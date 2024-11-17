DESTRUCTION
17.11.2024

«Гимн трэш-метал господству длиной в сорок лет» от DESTRUCTION

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Перешагнув за 40+ существования группы, пережив смены составов, однако не потеряв вдохновения рубить нехитрый сокрушительный трэш, Schmier и его DESTRUCTION анонсировали на 7 марта 2025 года 16-й альбом Birth Of Malice, боевичок которого под названием «No Kings — No Masters», равно как и кавер ACCEPT «Fast As A Shark», мы уже слышали этим летом.

Что нам обещают на диске, так это «уникальный сырой и брутальный звук, безжалостные темы и — на этот раз — небольшое вкрапление разнообразия и грува». Ибо, ну и правда, какой это будет DESTRUCTION, если с разнообразием чрезмерно переразнообразить?..

Впрочем, шутки в сторону, вот вам вещь с названием «Destruction» — которая, судя по названию, должна вобрать все, что коллектив собой олицетворяет. «Это — гимн трэш-метал господству длиной в сорок лет» — пишет пресс-релиз, и, надо признать, песня действительно хороша. Плюс — отменный продакшен.

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