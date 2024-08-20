Horna Black Metal aus Finnland, Support Schattenfang Thüringen
20.08.2024

Гимны Ночи и романтический блэк. Слушаем новинку HORNA

Новинки и новости

К своему тридцатилетнему юбилею HORNA подготовили полноформатный альбом Nyx — Hymnejä Yölle. И, как сообщил главный по палате группе Ville ‘Shatraug’ Pystynen, работа над этим диском проходила дольше и напряженнее, чем когда-либо в предшествующей дискографии финнов: по сути, большая часть песен создавалась до выпуска Kuoleman kirjo 2020 года.

Состоит альбом из ряда гимнов (открывающий «Hymni I» доступен к прослушиванию ниже), и, что нехарактерно для блэкарей, лирика была инспирирована «Гимнами к ночи» 1800 года авторства немецкого поэта барона Новалиса.

Из википедии: «В «Гимнах к ночи» (1800), написанных на смерть невесты (6 глав ритмической прозы с вставками белого и рифмованного стиха), дается образец ранне-романтической мифологии, в которой разворачивается сложная антитеза Света и Ночи. Свет — прекрасен, но он земной и имеет пределы, а Ночь — потусторонняя и беспредельная, является подлинным утешением и отчизной страждущего. Но затем оказывается, что у Ночи есть дочь Любовь, а затем является Сын, таинственно зачатый Девой-матерью от беспредельной Ночи, которая далее объявляется Царством Отца, Сына и Любви, и подлинным прибежищем героя. Она прославляется как соединение с «настоящим», слабым отблеском которого являются День и земная жизнь. Это настоящее постигается не разумом, не наукой, а непосредственным проникновением (интуицией), не осложненным пагубными премудростями рационализма».

В общем, доподлинно не могу сказать, как с романтической литературой сочетается творчество HORNA, которое вы услышите ниже, но приятно, когда в андеграунде трудятся образованные и начитанные люди.

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Бодрнько так , что то или точнее кого то сильно напоминают , не могу с похмелья вспомнить кого (

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