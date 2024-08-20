Гимны Ночи и романтический блэк. Слушаем новинку HORNA

Гимны Ночи и романтический блэк. Слушаем новинку HORNAНовинки и новости
К своему тридцатилетнему юбилею HORNA подготовили полноформатный альбом Nyx — Hymnejä Yölle. И, как сообщил главный по
палате группе Ville ‘Shatraug’ Pystynen, работа над этим диском проходила дольше и напряженнее, чем когда-либо в предшествующей дискографии финнов: по сути, большая часть песен создавалась до выпуска Kuoleman kirjo 2020 года.
Состоит альбом из ряда гимнов (открывающий «Hymni I» доступен к прослушиванию ниже), и, что нехарактерно для блэкарей, лирика была инспирирована «Гимнами к ночи» 1800 года авторства немецкого поэта барона Новалиса.
Из википедии: «В «Гимнах к ночи» (1800), написанных на смерть невесты (6 глав ритмической прозы с вставками белого и рифмованного стиха), дается образец ранне-романтической мифологии, в которой разворачивается сложная антитеза Света и Ночи. Свет — прекрасен, но он земной и имеет пределы, а Ночь — потусторонняя и беспредельная, является подлинным утешением и отчизной страждущего. Но затем оказывается, что у Ночи есть дочь Любовь, а затем является Сын, таинственно зачатый Девой-матерью от беспредельной Ночи, которая далее объявляется Царством Отца, Сына и Любви, и подлинным прибежищем героя. Она прославляется как соединение с «настоящим», слабым отблеском которого являются День и земная жизнь. Это настоящее постигается не разумом, не наукой, а непосредственным проникновением (интуицией), не осложненным пагубными премудростями рационализма».
В общем, доподлинно не могу сказать, как с романтической литературой сочетается творчество HORNA, которое вы услышите ниже, но приятно, когда в андеграунде трудятся образованные и начитанные люди.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 42
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Писюн c глазами:
Bronco написал(а):
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Bronco:
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juris:
Виктор написал(а):
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Anastasiya:
Юрий написал(а):
У меня одного , чёрный квадрат» Малевича , там где должно что то типа демки быть ?!
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Юрий:
У меня одного , чёрный квадрат» Малевича , там где должно что то типа демки быть ?!…
Anastasiya:
В ночь на свой 54-й день рождения умер клавишник ULVER Tore Ylwizaker. Очень жаль. RIP.…
Виктор:
Талантливый музыкант, да? Один рифак на всю песню по кругу это видимо талантливо, да? — но хотя наверное для блэк-метала человек, умеющий попадать по струнам хотя бы ч…
Sonder77:
А кто остался?Если Шаграт и Силеноз тогда все не так плохо.Остальные пассажиры там всегда по факту были сессионщиками.Даже Гальдер с его 25-летним стажем.…
jurgai:
Бодрнько так , что то или точнее кого то сильно напоминают , не могу с похмелья вспомнить кого (