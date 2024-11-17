«Гимн трэш-метал господству длиной в сорок лет» от DESTRUCTION

«Гимн трэш-метал господству длиной в сорок лет» от DESTRUCTIONНовинки и новости
Перешагнув за 40+ существования группы, пережив смены составов, однако не потеряв вдохновения рубить нехитрый сокрушительный трэш, Schmier и его DESTRUCTION анонсировали на 7 марта 2025 года 16-й альбом Birth Of Malice, боевичок которого под названием «No Kings — No Masters», равно как и кавер ACCEPT «Fast As A Shark», мы уже слышали этим летом.
Что нам обещают на диске, так это «уникальный сырой и брутальный звук, безжалостные темы и — на этот раз — небольшое вкрапление разнообразия и грува». Ибо, ну и правда, какой это будет DESTRUCTION, если с разнообразием чрезмерно переразнообразить?..
Впрочем, шутки в сторону, вот вам вещь с названием «Destruction» — которая, судя по названию, должна вобрать все, что коллектив собой олицетворяет. «Это — гимн трэш-метал господству длиной в сорок лет» — пишет пресс-релиз, и, надо признать, песня действительно хороша. Плюс — отменный продакшен.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
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Комментарии
Anastasiya:
Дед Аким:
Тема немцев продолжится, до нового года есть 5 шикарных немчур для загрузки, из них две красавицы женского рода…
Чорны:
jurgis:
Виктор:
Назар Василич написал(а):
А в итоге это оказывается для разового просмотра, и то иной раз на перемотке, и вызывает максимум натянутую улыбку.
там продакшн …
Леха Не Лацхо:
столько лет прошло, жесть
так рад видеть Леху на облоге статьи…
спасибо тебе автор…
Дед Аким:
Очень понравилось, вокал Фила отлично подходит для экстремального метала, ребята играют отлично, даже мелодия есть и атмосфера, достойно получилось…
Дед Аким:
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goremyka:
Олег Феечка:
аналогично, обхожу мимо этой клоунады, но тут ткнул и показалось весьма забавным. вспомнились студенческие годы, нулевые, клипы группы йоптыть, передающиеся по сет�…
Merzbow:
хех, Фил тут как худая версия Тора Йоханссона из фильма «План 9 из открытого космоса»…
Назар Василич:
Каждый раз, когда я вижу подобные проекты, всегда задаюсь одними и теми же вопросами — для чего ? Это же все надо, так или иначе, сочинить, отрепетировать, записать, пр�…
Дед Аким:
juris написал(а):
Дед Аким написал(а):
Eliza Sacharczuk дед, плохо разведка работаетhttps://www.facebook.com/eliza.sacharczuk
Не она? Не могу посмотреть, в мировых Instagram и Facebook нет аккаунт…
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