ушла тогда за 6 млн. долларов — и сейчас, после новейших торгов, значится на четвертом месте рейтинга.
Второе место после инструмента Гилмора — гитара Tiger, принадлежавшая Jerry Garcia: $11.5 млн.; третье — Fender Mustang, на котором Кобейн играл в “Smells Like Teen Spirit”: $6.9 млн. И нет никаких оснований думать, что это плохое вложение для людей, которые легко ворочают подобными суммами.
